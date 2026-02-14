Hoàn thành cầu phao qua sông Lô phục vụ đi lại của nhân dân trước 29 Tết

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 1548/VPCP-CN ngày 14/02/2026 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc khẩn trương làm cầu phao qua sông Lô.

Để kịp thời phục vụ đi lại thuận tiện của người dân trong lúc công trình cầu sông Lô hư hỏng, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị, lực lượng phối hợp với tỉnh Phú Thọ khẩn trương tổ chức làm cầu phao qua sông Lô, thực hiện và hoàn thành trong 2 ngày; bảo đảm trước 29 Tết Nguyên đán Bính Ngọ phải có cầu phao phục vụ nhân dân (lưu ý thông báo công khai thời gian sử dụng để người dân chủ động đi lại).

Trường hợp có vướng mắc vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Nghiên cứu đầu tư xây dựng cầu sông Lô mới

Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Phú Thọ về tình hình khắc phục hư hỏng công trình cầu sông Lô (thuộc địa bàn xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) vào chiều ngày 14/2/2026, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo phải có phương án đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, bảo đảm an toàn, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, mở ra không gian phát triển mới và đảm bảo an ninh quốc phòng, nhất là trong bối cảnh hợp nhất 3 tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình và Vĩnh Phúc trước đây thành tỉnh Phú Thọ mới và nhu cầu phát triển giai đoạn mới.

Do đó, vừa phải sửa chữa, khắc phục hư hỏng cầu sông Lô vừa đầu tư xây dựng cầu sông Lô mới; trước mắt, nghiên cứu bắc ngay cầu phao phục vụ người dân đi lại trong lúc này, nếu cần thiết.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu nghiên cứu đầu tư xây dựng cầu sông Lô mới phù hợp quy hoạch, với quy mô tương đương cầu Phong Châu mới; việc thiết kế cầu sông Lô mới phải rút kinh nghiệm từ cầu cũ, theo hướng cao hơn, rộng hơn, dài hơn, đẹp hơn, hiệu quả hơn, tiết kiệm hơn; phải khảo sát kỹ hơn để ứng phó với biến đổi khí hậu cực đoan.

Việc triển khai không kéo dài, hoàn thành trong 1 năm (trước 1/3/2027), phấn đấu đến Tết nguyên đán 2027 nhân dân có cầu mới đi lại. Tỉnh Phú Thọ làm chủ đầu tư dự án cầu sông Lô mới; các đơn vị Quân đội tham gia, hỗ trợ tỉnh Phú Thọ triển khai dự án.

Phú Thọ khảo sát lắp cầu phao tạm qua sông Lô

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Quốc phòng, chiều tối ngày 14/2, Quân khu 2 đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương khảo sát thực địa để bắc cầu phao tạm qua sông Lô (tại xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ).

Đây là giải pháp cấp bách nhằm thay thế cầu Sông Lô vừa bị hư hỏng nghiêm trọng, đảm bảo giao thông thông suốt cho nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn.

Với mục tiêu cao nhất là hoàn thành lắp đặt trước Tết Nguyên đán, đảm bảo mạch máu giao thông thông suốt, giúp bà con nhân dân khu vực xã Đoan Hùng và các vùng lân cận thuận tiện di chuyển, vui xuân đón Tết trong không khí an toàn, phấn khởi.

Quân khu 2 đã chỉ đạo các lực lượng chuyên môn triển khai khảo sát kỹ thuật toàn diện. Việc lựa chọn vị trí bắc cầu phao được tính toán cực kỳ cẩn trọng, dựa trên các thông số về lưu tốc dòng chảy, địa hình hai bên bờ và độ ổn định của đáy sông./.

