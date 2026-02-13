Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Michael DeSombre

Ngày 13/2, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Michael DeSombre, Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ nhân dịp có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Trao đổi tại buổi tiếp, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng, nhất là về kinh tế-thương mại; mong muốn hai nước tiếp tục hợp tác hơn nữa trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng luật pháp quốc tế, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị, góp phần duy trì an ninh, hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và trên thế giới.

Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng thời gian qua, hợp tác quốc phòng giữa hai nước được triển khai hiệu quả trên các lĩnh vực: Trao đổi đoàn các cấp, đối thoại-tham vấn, khắc phục hậu quả chiến tranh, đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, hợp tác quân, binh chủng, biên phòng, cảnh sát biển, công nghiệp quốc phòng.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang cảm ơn những hỗ trợ của Hoa Kỳ trong công tác khắc phục hậu quả bom, mìn, chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh tại Việt Nam và tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính bộ đội Việt Nam hy sinh, mất tin, mất tích trong chiến tranh.

Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Michael George DeSombre. (Ảnh: Báo QĐND)

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị thời gian tới hai bên tiếp tục thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác trên cơ sở các thỏa thuận đã được ký kết, thống nhất giữa lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước.

Bộ Quốc phòng Việt Nam tiếp tục coi trọng và ưu tiên hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh; mong muốn Hoa Kỳ tiếp tục hiện thực hóa các cam kết hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực này, trong đó có việc bổ sung 130 triệu USD cho dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa.

Nhấn mạnh Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh (MIA), đồng thời mong muốn Hoa Kỳ tăng cường chia sẻ thông tin, tài liệu, kỷ vật liên quan đến bộ đội Việt Nam hy sinh, mất tin, mất tích trong chiến tranh, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ mong muốn ngài Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ trên cương vị, trọng trách của mình sẽ tiếp tục ủng hộ quan hệ hợp tác quốc phòng song phương ngày càng thực chất, hiệu quả trong thời gian tới.

Về phần mình, Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Michael DeSombre cảm ơn Đại tướng Phan Văn Giang đã dành thời gian tiếp đoàn; đồng thời chúc mừng Việt Nam nhân dịp Tết cổ truyền Bính Ngọ.

Vui mừng chứng kiến mối quan hệ tốt đẹp đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, trong đó có hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Michael DeSombre khẳng định Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ủng hộ Việt Nam trong khắc phục hậu quả chiến tranh, xác định danh tính bộ đội mất tin, mất tích trong chiến tranh./.

Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Thứ trưởng Espino, đánh giá cao hợp tác quốc phòng Việt Nam - Philippines và đề nghị tăng cường trao đổi đoàn, đối thoại, mở rộng hợp tác hơn nữa.