Công việc bầu cử sau hội nghị hiệp thương lần 3 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người được giới thiệu ứng cử tiến hành một số công việc cụ thể theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ ba của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người được giới thiệu ứng cử tiến hành một số công việc cụ thể theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân; Nghị quyết liên tịch số 102/2025/NQLT/UBTVQH15-CP ĐCTUBTWMTTQVN ngày 26/9/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nghị quyết số 101/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các văn bản hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam./.