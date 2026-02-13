Công việc bầu cử sau hội nghị hiệp thương lần 3 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ

Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ ba của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người được giới thiệu ứng cử tiến hành một số công việc cụ thể theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân; Nghị quyết liên tịch số 102/2025/NQLT/UBTVQH15-CP ĐCTUBTWMTTQVN ngày 26/9/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nghị quyết số 101/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các văn bản hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam./.
Tin cùng chuyên mục
Ninh Bình: Thông qua danh sách người ứng cử tiêu biểu về phẩm chất, năng lực
Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba đã thống nhất lựa chọn, lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Ninh Bình gồm 26 đại biểu.
Giới học giả Nga đánh giá cao tầm nhìn Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Theo Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Việt Nam và ASEAN, chỉ ra rằng nếu Việt Nam đạt đến trình độ của các nước phát triển cao chỉ trong 20 năm, Việt Nam sẽ lọt vào top 20 nền kinh tế toàn cầu theo GDP.
Lễ an táng nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đoàn Duy Thành tại quê nhà
Sáng 13/2, tại nghĩa trang quê nhà thôn Tường Vu, xã Lại Khê, thành phố Hải Phòng, Lễ an táng nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đoàn Duy Thành đã được tổ chức trọng thể.
Tổng Bí thư Tô Lâm tới dâng hương tưởng niệm Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng
Nhân dịp kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng (1906-2026), sáng 13/2, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tới dâng hương tưởng niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng và chúc Tết gia đình tại Hà Nội.
Đồng Tháp: Phát huy dân chủ, trách nhiệm trong công tác giới thiệu người ứng cử
Trước Hội nghị Hiệp thương lần ba, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp đã tiếp nhận 2 đơn của người ứng cử xin thôi không tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Lan tỏa câu chuyện Việt Nam qua sáng kiến “Càphê với Đại sứ”
Đại sứ quán Việt Nam tại Áo đã khởi động sáng kiến chuỗi đối thoại mang tên “Càphê với Đại sứ,” nhằm triển khai ngoại giao công chúng và đẩy mạnh ngoại giao kinh tế.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
Sáng 13/2, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh dâng hương tưởng nhớ anh hùng liệt sỹ dịp Tết Bính Ngọ
Các đại biểu đã dành một phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với công lao của các Mẹ Việt Nam anh hùng; tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sỹ - những người con ưu tú của dân tộc.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Sáng 13/2, Đoàn đại biểu BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các Bộ, ban, ngành và thành phố Hà Nội đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Bác.
Chủ tịch nước Lương Cường dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67
Chủ tịch nước Lương Cường đã thành kính thắp nén hương thơm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam.
Chủ tịch nước dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67
Sáng 13/2, Chủ tịch nước Lương Cường và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch.
Ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước trọng tâm giai đoạn 2026-2030
Hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách để đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi kèm với cơ chế kiểm soát quyền lực, xóa cơ chế "xin-cho," tăng trách nhiệm người đứng đầu, bảo đảm việc thực thi hiệu quả.
3 nhóm giải pháp chủ yếu của công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIV
Nhiệm kỳ Đại hội XIV, Đảng xác định mục tiêu cốt lõi: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn, tự đổi mới để Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh.”
Phiên họp thứ 5 Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân
Chiều 12/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân chủ trì Phiên họp thứ năm của Ban Chỉ đạo.
Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Chuyển đổi số
Theo Kế hoạch triển khai thi hành Luật Chuyển đổi số, phân công nhiệm vụ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp trong việc thực hiện các hoạt động triển khai thi hành Luật theo quan điểm 6 rõ.
Hải Phòng: Danh sách ứng cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân
Ngày 12/2, Hải Phòng đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.
Thủ tướng: Triển khai dự án điện hạt nhân quyết liệt, tích cực hơn nữa
Chủ trì Phiên họp lần thứ năm của Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai công việc tích cực hơn nữa, quyết liệt hơn nữa.
Cử tri thống nhất, tín nhiệm cao đối với các ứng cử viên được lựa chọn
Ngày 12/2, tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Việt Nam mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ Đối tác Toàn diện với Canada
Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Bộ Thương mại Quốc tế Canada Maninder Sidhu trao đổi sâu và nhất trí các biện pháp thúc đẩy quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam-Canada.
Bầu cử Quốc hội và HĐND: Những người ứng cử đều được cử tri tín nhiệm cao
Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh, các hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú được tổ chức chu đáo, những người ứng cử đều được cử tri tín nhiệm cao.
Thủ tướng chủ trì họp Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân
Chiều 12/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân chủ trì Phiên họp lần thứ năm của Ban Chỉ đạo.
Dân chủ, đúng luật trong lập danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử
Danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2026-2031 đảm bảo cơ cấu, thành phần, số lượng và số dư theo quy định.
Kỳ họp HĐND tỉnh Tây Ninh: Định vị lại Trung tâm hành chính-chính trị mới
Cụm đô thị Đức Hòa-Hậu Nghĩa là trung tâm động lực mới để phát triển thành Trung tâm hành chính-chính trị mới của tỉnh Tây Ninh (hiện nay Trung tâm hành chính-chính trị của tỉnh đặt ở phường Long An).
Chuyển đổi số tạo dấu ấn mới trong thành tựu đối ngoại của Việt Nam
Theo Thứ trưởng Lê Anh Tuấn, chuyển đổi số trở thành trụ cột giúp ngành Ngoại giao nâng cao tham mưu chiến lược, cải cách thủ tục hành chính, tăng kết nối giữa các cơ quan và mở rộng hợp tác quốc tế.
Tuyên Quang: “Đi từng ngõ, gõ từng nhà” nắm bắt số lượng cử tri bầu cử Quốc hội
Các địa phương của tỉnh Tuyên Quang tiếp tục “Đi từng ngõ, gõ từng nhà” để nắm bắt, cập nhật số lượng cử tri, nhất là cử tri trẻ đi làm, học tập và công tác tại các tỉnh, thành phố trong cả nước.
Người sưu tầm thẻ cử tri, gìn giữ ký ức lịch sử
Bộ sưu tập thẻ cử tri của anh Hoàng Anh Tuấn không chỉ mang giá trị lưu giữ mà còn trở thành kho tư liệu quý, góp phần giúp các thế hệ sau hiểu rõ hơn về lịch sử bầu cử và quyền làm chủ của nhân dân.
Đại biểu Quốc hội lắng nghe, phản ánh ý chí, nguyện vọng của nhân dân
Việc chuẩn bị kỹ lưỡng cho các ứng cử viên, nhất là những người lần đầu tham gia ứng cử, ứng cử viên nữ và người dân tộc thiểu số có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
Việt Nam và Venezuela duy trì mối quan hệ hợp tác bền chặt
Đại sứ Vũ Trung Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Venezuela và hợp tác giữa hai Đảng cầm quyền, Quốc hội hai nước ngày càng đi vào chiều sâu.
Bầu cử Quốc hội và HĐND: Tạo điều kiện để ứng cử viên trình bày đầy đủ
Danh sách được thông qua bảo đảm đúng số lượng, cơ cấu, thành phần; lựa chọn những cá nhân tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, được cử tri nơi cư trú tín nhiệm.
Bệnh viện Nam Khê Sơn - “chứng nhân lịch sử” của tình hữu nghị Việt-Trung
Trong 8 năm thực hiện viện trợ Việt Nam, Bệnh viện Nam Khê Sơn đã tiếp nhận và điều trị tổng cộng 5.432 thương binh Việt Nam; thực hiện 2.567 ca phẫu thuật; hiến 779.220 ml máu cho bệnh nhân Việt Nam.