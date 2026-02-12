Bầu cử Quốc hội và HĐND: Hiệp thương lập danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử

Ngày 12/2, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu đã nhất trí để 2 ứng cử viên vì lý do cá nhân rút khỏi danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; thống nhất biểu quyết thông qua danh sách 10 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Sau khi thảo luận, 100% đại biểu có mặt tại hội nghị cũng nhất trí để 10 ứng cử viên vì lý do cá nhân có đơn xin rút ra khỏi danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVIII. Các đại biểu cũng thống nhất thông qua danh sách 85 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, tại các hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú về những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVIII, tất cả các ứng cử viên đều nhận được tín nhiệm cao, với tỷ lệ 100% người tham dự hội nghị biểu quyết đồng ý.

Cử tri nơi cư trú nhận xét, các ứng viên đều có phẩm chất chính trị, tư tưởng vững vàng, tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, chích sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Các ứng cử viên có trình độ chuyên môn cao; lối sống giản dị, khiêm tốn, gương mẫu, giữ mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân nơi cư trú, tích cực tham gia phong trào, hoạt động tại khu dân cư... đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện để trở thành đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Các đại biểu thảo luận về tiêu chuẩn, điều kiện của ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thu Hà nhấn mạnh, việc các đại biểu thống nhất cao lựa chọn, lập danh sách 10 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và 85 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031 đã góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử.

Để công tác bầu cử thực hiện đúng quy định của pháp luật và đạt kết quả cao nhất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn đề nghị, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội khẩn trương hoàn thiện biên bản hội nghị và gửi danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031 đến Hội đồng bầu cử quốc gia và Ủy ban bầu cử tỉnh đúng thời hạn quy định.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan liên quan tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031; tạo điều kiện thuận lợi để người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thực hiện quyền vận động bầu cử một cách dân chủ, công khai và đúng luật; đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa của cuộc bầu cử; tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên để cử tri biết thông tin, phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân trong ngày bầu cử 15/3/2026.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân để kịp thời xử lý những vướng mắc phát sinh tại cơ sở, đảm bảo an ninh, an toàn cho ngày hội lớn của toàn dân...

Ngay sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức gặp gỡ các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031 để thống nhất nội dung, chương trình tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử theo quy định.

Tỉnh Lạng Sơn được bầu 7 đại biểu Quốc hội khóa XVI; trong đó có 4 đại biểu cư trú và công tác tại tỉnh và 3 đại biểu do Trung ương giới thiệu. Hội đồng Nhân dân tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2026-2031 có 50 đại biểu./.

