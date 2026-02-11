Tổng Bí thư Tô Lâm: Đắk Lắk phải trở thành đầu mối kết nối phát triển vùng

Chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và chuẩn bị đón chào Xuân Bính Ngọ năm 2026, chiều 11/2, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương thăm, làm việc và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Đắk Lắk, có kết nối trực tuyến tới 102 điểm cầu xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Cùng tham dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Trần Sỹ Thanh, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phạm Gia Túc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo và nguyên lãnh đạo tỉnh; các gia đình chính sách, già làng, trưởng bản tiêu biểu.

Tạo chuyển biến thực chất

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của tỉnh, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết, năm 2025, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tác động nặng nề của bão và mưa lũ đặc biệt nghiêm trọng vào cuối năm, tỉnh Đắk Lắk đã nỗ lực khắc phục và đạt được kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực.

Quy mô nền kinh tế tiếp tục duy trì đà phát triển khá, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 80,6 triệu đồng/người. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vượt dự toán Trung ương giao. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản cơ bản ổn định, các cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao đã góp phần làm tăng thu nhập cho người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển nông nghiệp của tỉnh.

Các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công và giảm nghèo được triển khai kịp thời, hiệu quả. Tỉnh đã hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát với 8.915 căn nhà được hỗ trợ xây mới, sửa chữa.

Công tác quốc phòng, an ninh được triển khai đồng bộ, quyết liệt; thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân tiếp tục được củng cố vững chắc; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định.

Về nhiệm vụ năm 2026 và cả nhiệm kỳ, tỉnh tập trung cụ thể hóa các định hướng chiến lược; xác định 8 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá.

Tỉnh triển khai đồng bộ, quyết liệt kịch bản và các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số theo hướng tăng trưởng nhanh, bền vững, gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; triển khai hiệu quả công tác thu hút đầu tư, kêu gọi đầu tư vào các lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Bính Ngọ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Về công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo, ban hành kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở; triển khai đồng bộ các hoạt động phục vụ nhân dân đón Tết; huy động sự tham gia của các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và 100% địa phương, bảo đảm chăm lo Tết toàn diện, bao trùm khu vực đô thị, nông thôn, vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phát biểu với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận, những kết quả đạt được trong năm 2025 cho thấy bản lĩnh, sự nỗ lực rất lớn và tinh thần trách nhiệm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Lắk; tin tưởng một vùng đất giàu truyền thống cách mạng, có chiều sâu văn hóa và cộng đồng các dân tộc đoàn kết, Đắk Lắk bước vào năm 2026 với khí thế, quyết tâm rất cao cho một nhiệm kỳ mới.

Tổng Bí thư chỉ rõ, yêu cầu đặt ra cho tỉnh trong giai đoạn tới phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng, tạo chuyển biến thực chất, rõ ràng; biến chủ trương, định hướng của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng thành hành động thực tiễn, tạo kết quả cụ thể, đo đếm được ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, phải đổi mới căn bản tư duy phát triển, từ quản lý địa bàn sang kiến tạo không gian phát triển chiến lược. Đắk Lắk phải xác lập vai trò đầu mối kết nối Tây Nguyên với Duyên hải Nam Trung Bộ, biên giới và các hành lang kinh tế quốc gia; mọi quy hoạch, dự án lớn phải đặt trong tổng thể phát triển vùng và quốc gia, khắc phục tư duy cục bộ, manh mún địa phương.

Trên cơ sở đó, tổ chức lại không gian phát triển theo trục “cao nguyên-duyên hải-biên giới,” lấy hạ tầng chiến lược làm trụ cột. Hạ tầng giao thông, logistics, năng lượng và hạ tầng số phải là công cụ tổ chức dòng chảy kinh tế, chuỗi giá trị và thế trận quốc phòng-an ninh, hình thành các cực tăng trưởng và vành đai phát triển mới của tỉnh.

Tổng Bí thư yêu cầu, xây dựng mô hình tăng trưởng mới, hướng tới tăng trưởng nhanh nhưng có chất lượng, chiều sâu và sức chống chịu cao, dựa trên việc tổ chức lại các dòng chảy phát triển.

Tỉnh phải dứt khoát thay đổi mô hình từ dựa vào khai thác tài nguyên và nông nghiệp thô sang nâng cấp chuỗi giá trị, lấy công nghiệp chế biến sâu, năng lượng tái tạo, kinh tế biển, du lịch chất lượng cao và kinh tế số làm động lực.

Mô hình tăng trưởng mới dựa chủ yếu vào nâng cao năng suất, đổi mới sáng tạo và chất lượng thể chế, thông qua kết nối các dòng chảy tài nguyên-lao động-tri thức-thị trường.

Phát triển phải gắn chặt với bảo vệ rừng, môi trường sinh thái và sinh kế bền vững của đồng bào dân tộc thiểu số; trong đó người dân, doanh nghiệp và cộng đồng địa phương vừa là chủ thể tham gia, vừa là đối tượng thụ hưởng trực tiếp thành quả tăng trưởng.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng bức tượng Bác Hồ cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tỉnh phải chú ý tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn thể chế, trọng tâm là đất đai nông-lâm trường, đồng thời cải thiện thực chất môi trường kinh doanh, đây vừa là yêu cầu phát triển kinh tế, vừa là vấn đề ổn định chính trị-xã hội và củng cố lòng tin của nhân dân.

Tỉnh phải chủ động rà soát, phân loại và đề xuất cơ chế xử lý căn cơ; phối hợp chặt chẽ với Trung ương; không né tránh, không kéo dài; cần giảm chi phí tuân thủ, cải thiện khả năng tiếp cận đất đai, vốn, hạ tầng và dịch vụ công cho doanh nghiệp; lấy chi phí, thời gian và mức độ thuận lợi thực tế làm thước đo môi trường đầu tư, qua đó khơi thông nguồn lực xã hội và tạo động lực tăng trưởng bền vững.

Bảo đảm phát triển bao trùm, bền vững và giữ gìn bản sắc văn hóa đặc sắc

Tổng Bí thư chỉ rõ, phát triển mạnh kinh tế tư nhân, coi đây là một trong những động lực quan trọng nhất của tăng trưởng. Trọng tâm là giảm thực chất chi phí kinh doanh, từ chi phí tuân thủ, chi phí thời gian đến khả năng tiếp cận đất đai, vốn và hạ tầng, tạo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và dự đoán được.

Chủ động thúc đẩy đội ngũ doanh nghiệp tỉnh mạnh cả về số lượng và năng lực cạnh tranh. Doanh nghiệp phải lớn lên bằng năng lực quản trị, công nghệ và đổi mới sáng tạo, không dựa vào đặc quyền, ưu ái thể chế hay khai thác tài nguyên.

Chính quyền có trách nhiệm tạo sân chơi công bằng và chấm dứt mọi rào cản vô hình làm méo mó cạnh tranh. Đặc biệt chú ý đến môi trường kinh doanh cho kinh tế hộ và doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ phát triển, tạo việc làm - đó là nền tảng để ổn định xã hội.

Tỉnh tập trung phát triển nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng con người Đắk Lắk, coi đây là nền tảng lâu dài và động lực quyết định của phát triển trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà cho các già làng, trưởng buôn tiêu biểu của tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Phát triển kinh tế phải song hành với đầu tư cho giáo dục, đào tạo nghề, nâng cao kỹ năng lao động, đặc biệt cho thanh niên, đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực nông thôn, bảo đảm phát triển bao trùm và bền vững.

Cùng với đó, tỉnh phải đặt khoa học và công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo vào lõi của chiến lược phát triển nguồn nhân lực.

Đào tạo phải gắn chặt với nhu cầu thực tiễn của các ngành động lực mới như công nghiệp chế biến sâu, năng lượng tái tạo, logistics, du lịch chất lượng cao và kinh tế số; chú trọng trang bị kỹ năng số, tư duy đổi mới và năng lực thích ứng công nghệ, khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động chất lượng cao ngay trên chính địa bàn tỉnh.

Phát triển con người còn nhằm nâng cao năng lực quản trị, năng suất lao động và sức cạnh tranh dài hạn của tỉnh, tạo nền tảng cho kinh tế tri thức và đổi mới sáng tạo.

Đặt nâng cao đời sống nhân dân và hạnh phúc của người dân ở vị trí trung tâm của mọi quyết sách phát triển; bảo đảm phát triển bao trùm, bền vững và giữ gìn bản sắc văn hóa đặc sắc của tỉnh.

Tổng Bí thư lưu ý, mọi mục tiêu tăng trưởng, mọi dự án đầu tư phải được đánh giá bằng mức độ cải thiện đời sống vật chất, tinh thần và sự an toàn của người dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng chịu tác động mạnh của thiên tai và biến đổi khí hậu.

Phát triển kinh tế phải gắn chặt với bảo vệ môi trường, giữ rừng, giữ nước, giữ không gian sinh tồn lâu dài của cộng đồng; kiên quyết không đánh đổi môi trường và sinh kế bền vững để lấy tăng trưởng ngắn hạn.

Cùng với đó, tỉnh cần coi văn hóa Tây Nguyên và văn hóa biển là tài sản vô giá và nguồn lực nội sinh của phát triển, được bảo tồn, giữ gìn bản sắc, phát huy một cách chủ động, có chọn lọc; đồng thời tạo điều kiện để văn hóa sống trong đời sống đương đại, đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế-xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Đắk Lắk là địa bàn chiến lược, có không gian rộng, biên giới dài, vùng biển quan trọng và cơ cấu dân cư đa dạng, Tổng Bí thư nhấn mạnh, mọi chiến lược phát triển kinh tế-xã hội phải luôn gắn chặt với bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh biên giới, an ninh biển, an ninh dân tộc và an ninh tôn giáo; cần chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa các yếu tố phức tạp, không để bị động, bất ngờ; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng-an ninh ngay trong từng dự án, từng địa bàn, nhất là vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các khu vực nhạy cảm.

Đồng thời, tỉnh phải đặc biệt coi trọng xây dựng thế trận lòng dân, chăm lo đời sống, sinh kế, niềm tin của nhân dân, coi ổn định xã hội là điều kiện tiên quyết và là “đường băng” cho phát triển nhanh và bền vững của tỉnh.

Tổng Bí thư yêu cầu, xây dựng bộ máy chính quyền hành động, kỷ luật, liêm chính và chịu trách nhiệm đến cùng, đúng tinh thần Đại hội XIV của Đảng.

Tinh gọn bộ máy không chỉ để giảm đầu mối mà nhằm nâng cao chất lượng thực thi, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và tăng hiệu quả phục vụ nhân dân; cần có cơ chế phản ánh kịp thời những bất cập của chính quyền cơ sở trong hoạt động hành chính công và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà cho đại diện gia đình chính sách, người có công. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Theo tinh thần Đại hội XIV, mọi chủ trương, nghị quyết phải được chuyển hóa thành hành động cụ thể và kết quả đo đếm được; lấy hiệu quả thực tế và mức độ hài lòng của nhân dân làm thước đo cao nhất của chất lượng điều hành và uy tín của bộ máy chính quyền.

Đắk Lắk là vùng đất hội tụ chiều sâu lịch sử, bản sắc văn hóa đặc sắc và truyền thống đoàn kết bền chặt giữa các dân tộc anh em. Trải qua những thời điểm cam go nhất của đất nước, nơi đây luôn là điểm tựa vững chắc về chính trị, quốc phòng và thế trận lòng dân, ở đó ý chí vượt khó và tinh thần gắn bó cộng đồng được hun đúc qua nhiều thế hệ.

Tổng Bí thư cho biết, Trung ương kỳ vọng Đắk Lắk đóng vai trò chủ động hơn trong cấu trúc phát triển quốc gia, không chỉ là điểm tựa về ổn định chính trị-xã hội mà còn là không gian phát triển có bản sắc, có đóng góp rõ ràng và có trách nhiệm đối với các mục tiêu lớn của đất nước.

Tổng Bí thư tin tưởng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Lắk sẽ chuyển hóa tiềm năng thành năng lực phát triển thực chất, tạo ra khí thế mới, động lực mới, đưa tỉnh bước vào giai đoạn phát triển vững vàng hơn, hiệu quả hơn và xứng đáng hơn với niềm tin đã được giao phó.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã trao tặng các phần quà cho các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk qua các thời kỳ, gia đình có công, gia đình chính sách, già làng tiêu biểu, trưởng buôn tiêu biểu và các gia đình chịu thiệt hại trong đợt bão lũ vừa qua.

Đại diện Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) trao kinh phí xây dựng 300 căn nhà cho hộ gia đình nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Đắk Lắk.

Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm, chúc Tết nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Y Luyện.

Ghi nhận những đóng góp, cống hiến của cá nhân đồng chí và các thế hệ cán bộ người dân tộc thiểu số nói chung đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển địa phương, Tổng Bí thư mong muốn đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc, tấm gương sáng cho con cháu và thế hệ trẻ noi theo, tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm quý báu cho công tác dân tộc, xây dựng khối đại đoàn kết vững mạnh và phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương./.

