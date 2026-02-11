Cần Thơ khai mạc chợ hoa Xuân quy mô gần 600 gian hàng

Tối 11/2, tại Quảng trường Tây Đô, thành phố Cần Thơ, Sở Công Thương thành phố long trọng tổ chức Lễ khai mạc “Chợ hoa Xuân Bính Ngọ năm 2026.”

Đây là hoạt động thường niên mang đậm bản sắc văn hóa của vùng đất Tây Đô, nhằm tạo không gian tham quan, mua sắm hoa kiểng phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán, đồng thời thúc đẩy giao thương giữa nhà vườn, doanh nghiệp và tiểu thương của thành phố Cần Thơ với các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ cho biết, chợ hoa Xuân Bính Ngọ năm 2026 được tổ chức nhằm kiến tạo một không gian văn hóa, thương mại năng động, nghĩa tình và giàu truyền thống.

Sự kiện này không chỉ đáp ứng nhu cầu thưởng lãm và trang trí Tết của người dân mà còn là nhịp cầu kết nối giao thương quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà vườn và hộ sản xuất hoa kiểng tại Cần Thơ cùng các tỉnh lân cận trao đổi hàng hóa, mở rộng thị trường kinh doanh.

Chợ hoa Xuân Bính Ngọ năm 2026 diễn ra từ ngày 7/2 đến ngày 16/2/2026 (nhằm ngày 20-29 tháng Chạp) tại phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ. Với quy mô gần 600 lô, sạp kinh doanh, chợ hoa năm nay quy tụ phong phú các loại hoa kiểng, cây cảnh và bonsai độc đáo.

Cụ thể, tại Quảng trường Tây Đô bố trí hơn 400 lô, sạp và tại đường Lý Thái Tổ, phường Hưng Phú tập trung gần 200 lô, sạp, hứa hẹn mang đến một không gian rực rỡ sắc màu, đậm hương vị Tết truyền thống cho du khách và nhân dân.

Điểm đặc biệt của Chợ hoa Xuân năm nay là sự hỗ trợ thiết thực từ Ban Tổ chức dành cho các đơn vị tham gia. Nhằm chia sẻ khó khăn và khuyến khích các nhà vườn, Sở Công Thương đã thực hiện miễn phí toàn bộ chi phí mặt bằng, điện và nước cho các đơn vị kinh doanh tại đây.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa các sở, ngành và địa phương được thực hiện chặt chẽ để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, hướng tới xây dựng hình ảnh Chợ hoa Xuân văn minh, thân thiện trong lòng du khách.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức cũng tri ân các đơn vị đồng hành và nhà tài trợ đã tích cực đóng góp nguồn lực để xây dựng không gian chợ hoa quy mô và khang trang. Lãnh đạo Sở Công Thương gửi lời cảm ơn đến Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình giao thông 586 (Chi nhánh Cần Thơ), VNPT Cần Thơ và Siêu thị GO đã chung tay cùng chính quyền thành phố chăm lo đời sống tinh thần cho Nhân dân.

Ông Hà Vũ Sơn bày tỏ tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần trách nhiệm cao của Ban Tổ chức cùng sự hưởng ứng của cộng đồng nhà vườn, chợ hoa Xuân Bính Ngọ 2026 sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng du khách. Sự kiện không chỉ góp phần làm phong phú đời sống văn hóa mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương trong những ngày đầu xuân mới.

Sở Công Thương thành phố Cần Thơ sẽ phối hợp cùng các sở, ngành thành phố và địa phương đảm bảo tốt an ninh trật tự, tạo các điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong vận chuyển, mua bán hoa kiểng.

Đồng thời tích cực quảng bá về chợ hoa để thu hút người dân đến tham quan, mua bán hoa kiểng tại chợ, góp phần thúc đẩy nơi đây trở thành địa điểm mà nhiều hộ dân muốn đưa hoa kiểng đến bán vào dịp Tết Nguyên đán hằng năm.

Ngay sau lễ cắt băng khai mạc chợ hoa, các đại biểu và người dân đã cùng tham quan các gian hàng, thưởng lãm những tác phẩm hoa kiểng đặc sắc được trưng bày tại Quảng trường Tây Đô./.

Hội chợ Hoa Xuân: Không gian sắc hoa kết nối văn hóa ba miền Trong khuôn khổ Hội chợ Mùa Xuân 2026, phân khu “Sắc Xuân Việt – Hội chợ Hoa Xuân” thu hút đông đảo người dân và du khách với không gian rực rỡ sắc màu, đậm không khí Tết cổ truyền.