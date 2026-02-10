Giá vàng vẫn neo trên mốc 5.000 USD/ounce

Trong phiên giao dịch ngày 10/2, giá vàng châu Á giảm nhưng vẫn duy trì trên ngưỡng quan trọng 5.000 USD/ounce. Tâm lý thận trọng bao trùm thị trường khi các nhà đầu tư chờ đợi loạt dữ liệu việc làm và lạm phát quan trọng của Mỹ công bố trong tuần này, những chỉ số then chốt giúp định hình lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Tính đến 14 giờ 16 phút theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 0,7% xuống mức 5.030,80 USD/ounce. Trước đó, trong phiên 9/2, kim loại quý này đã tăng 2% khi đồng USD trượt xuống mức thấp nhất trong hơn một tuần.

Đáng chú ý, vàng vừa thiết lập đỉnh lịch sử ở mức 5.594,82 USD/ounce vào ngày 29/1 vừa qua. Giá vàng kỳ hạn Mỹ giao tháng 4/2026 giảm 0,5%, chốt ở mức 5.051,70 USD/ounce.

Sự phục hồi nhẹ của đồng USD trong ngày 10/2 đã khiến các kim loại được giao dịch bằng đồng tiền này trở nên đắt đỏ hơn cho người mua nắm giữ các ngoại tệ khác, gây áp lực lên giá vàng.

Các nhà đầu tư hiện đang tập trung theo dõi chuỗi dữ liệu kinh tế Mỹ sắp công bố, bao gồm doanh số bán lẻ, công bố ngày 10/2 (giờ địa phương), báo cáo việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp (ngày 11/2) và dữ liệu lạm phát (ngày 13/2).

Thị trường hiện đang dự đoán kịch bản Fed sẽ thực hiện ít nhất hai đợt cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong năm 2026, với đợt đầu tiên dự kiến vào tháng 6/2026. Vàng, vốn là tài sản không sinh lời, thường hưởng lợi trong môi trường lãi suất thấp.

Ông Ilya Spivak, Giám đốc vĩ mô toàn cầu tại Tastylive nhận định vàng đang có xu hướng tăng giá, nhưng câu hỏi đặt ra là chính sách ngắn hạn của Fed sẽ tác động mạnh đến mức nào đến thị trường vàng.

Ông cho rằng giá vàng đang chịu lực hút về quanh mốc 5.000 USD/ounce từ cả hai chiều tăng và giảm, trong khi giá bạc lại cho thấy sự biến động mạnh hơn do hoạt động đầu cơ.

Ông Jigar Trivedi, chuyên gia phân tích cấp cao tại IndusInd Securities cho biết mốc 5.000 USD/ounce là ngưỡng hỗ trợ đối với vàng và 80 USD/ounce là ngưỡng hỗ trợ đối với bạc.

Tuy nhiên trong ngày, cả hai kim loại này sẽ dao động trong biên độ hẹp với xu hướng giảm nhẹ do áp lực chốt lời từ nhà đầu tư trước những biến động gần đây.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm mạnh 2,1% xuống 81,63 USD/ounce, sau khi đã tăng gần 7% ở phiên trước đó. Bạc cũng từng đạt mức cao kỷ lục 121,64 USD vào ngày 29/1. Giá bạch kim giảm 2% xuống 2.080,30 USD/ounce, trong khi palladium giảm 1,1% còn 1.721,75 USD/ounce.

Tại Việt Nam, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 178 - 181 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)./.

