Các làng nghề truyền thống ở Đồng Tháp hối hả sản xuất vụ Tết

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các làng nghề truyền thống của tỉnh Đồng Tháp như làng cá khô Gia Thuận, làng bánh phồng Hội Cư, làng mứt khóm Tân Phước… hối hả chạy nước rút để sản xuất hàng hóa phục vụ thị trường Tết.

Nhộn nhịp với làng nghề cá khô

Do nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán cao nên các hộ làm cá khô ở làng nghề cá khô xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp đều tăng số lượng nhân công và công suất hoạt động gần 50% để phục vụ sản xuất từ khâu đánh vảy cá, xẻ cá, sơ chế cá, phơi khô…

Anh Lê Văn Danh, chủ cơ sở sản xuất cá khô ở ấp 2, xã Gia Thuận, cho biết trung bình mỗi ngày, cơ sở chế biến khô của anh sử dụng 10 lao động thường xuyên nhưng vào dịp Tết này phải tăng lên 15 người để kịp sản xuất khô cho các thương lái đã đặt hàng Tết. Dịp Tết này, thương lái đã đặt hàng anh gần 10 tấn khô cá đổng, cá chỉ vàng, cá khoai…

Cơ sở sản xuất, cung ứng hải sản, khô, ruốc nổi tiếng của chị Trần Thị Thu ở ấp 2, xã Gia Thuận trung bình mỗi ngày có 26 nhân công tham gia các khâu xẻ cá, phơi khô, vào dịp Tết tăng gần 40 người tham gia sản xuất. Thu nhập bình quân của mỗi lao động từ 3,5-4 triệu đồng/tháng, vào những lúc tàu đánh bắt được mùa thì thu nhập có thể tăng hơn vì lượng cá xẻ khô nhiều. Sản phẩm khô của chị chủ yếu được tiêu thụ ở Thành phố Hồ Chí Minh với lượng thành phẩm trung bình mỗi ngày 1 tấn khô cá mối, cá đổng, cá lưỡi trâu… Vào ngày thường, cơ sở chị cung ứng ra thị trường hơn 1 tấn khô các loại, riêng vào ngày giáp Tết, số lượng sản phẩm khô tăng hơn 2 tấn/ngày.

Địa bàn hoạt động của nghề chế biến cá khô chủ yếu tập trung ở ấp Chợ 1 và ấp Chợ 2 của xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp. Số hộ tham gia có quy mô vừa và nhỏ chiếm 38% trên tổng số hộ dân trong khu vực làm nghề chế biến thủy sản (1.338 hộ), điều này đã góp phần giải quyết việc làm thường xuyên có thu nhập ổn định cho 500 lao động, đặc biệt là lao động nữ.

Làng nghề cá khô ở Gia Thuận mỗi năm sử dụng 5.000 tấn cá tươi các loại cung cấp cho thị trường 1.500 tấn khô cá mối, cá lưỡi trâu, cá chỉ vàng, cá đổng, cá lù đù… Ngoài việc chế biến cá khô bán lẻ, nhiều hộ còn làm đầu mối thu gom để cung cấp cho các chủ vựa để bán ở thị trường trong và ngoài tỉnh.

Bà Hà Trần Phương Thùy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp cho hay nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở chế biến cá khô ở thị trấn sản xuất trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Ủy ban nhân dân xã Gia Thuận chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, nhắc nhở các chủ cơ sở thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong các khâu chế biến khô nhằm đảm bảo đặc sản của vùng biển Gò Công đến tay người tiêu dùng được an toàn.

Bánh phồng thành phẩm phục vụ thị trường Tết. (Ảnh: VOV)

Thơm ngon hương vị bánh tráng Hậu Thành

Làng nghề truyền thống làm bánh tráng ở xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp là một trong những làng nghề đã tồn tại lâu đời và nổi tiếng ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long với hương vị bánh tráng trứ danh hiện có 40 hộ, giải quyết việc làm thường xuyên cho hàng trăm lao động trong xã với thu nhập từ 300.000-500.000 đồng/người/ngày. Việc tráng bánh diễn ra quanh năm nhưng vào dịp Tết, sản lượng bánh tăng lên gấp đôi do nhu cầu khách hàng đặt bánh nhiều hơn.

Ông Phạm Phương Bình, chuyên viên Trung tâm hành chính công xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp cho biết: Làng nghề bánh tráng xã Hội Cư đã được công nhận là làng nghề truyền thống vào năm 2003 tập trung ở địa ấp Hậu Hòa và ấp Hậu Thuận. Bánh tráng Hội Cư có 2 loại, thứ nhất là bánh tráng dừa làm từ gạo, mè và nước cốt dừa, nướng bằng lửa than trước khi ăn; loại thứ hai là bánh tráng trắng để phục vụ cho các bữa ăn dân dã như cuốn với cá, thịt cùng rau sống… để làm các món gỏi cuốn.

Để tạo ra được những chiếc bánh thơm ngon, đòi hỏi người làm nghề phải thật sự khéo tay từ khâu pha bột, tráng bánh và phơi bánh. Theo những người có thâm niên nghề bánh trong làng thì bí quyết làm nên thành công một chiếc bánh là lượng bột để tráng bánh phải được pha trộn với nước cùng các nguyên liệu khác một cách hợp lý tránh bánh bị nhão hoặc quá khô.

Chị Nguyễn Thị Kim Yến, ấp Hậu Thuận, xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp, chia sẻ nghề tráng bánh này cha truyền con nối, chính nghề này đã nuôi sống cả gia đình trong suốt nhiều năm qua. Vì đây là nghề chính nên lò bánh của chị hoạt động quanh năm, trừ chi phí, mỗi người thợ làm bánh có thu nhập từ 300.000-500.000 đồng/ngày.

Để kịp giao bánh cho khách hàng, hàng ngày người thợ tráng bánh bắt đầu công việc từ 1-2 giờ sáng chuẩn bị bột, đun bếp tráng bánh đến sáng. Mỗi kg gạo sẽ cho ra 1 kg bánh tráng thành phẩm, với mức giá dao động từ 40.000 đến 45.000 đồng/kg bánh. Chị Yến tâm sự: Nghề tráng bánh tuy nhẹ nhàng nhưng đòi hỏi sự khéo léo. Vào dịp Tết hàng năm, nhu cầu tiêu thụ tăng nên người đặt hàng nhiều, thợ tráng bánh hầu như phải làm suốt ngày đêm, không có thời gian nghỉ ngơi.

Ông Huỳnh Văn Cuội, ấp Hậu Thuận, nghề làm bánh tráng đã gắn bó với gia đình trong suốt 36 năm qua, chia sẻ: Chính nghề làm bánh tráng đã giúp vợ chồng ông nuôi nấng các con khôn lớn, phát triển kinh tế gia đình khá giả hơn. Do nhu cầu tiêu thụ trong dịp Tết tăng cao nên hiện gia đình ông sản xuất đã tăng gấp đôi so với ngày thường. Hai vợ chồng ông mỗi ngày làm được 1 bao gạo cho ra lò khoảng 50 kg bánh, được thương lái đến tận nhà thu mua.

Bánh tráng Hội Cư được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh ưa chuộng bởi chiếc bánh mịn, đều, thơm ngon. Làng nghề hoạt động quanh năm nhưng vào dịp Tết này thì nhu cầu tăng gấp đôi, gấp ba nên các lò sản xuất bánh hoạt động hết công suất mới đủ bánh cung ứng cho thị trường. Làng nghề này cung ứng cho các thương lái ở các nơi khác đến cũng như bán lẻ cho một số người dân ở địa phương khác đến mua về phục vụ cho các món ăn các ngày Tết.

Ngọt ngào hương vị kẹo khóm Tân Phước

Trên địa bàn các xã Tân Phước 1, Phước Lập…, tỉnh Đồng Tháp có hơn 60 hộ gia đình làm mứt khóm; trong đó, riêng xã Phước Lập 1 có 37 cơ sở. Vào những ngày cận kề Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các lò mứt khóm đều đỏ lửa, tất bật cho ra lò những mẻ mứt khóm để chuyển đến tay người tiêu dùng.

Ngọt ngào kẹo khóm Tân Phước. (Ảnh: Báo Đồng Tháp)

Theo các chủ cơ sở sản xuất kẹo, đặc sản kẹo khóm Tân Phước được sản xuất theo công thức đơn giản truyền thống là cơm khóm sau khi được cắt nhỏ sẽ đem trộn đường và sên trên lửa đến khi thành khối đặc quánh thì đổ ra khuôn, rắc đậu phộng và mè rồi xắt miếng, đóng gói. Bí quyết để miếng mứt vừa đảm bảo hài hòa vị chua đặc trưng của khóm cùng vị ngọt của đường tùy thuộc vào tỉ lệ trộn đường hoặc hương liệu tạo vị thơm của người chủ sên mứt.

Bà Đặng Kim Hoàng, 67 tuổi, chủ cơ sở kẹo khóm Hải Hậu, ở xã Tân Phước 1, tỉnh Đồng Tháp cho biết cơ sở mứt khóm đã hoạt động được hơn 10 năm với trung bình mỗi ngày, cơ sở có thể cung cấp từ 100 đến 150 kg mứt thành phẩm, tùy theo nhu cầu thị trường, trong những ngày cận Tết Nguyên đán này thì tăng gấp đôi vì nhu cầu khách đặt kẹo nhiều. Từ khi cơ sở trang bị sên mứt, máy cắt kẹo, máy đóng gói tự động thì việc sản xuất mứt khóm thuận lợi hơn gói thủ công rất nhiều. Các công đoạn sản xuất kẹo khóm được rút ngắn thời gian nhưng vẫn đảm bảo chất lượng.

Cơ sở mứt khóm Hải Hậu đã đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP 3 sao nên được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh tiêu thụ. "Đặc biệt, nhờ đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP nên mứt khóm Hải Hậu được bán ra nước ngoài," bà Hoàng cho biết thêm.

Bà Lê Thị Trúc Linh, Trưởng phòng Kinh tế xã Tân Phước 1, tỉnh Đồng Tháp cho biết, đến nay, trên địa bàn xã Tân Phước 1 có 37 cơ sở sản xuất kẹo khóm, trong đó có 5 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Các cơ sở đã tạo việc làm cho lao động địa phương, tăng thu nhập ổn định cuộc sống và đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế của xã.

Trong thời gian tới, xã Tân Phước 1 sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân xã phối hợp các ngành chức năng tiếp tục hỗ trợ các cơ sở sản xuất hoàn thiện các hồ sơ sản phẩm đạt chuẩn OCOP cũng như nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng sản xuất cũng như thị trường tiêu thụ và quảng bá thương hiệu./.

