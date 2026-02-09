Mỹ dọa tăng thuế trở lại 25% nếu Hàn Quốc chậm tiến trình thương mại

Ngày 9/2, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun cho biết Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer đã thông báo với ông về việc Mỹ sẽ đưa mức thuế đối ứng trở lại mức trước thỏa thuận là 25% nếu Hàn Quốc không có tiến triển trong việc giải quyết các rào cản phi thuế quan.

Theo Ngoại trưởng Cho, ông Greer khẳng định Mỹ sẽ đưa mức thuế trở lại 25% (từ mức 15% hiện tại) nếu Hàn Quốc tiếp tục chậm trễ.

Trước đó, hai bên đã thỏa thuận mức thuế ưu đãi 15% để đổi lấy cam kết đầu tư 350 tỷ USD từ Seoul. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump đã cảnh báo nâng thuế do dự luật thực hiện thỏa thuận vẫn bị đình trệ tại Quốc hội kể từ cuối tháng 11/2025.

Đại diện Thương mại Mỹ nhắc lại các rào cản phi thuế quan mà Hàn Quốc cần xử lý, bao gồm quy định về dịch vụ nền tảng kỹ thuật số (như Google), các biện pháp kiểm dịch nông sản và yêu cầu chứng nhận đối với ôtô, dược phẩm cùng các lĩnh vực khác. Mỹ lo ngại nỗ lực thắt chặt quy định về dịch vụ số của Hàn Quốc mang tính phân biệt đối xử và yêu cầu nới lỏng các quy định hiện hành.

Ông Greer nhấn mạnh Mỹ không thể dành quá nhiều thời gian cho thị trường Hàn Quốc do phải đàm phán với nhiều quốc gia khác.

Trước những áp lực này, Ngoại trưởng Cho khẳng định Nội các Hàn Quốc đang xem xét vấn đề hết sức nghiêm túc và sẽ sớm triển khai các bước đi quyết liệt.

Bên cạnh đó, ông cũng nhận được xác nhận từ Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio về việc một phái đoàn liên ngành của Mỹ sẽ đến Hàn Quốc trong tháng 2/2026 để đàm phán về quyền làm giàu uranium dân dụng và tái chế nhiên liệu hạt nhân cho Seoul./.

Mỹ hạ thuế quan đối với hàng hóa Hàn Quốc xuống 15% Theo Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick, Mỹ sẽ hạ một số mức thuế trong khuôn khổ thỏa thuận - bao gồm thuế ôtô - xuống còn 15%, có hiệu lực từ ngày 1/11.