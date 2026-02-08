Giá càphê trong nước tuột mốc 100.000 đồng mỗi kg

Tuần qua, giá càphê trong nước đã tuột khỏi mốc 100.000 đồng/kg và giao dịch quanh ngưỡng 93.600-95.000 đồng/kg. Như vậy, giá càphê nội địa đã giảm từ 5.800-6.400 đồng so với tuần trước.

Cụ thể, tại tỉnh Lâm Đồng, khu vực Di Linh, Bảo Lộc và Lâm Hà đang giao dịch cùng mức 93.600 đồng/kg; khu vực Gia Nghĩa và Đắk R'lấp (cũ) lần lượt giao dịch ở mức 95.000 và 94.900 đồng/kg.

Tại tỉnh Đắk Lắk, khu vực Cư M'gar đang thu mua càphê ở mức 94.800 đồng/kg. Còn khu vực Ea H'leo giao dịch ở mức giá 94.700 đồng/kg.

Tại tỉnh Gia Lai, khu vực Chư Prông đang giao dịch với giá 94.700 đồng/kg, còn Pleiku và La Grai đang giữ mức 94.600 đồng/kg.

Trên thế giới, trong phiên giao dịch ngày 7/2, giá càphê đồng loạt giảm mạnh trên cả hai sàn do giới giao dịch dự báo nguồn cung tăng trở lại. Đà giảm diễn ra đồng thời ở cả hai dòng sản phẩm chủ lực, trong đó càphê Robusta giảm 1,74%, còn càphê Arabica mất tới 3,83%, cho thấy lực bán đang áp đảo rõ rệt.

Trên sàn London, giá càphê Robusta giao tháng 3/2026 giảm 67 USD/tấn xuống 3.755 USD/tấn và giao tháng 5/2026 giảm 81 USD/tấn đạt 3.668 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá càphê Arabica giao tháng 3/2025 giảm 11,85 xu xuống 296,55 xu/lb (1lb = 0,45kg); hợp đồng giao tháng 5/2026 giảm 7,20 xu xuống 289,30 xu/lb.

Theo giới phân tích, nguyên nhân quan trọng nhất kéo giá càphê đi xuống là triển vọng về một vụ mùa kỷ lục tại Brazil. Các dự báo gần đây cho thấy sản lượng niên vụ mới tại Brazil có thể tăng mạnh nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi và chu kỳ sinh học của cây càphê.

Thông tin này nhanh chóng tác động đến thị trường, khiến các nhà đầu cơ và thương nhân đẩy mạnh bán ra, đặc biệt ở nhóm Arabica, mặt hàng chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất từ nguồn cung Brazil.

Bên cạnh đó, hoạt động xuất khẩu tăng mạnh của Việt Nam cũng góp phần khiến thị trường “hạ nhiệt."

Việt Nam hiện là nước sản xuất Robusta lớn nhất thế giới, do đó bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy lượng hàng ra thị trường tăng đều có thể làm giảm áp lực thiếu hụt. Khi xuất khẩu được đẩy nhanh, nguồn cung thực tế được bổ sung đều hơn, khiến các nhà rang xay và thương nhân quốc tế có xu hướng chậm lại trong việc mua vào, từ đó tạo thêm lực ép lên giá.

Trong ngắn hạn, giá cà phê được dự báo tiếp tục biến động mạnh, phụ thuộc vào các cập nhật mới về triển vọng mùa vụ tại Brazil và tốc độ xuất khẩu của Việt Nam trong những tuần tới.

Về thị trường lúa gạo, giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long trong tuần qua không có nhiều biến động.

Theo Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường, tại Cần Thơ, nhiều loại lúa tương đương so với tuần trước như: lúa Jasmine vẫn có giá là 8.400 đồng/kg; lúa IR 5451 là 6.200 đồng/kg; ST25 là 9.400 đồng/kg; OM 18 là 6.600 đồng/kg.

Tại An Giang, một số loại lúa có biến động nhẹ so với tuần trước như: OM 18 ở mức 6.500-6.700 đồng/kg, Đài Thơm 8 từ 6.500-6.700 đồng/kg và đều tăng 200 đồng/kg; còn OM 5451 vẫn được thu mua từ 5.800-6.000 đồng/kg; IR 50404 từ 5.400-5.500 đồng/kg.

Trên thị trường bán lẻ An Giang, giá gạo ổn định: gạo thường 12.000-13.000 đồng/kg; gạo thơm thái 20.000-22.000 đồng/kg; Jasmine 14.000-15.000 đồng/kg; gạo trắng 16.000 đồng/kg, Nàng Hoa 21.000 đồng/kg, Hương Lài 22.000 đồng/kg, thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg, Sóc thường 17.000 đồng/kg, Sóc Thái 20.000 đồng/kg, gạo Nhật 22.000 đồng/kg.

Về xuất khẩu, giá gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức từ 360-367 USD/tấn, không đổi so với tuần trước. Một nhà giao dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dù Philippines đã nối lại hoạt động mua vào, nhưng thị trường không kỳ vọng quốc gia này sẽ nhập khẩu với khối lượng lớn như cùng kỳ năm 2025.

Số liệu vận chuyển sơ bộ cho thấy trong tháng 1/2026, các cảng phía Nam Việt Nam đã xếp dỡ 259.000 tấn gạo, phần lớn xuất sang Philippines và Malaysia.

Giá gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức từ 360-367 USD/tấn. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Cũng như Việt Nam, giá gạo 5% tấm của Thái Lan vẫn neo ở mức từ 390-400 USD/tấn, ngang bằng tuần trước. Các doanh nghiệp tại Bangkok cho biết, nguồn cung vẫn dồi dào trong khi nhu cầu không biến động nhiều. Tuy nhiên, các nhà xuất khẩu đang chịu áp lực cạnh tranh do đồng baht mạnh lên.

Tuần qua, chỉ có giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ đã tăng lên mức cao nhất trong gần một tháng qua do nhu cầu tăng và sự phục hồi mạnh mẽ của đồng rupee. Cụ thể, giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ tuần qua được chào bán ở mức từ 353-359 USD/tấn, tăng so với mức 351-356 USD/tấn của tuần trước và là mức cao nhất kể từ ngày 8/1. Gạo trắng 5% tấm của nước này cũng giao dịch trong khoảng 351-356 USD/tấn.

Các nhà giao dịch tại Mumbai cho biết, nguyên nhân chính của đợt tăng giá này là do đồng rupee đã tăng giá hơn 1% trong tuần qua sau khi chạm đáy. Việc đồng nội tệ mạnh lên làm giảm lợi nhuận quy đổi, buộc các nhà xuất khẩu phải điều chỉnh tăng giá bán bằng đồng USD để bù đắp.

Ở các thị trường khác, giá gạo trong nước của Bangladesh vẫn ở mức cao bất chấp các vụ thu hoạch bội thu và nhập khẩu gia tăng, gây áp lực lên người tiêu dùng.

Trong khi đó, Indonesia ghi nhận sản lượng lúa gạo năm 2025 tăng 13,3% nhờ thời tiết thuận lợi và dự báo sản lượng quý 1/2026 tiếp tục khả quan.

Về thị trường nông sản Mỹ, giá đậu tương trên Sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CBOT) tiếp tục đà tăng trong phiên ngày 6/2, sau tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về việc Trung Quốc sẽ tăng nhập khẩu mặt hàng này. Ngược lại, giá ngô và lúa mỳ quay đầu giảm do áp lực từ nguồn cung toàn cầu dồi dào.

Kết thúc phiên giao dịch, giá đậu tương kỳ hạn tăng 3 xu Mỹ lên 11,1525 USD/bushel. Đây là phiên tăng điểm thứ ba liên tiếp của mặt hàng này.Đà tăng bắt đầu từ ngày 4/2 sau khi Tổng thống Trump đăng tải thông tin cho biết, Trung Quốc đang tăng cường mua vào và sẽ nâng lượng đậu tương lên 20 triệu tấn cho niên vụ hiện tại. Điều này đồng nghĩa Trung Quốc có thể mua thêm 8 triệu tấn đậu tương Mỹ trong niên vụ 2025-2026, ngoài 12 triệu tấn đã ký kết từ cuối tháng 10/2025.

Ông Dan Basse, Chủ tịch AgResource Company, nhận định thị trường đang phản ứng tích cực với kỳ vọng Trung Quốc sẽ thực hiện các đợt mua mới, dù nhiều chuyên gia trong ngành vẫn tỏ ra hoài nghi về tính chính xác của các con số này. Trước đó, các nhà giao dịch dự báo Trung Quốc sẽ phụ thuộc nhiều vào nguồn cung từ Brazil trong nửa đầu năm 2026.

Tổ chức tư vấn StoneX vừa nâng dự báo sản lượng đậu tương của Brazil, nước sản xuất và xuất khẩu lớn nhất thế giới, lên mức 181,6 triệu tấn cho niên vụ 2025-2026, tạo áp lực cạnh tranh lớn lên nông sản Mỹ.

Trái ngược với đậu tương, các loại ngũ cốc khác đều giảm giá. Giá ngô giao kỳ hạn giảm 4,75 xu Mỹ xuống 4,3025 USD/bushel. Giá lúa mỳ giảm 5,5 xu Mỹ xuống 5,2975 USD/bushel.

Hiện tại, các nhà đầu tư đang chờ đợi báo cáo mùa vụ thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự kiến công bố vào ngày 10/1.Về tình hình thời tiết, dù đợt lạnh giá khắc nghiệt đang diễn ra tại các vùng sản xuất của Mỹ và Nga, nhưng lớp tuyết phủ dày được dự báo sẽ hạn chế thiệt hại cho cây trồng. Phó Thủ tướng Nga Dmitry Patrushev ngày 5/2 khẳng định hầu hết cây trồng tại nước này vẫn trong điều kiện bình thường./.

Thị trường càphê 2026: Qua thời bão giá Thị trường càphê có thể “giảm nhiệt” trong trung hạn do nguồn cung được cải thiện, nhưng quá trình này sẽ không diễn ra bằng phẳng mà tiềm ẩn nhiều biến động khó lường.