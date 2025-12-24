Nguyên nhân nào khiến giá càphê trên thế giới tăng vọt?

Một báo cáo vừa được Ngân hàng Hoàng gia Canada (RBC) công bố, cho biết giá càphê trên thị trường toàn cầu đang tăng nhanh, riêng ở Canada giá đã tăng gần 28% kể từ năm 2024 đến tháng 11/2025, trong khi lạm phát thực phẩm nói chung chỉ ở mức 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguyên nhân chính khiến giá càphê tăng là do thời tiết khô hạn, nhiều quốc gia xuất khẩu càphê lớn như Brazil, Colombia và Việt Nam, đã hạn chế sản xuất và xuất khẩu càphê ra thị trường thế giới.

Cơ quan Thống kê Canada ngày 22/12 cũng nói rằng “xét theo loại, mức tăng mạnh hơn đối với càphê rang xay (35,2%), nhưng ít hơn đối với càphê hòa tan và các loại càphê khác (19,7%)." Chi tiêu trung bình của các hộ gia đình người Canada cho càphê đã tăng từ 64 CAD (46,78 USD) lên 169 CAD (123,52 USD) kể từ năm 2010.

Với tỷ lệ 72% người Canada uống càphê mỗi ngày, đã đưa Canada trở thành quốc gia dẫn đầu về tiêu thụ càphê bình quân đầu người ngoài châu Âu.

Phần lớn càphê trên thế giới được trồng ở "vành đai càphê", khu vực xung quanh đường xích đạo. Trong khu vực hạn chế này, Colombia và Brazil là 2 trong số những nhà sản xuất càphê lớn nhất. Ông Sylvain Charlebois, Giám đốc cấp cao của Phòng thí nghiệm Phân tích Nông nghiệp Thực phẩm thuộc Đại học Dalhousie, cho biết giá cả mà nông dân yêu cầu cho càphê của họ, trước khi bán lẻ, còn được gọi là "giá tại trang trại", đã tăng 266% trong 5 năm qua.

Theo ông Charlebois, ông đã đến thăm cả Brazil và Colombia trong những tháng gần đây và nhận thấy sự thiếu hụt đáng kể về sản lượng do thiếu ánh nắng Mặt Trời và sương giá sớm.

Càphê cần khí hậu ổn định và thời tiết đều đặn, cả hai điều này đều diễn ra không thuận lợi trong thời gian gần đây. Brazil và Colombia cũng phải đối mặt với hạn hán nghiêm trọng, nhiệt độ tăng cao và điều kiện thời tiết thất thường. Điều này đã dẫn đến năng suất giảm và khó khăn trong quá trình thu hoạch. Năng suất giảm đã dẫn đến chuỗi cung ứng toàn cầu thắt chặt hơn, gây ra giá cả cao hơn.

Ông Charlebois cũng cho rằng sự tăng giá càphê là do nhu cầu càphê tăng đáng kể ở châu Á, với nhiều gia đình trung lưu chọn càphê làm thức uống ưa thích thay vì trà.

Theo Coffee Intelligence, lượng tiêu thụ càphê ở châu Á đã tăng gần 15% kể từ năm 2018. Trang web này cũng báo cáo rằng lượng tiêu thụ càphê của Trung Quốc đã tăng gần 150% trong thập kỷ qua.

Một yếu tố khác đẩy giá càphê lên cao là cuộc chiến thương mại giữa Mỹ với nhiều quốc gia trên thế giới. Mỹ đã áp thuế đối với càphê nhập khẩu từ tất cả các quốc gia và Canada cũng làm theo. Tuy nhiên, Canada đã dỡ bỏ thuế càphê vào tháng 9 và Mỹ đã dỡ bỏ thuế vào tháng 11.

Tuy nhiên, ông Charlebois lưu ý rằng người Canada, cũng như người ở các quốc gia thích càphê, không nên kỳ vọng về việc giá càphê sẽ giảm trong thời gian tới, bởi ngành này sẽ phải đối mặt với một số khó khăn trong sản xuất một thời gian nữa./.

