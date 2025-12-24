Nhu cầu trú ẩn đẩy giá vàng tại châu Á tiếp tục lập đỉnh mới

Kinh tế

Giá vàng giao ngay lần đầu vượt mốc 4.500 USD/ounce trong phiên sáng 24/12 tại châu Á, khi nhu cầu trú ẩn an toàn tăng cao và thị trường kỳ vọng Fed duy trì lộ trình cắt giảm lãi suất trong năm tới.

Trang sức vàng được bày bán tại tiệm kim hoàn ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng mạnh trong phiên giao dịch sáng 24/12 tại thị trường châu Á, nối dài chuỗi tăng kỷ lục trong năm 2025, trong bối cảnh giới đầu tư gia tăng nhu cầu trú ẩn an toàn trước những bất ổn địa chính trị và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Ngân hàng trung ương - Fed) tiếp tục cắt giảm lãi suất trong năm tới.

Cụ thể, giá vàng giao ngay lần đầu vượt mốc 4.500 USD/ounce. Trước đó, trong phiên giao dịch 23/12, giá vàng giao ngay tăng 1,1%, lên 4.492,99 USD/ounce, sau khi xác lập đỉnh mới ở mức 4.497,55 USD/ounce. Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá vàng đã tăng khoảng 70%.

Theo giới phân tích, đà đi lên của kim loại quý này được thúc đẩy bởi tâm lý lạc quan rằng chính sách tiền tệ toàn cầu, đặc biệt tại Mỹ, sẽ duy trì xu hướng nới lỏng, cùng những căng thẳng địa chính trị, hoạt động mua mạnh của các ngân hàng trung ương và nhu cầu đầu tư cao.

Bên cạnh đó, phải kể tới yếu tố các ngân hàng trung ương đang đa dạng hóa dự trữ ngoại hối.

Công ty dịch vụ tài chính SP Angel dự báo giá vàng có thể tiến gần mốc 5.000 USD/ounce trong năm 2026./.

