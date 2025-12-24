Giá vàng tăng mạnh: Khuyến nghị nhà đầu tư không mua bằng mọi giá

Trong các ngày qua, giá vàng trong nước và thế giới vẫn tiếp tục biến động mạnh, duy trì đà tăng cao. Thời điểm 17h chiều 24/12, tại các thương hiệu vàng bạc đá quý lớn như Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI hay Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết giá vàng miếng ở mức 157,2-159,2 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên hôm qua.

Trong khi đó, giá vàng thế giới lần đầu tiên vượt ngưỡng 4.500 USD/ounce. Các chuyên gia khuyến nghị các nhà đầu tư cần cẩn trọng trước những biến động của giá vàng.

Hiện tại, giá vàng trong nước đang trên đà tăng và cao hơn so với giá vàng thế giới khoảng 15,9 triệu đồng/lượng. Theo giới quan sát, đây là thời điểm nhạy cảm, tâm lý FOMO (sợ bị bỏ lỡ) có thể là nguồn cơn khiến người dân có những quyết định đầu tư không sáng suốt.

Lúc này, sự thận trọng là cần thiết. Theo khuyến nghị của các chuyên gia, nên ưu tiên chốt lời từng phần nếu đã có lời hoặc mua tích sản cho dài hạn với tỷ trọng nhỏ, tránh "lướt sóng" hay mua đuổi vì rủi ro giá đảo chiều, đặc biệt là khi giá trong nước đang chênh lệch lớn so với thế giới. Trường hợp nếu chưa có vàng, chỉ nên mua bằng tiền nhàn rỗi, chia nhỏ đầu tư để giảm thiểu rủi ro, coi như kênh bảo vệ tài sản thay vì đầu cơ.

Ông Nguyễn Anh Dũng, Cố vấn Tài chính thuộc Công ty CP Tư vấn đầu tư và Quản lý tài sản FIDT, cho rằng trước hết nhà đầu tư cần lưu ý vàng thường tăng giá trong bối cảnh kinh tế-chính trị toàn cầu bất ổn. Hiện nay, giá vàng trong nước và thế giới đều đang ở mức cao nên cảnh báo rủi ro "mua đỉnh" rất lớn, nhất là khi chênh lệch giá trong nước và quốc tế ở mức cao.

Vàng trang sức. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Người dân đặc biệt lưu ý tuyệt đối tránh tâm lý đám đông, không mua bằng mọi giá chỉ vì thấy giá tăng. Bán chốt lời từng phần hoặc tích trữ dài hạn với tỷ trọng nhỏ là lựa chọn khôn ngoan hơn là lao vào mua mới. Để tích sản dài hạn, chỉ nên mua bằng tiền nhàn rỗi, phân bổ nhỏ vào vàng từ 5-20% tổng tài sản, thậm chí chia nhỏ mua đều đặn hàng tháng để bình quân giá, giảm rủi ro mua phải giá cao.

Thực tế cho thấy dù vàng luôn được coi là kênh trú ẩn an toàn thì người dân chỉ nên mua để tích lũy lâu dài, phòng ngừa rủi ro chứ không phải để kiếm lời nhanh.

Theo các chuyên gia, nhà đầu tư cần giữ tâm lý bình tĩnh, phân tích kỹ các yếu tố cung-cầu, kinh tế vĩ mô và địa chính trị để đưa ra quyết định đầu tư vàng sáng suốt, không chỉ chạy theo biến động giá ngắn hạn. Lúc này, cần theo dõi sát các yếu tố vĩ mô như lạm phát, chính sách tiền tệ (Fed) và địa chính trị để có chiến lược đầu tư dài hạn, vì tiềm năng tăng giá vẫn có nhưng rủi ro ngắn hạn cũng hiện hữu.

Theo các chuyên gia Giavang.net phân tích nhiều năm qua, vàng vẫn giữ vai trò đặc biệt trong nền kinh tế Việt Nam, vừa là kênh tích trữ truyền thống của người dân, vừa là tài sản đầu tư quan trọng trong bối cảnh lạm phát và biến động kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, phần lớn các giao dịch vàng hiện nay vẫn diễn ra theo phương thức truyền thống, phân tán, dựa nhiều vào vàng vật chất, khiến thị trường thiếu minh bạch, khó giám sát và tiềm ẩn rủi ro cho cả nhà đầu tư lẫn hệ thống tài chính.

Vàng trang sức được bày bán tại một cửa hàng kinh doanh vàng. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Bà Chu Phương, chuyên gia Giavang.net nhận định giá vàng thế giới và trong nước đang duy trì ở vùng cao lịch sử, phản ánh nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn. Dù xu hướng dài hạn vẫn được đánh giá tích cực, các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư không nên "tất tay" ở vùng giá cao, mà cần có chiến lược phân bổ vốn hợp lý để giảm rủi ro.

Mặc dù xu hướng vàng vẫn tích cực, nhưng biến động ngắn hạn gia tăng. Khi giá vàng đã tăng mạnh và neo ở vùng cao, rủi ro điều chỉnh ngắn hạn là không thể loại trừ, đặc biệt khi xuất hiện các nhịp chốt lời hoặc biến động từ chính sách tiền tệ quốc tế.

Bà Chu Phương khuyến nghị với nhà đầu tư trung-dài hạn, chiến lược hợp lý trong giai đoạn hiện nay là chia nhỏ dòng tiền, mua từng phần theo các nhịp điều chỉnh thay vì mua dồn ở đỉnh; ưu tiên giữ vị thế vàng đã mua trước đó, hạn chế bán ra nếu chưa có nhu cầu tiền mặt; tránh tâm lý “đu đỉnh” khi giá tăng nóng trong thời gian ngắn.

Một rủi ro đáng lưu ý hiện nay là chênh lệch giá mua-bán vàng trong nước đang ở mức cao, hiện tại khoảng 3 triệu đồng mỗi lượng. Điều này khiến nhà đầu tư lướt sóng ngắn hạn đối mặt nguy cơ thua lỗ ngay cả khi giá vàng thế giới đi ngang hoặc tăng nhẹ./.

