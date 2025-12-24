Trung Quốc kêu gọi Mỹ hủy đưa thiết bị bay không người lái vào danh sách hạn chế

Ngày 23/12, Bộ Thương mại Trung Quốc kêu gọi Mỹ xem xét lại quyết định của Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) đưa các thiết bị bay không người lái và linh kiện quan trọng của nước ngoài vào “Danh sách hạn chế."

Theo Bắc Kinh, quyết định này có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bình thường của các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các công ty Trung Quốc.

Trước đó một ngày, FCC thông báo đưa các hãng sản xuất thiết bị bay không người lái, trong đó có DJI và Autel có trụ sở tại Thâm Quyến (Trung Quốc) cùng tất cả thiết bị bay không người lái và linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài vào danh sách các công ty tiềm ẩn rủi ro an ninh quốc gia.

Việc bị đưa vào “danh sách hạn chế” của FCC đồng nghĩa với việc các công ty trên sẽ không thể nhận được sự chấp thuận để bán những mẫu thiết bị bay không người lái hoặc linh kiện mới tại Mỹ.

Tuy nhiên, quyết định của FCC không ảnh hưởng đến các thiết bị đã được phê duyệt trước đó và người tiêu dùng vẫn được phép sử dụng các thiết bị bay không người lái họ đã mua hợp pháp.

Trong tuyên bố mới nhất, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh nước này yêu cầu Mỹ thu hồi các biện pháp liên quan và khẳng định sẽ bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các doanh nghiệp nếu quyết định này được duy trì.

Về phần mình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm (Lin Jian) cũng lên tiếng kêu gọi Mỹ nên xem xét các biện pháp dựa trên bằng chứng và tạo môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch cho các doanh nghiệp Trung Quốc.

Cùng ngày, Tập đoàn DJI, nhà sản xuất thiết bị bay không người lái lớn nhất thế giới, bày tỏ thất vọng về quyết định của FCC. DJI khẳng định các sản phẩm của hãng là an toàn và bảo mật, đã trải qua nhiều cuộc đánh giá của các cơ quan Chính phủ Mỹ và bên thứ ba độc lập. Công ty này cho rằng việc lo ngại về an ninh dữ liệu không dựa trên bằng chứng mà phản ánh xu hướng bảo hộ, đi ngược lại nguyên tắc thị trường mở.

Hiện DJI chiếm hơn 1/2 thị phần thiết bị bay không người lái thương mại tại Mỹ, với hơn 80% cơ quan thực thi pháp luật và ứng cứu khẩn cấp sử dụng công nghệ của hãng. Việc cấm phê duyệt mẫu mới sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới các chương trình này, đặc biệt trước các sự kiện lớn như Olympic và World Cup, khi lo ngại về việc thiết bị bay không người lái bị sử dụng sai mục đích tăng cao./.

