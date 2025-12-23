Kinh tế

Giá vàng trong nước tăng mạnh, SJC lập đỉnh mới khi lên mốc 159 triệu đồng

Giá vàng thế giới liên tục tăng cao là động lực chính đẩy giá vàng trong nước đạt kỷ lục mới trong sáng nay, thương hiệu SJC tăng thêm 1,5 triệu đồng/lượng và chạm mốc 159 triệu đồng/lượng.

Sáng nay (23/12), giá vàng SJC và vàng nhẫn trong nước đồng loạt tăng mạnh, trong khi đó tỷ giá tại các ngân hàng thương mại lại giảm 3 đồng.

Tại thời điểm 9 giờ 10 phút, giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji niêm yết từ 157-159 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tại Công ty Phú Quý là từ 156-159 triệu đồng/lượng, cùng tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với ngày 22/12.

Cùng xu hướng trên, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý thông báo giá vàng nhẫn giao dịch từ 153,8-156,8 triệu đồng/lượng, tăng 1,6 triệu đồng/lượng so với ngày 22/12. Còn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch từ 154,5-157,5 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với ngày 22/12.

Trên thị trường thế giới, giá vàng sau khi vượt mốc 4.400 USD/ounce hiện giao dịch quanh ngưỡng 4.486 USD/ounce. Mức giá này tương đương khoảng 142,7 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank.

Như vậy, giá vàng thế giới đang thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 16,3 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.143 đồng/USD, giảm 3 đồng so với ngày 22/12. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh tương ứng.

Theo đó, với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 26.093-26.403 đồng/USD (mua vào/bán ra), Ngân hàng VietinBank giao dịch 26.135-26.403 đồng/USD (mua vào/bán ra).

Ngân hàng BIDV giao dịch 26.123-26.403 đồng/USD (mua vào/bán ra). Ngân hàng Eximbank giao dịch 26.120-26.403 đồng/USD (mua vào/bán ra)./.

