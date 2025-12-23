Giá vàng trong nước tăng mạnh, SJC lập đỉnh mới khi lên mốc 159 triệu đồng

Sáng nay (23/12), giá vàng SJC và vàng nhẫn trong nước đồng loạt tăng mạnh, trong khi đó tỷ giá tại các ngân hàng thương mại lại giảm 3 đồng.

Tại thời điểm 9 giờ 10 phút, giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji niêm yết từ 157-159 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tại Công ty Phú Quý là từ 156-159 triệu đồng/lượng, cùng tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với ngày 22/12.

Cùng xu hướng trên, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý thông báo giá vàng nhẫn giao dịch từ 153,8-156,8 triệu đồng/lượng, tăng 1,6 triệu đồng/lượng so với ngày 22/12. Còn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch từ 154,5-157,5 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với ngày 22/12.

Trên thị trường thế giới, giá vàng sau khi vượt mốc 4.400 USD/ounce hiện giao dịch quanh ngưỡng 4.486 USD/ounce. Mức giá này tương đương khoảng 142,7 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank.

Như vậy, giá vàng thế giới đang thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 16,3 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.143 đồng/USD, giảm 3 đồng so với ngày 22/12. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh tương ứng.

Theo đó, với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 26.093-26.403 đồng/USD (mua vào/bán ra), Ngân hàng VietinBank giao dịch 26.135-26.403 đồng/USD (mua vào/bán ra).

Ngân hàng BIDV giao dịch 26.123-26.403 đồng/USD (mua vào/bán ra). Ngân hàng Eximbank giao dịch 26.120-26.403 đồng/USD (mua vào/bán ra)./.

