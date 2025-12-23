Vinatex lãi "khủng" 1.355 tỷ đồng năm 2025, vượt kế hoạch gần 50%

Vượt qua một năm đầy biến động của thị trường dệt may toàn cầu, Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) đã ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng trong năm 2025 với lợi nhuận hợp nhất ước đạt 1.355 tỷ đồng, cao thứ hai trong lịch sử 30 năm phát triển. Đặc biệt, thu nhập của người lao động đã tăng 10% so với năm 2024.

Đây là thông tin được đưa ra tại buổi gặp mặt báo chí thông tin về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và định hướng cho năm 2026 do Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) tổ chức ngày 23/12 tại Hà Nội. Mặc dù đối mặt với nhiều thách thức từ căng thẳng địa chính trị, biến động thuế quan, thiên tai và chi phí sản xuất tăng cao, Vinatex vẫn duy trì được đà tăng trưởng ổn định.

Năm 2025, ngành Dệt May Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức chưa từng có: từ căng thẳng địa chính trị toàn cầu, chính sách thuế quan của Mỹ, thiên tai trong nước đến sự biến động liên tục của giá bông, xơ và chi phí logistics. Cùng với đó, các doanh nghiệp phải đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của khách hàng về thời gian giao hàng, chất lượng, trong khi đơn giá gia công giảm và các quy định về truy xuất nguồn gốc ngày càng chặt chẽ.

Tuy nhiên, năm 2025 là một năm tiếp tục "vượt khó" thành công của ngành dệt may khi kim ngạch xuất khẩu ước đạt 46 tỷ USD, tăng khoảng 5% so với năm 2024. Cơ bản kiểm soát được tình hình biến động thuế quan toàn cầu, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả.

Hiện nay, sản phẩm dệt may Việt Nam đã hiện diện tại 138 thị trường trên thế giới. Trong đó, Hoa Kỳ vẫn là thị trường chủ lực với kim ngạch ước đạt trên 18 tỷ USD (tăng khoảng 10%), và quần áo vẫn là mặt hàng xuất khẩu chủ đạo (ước tính chiếm trên 38 tỷ USD/46 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu dự kiến).

Năm 2025, Vinatex vẫn ghi nhận những con số tăng trưởng đầy thuyết phục: Doanh thu hợp nhất ước đạt 18.890 tỷ đồng, bằng 103,2% kế hoạch năm; lợi nhuận hợp nhất ước đạt 1.355 tỷ đồng, bằng 149% kế hoạch năm (đây là mức lợi nhuận cao thứ hai trong lịch sử 30 năm của Tập đoàn chỉ sau năm 2021) và thu nhập người lao động ước đạt 11,7 triệu đồng/người/tháng, tăng 10% so với năm 2024.

Ông Cao Hữu Hiếu, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam cho biết năm 2025 là năm thứ 3 Vinatex đạt lợi nhuận hợp nhất trên 1.000 tỷ đồng. Đặc biệt, tất cả các ngành nhuộm, sợi, dệt, may năm 2025 đều có lãi.

“Đây là kết quả của cả một quá trình điều hành hết sức linh hoạt trong năm 2025, trong đó Vinatex đã thực hiện triển khai nhiều giải pháp hiệu quả,như: chiến dịch "90 ngày thần tốc" được triển khai vào tháng 4-6/2025, nhằm tối đa hóa sản lượng, hoàn thành các đơn hàng quý 2/2025, giữ vững xuất khẩu và doanh thu, vượt qua giai đoạn khó khăn của thị trường dệt may thế giới, đặc biệt trước biến động thuế quan; Công tác thị trường, mở rộng tệp khách hàng và thị trường mới cho ngành Sợi, ngành May tiếp tục được cải thiện, trong đó ngành May tập trung vào phân khúc trung và cao cấp, kỹ thuật khó,” Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam cho hay.

Ông Cao Hữu Hiếu, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam cung cấp thông tin về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và định hướng cho năm 2026. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thay vì "treo" vào một thị trường, Vinatex đã chủ động đa dạng hóa. Đơn cử, ngành Sợi mở rộng sang Hàn Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ thay vì phụ thuộc vào Trung Quốc như trước. Ngành may tập trung vào phân khúc trung-cao cấp, những đơn hàng kỹ thuật khó có giá trị gia tăng cao.

Đặc biệt, Vinatex đã ký kết liên minh chiến lược với Coats (ông lớn chỉ may toàn cầu) và Đức Giang, chính thức tham gia chuỗi cung ứng sản phẩm bảo hộ - thị trường ngách đầy tiềm năng.

Vinatex cũng đẩy mạnh chuyển đổi số với việc vận hành đồng bộ các phần mềm quản trị trên toàn hệ thống. Dữ liệu sản xuất kinh doanh được tích hợp vào Power BI, giúp điều hành thông minh và ra quyết định nhanh chóng.

Trên đà thành công, Vinatex đặt mục tiêu cho năm 2026 doanh thu hợp nhất đạt 20.000 tỷ đồng; lợi nhuận hợp nhất đạt 1.200- 1.500 tỷ đồng với chủ đề “Hiệu suất tổng thể toàn Tập đoàn.”

Đây là một kế hoạch tương đối thách thức trong bối cảnh thị trường được dự báo không có sự tăng trưởng đột biến và các rủi ro về chính sách thuế quan vẫn còn bỏ ngỏ. Tập đoàn cũng đặt ra các mục tiêu cụ thể như tăng trưởng thặng dư xuất nhập khẩu trên 10%, tăng năng suất tổng hợp (TFP) trên 5% và đảm bảo thu nhập của người lao động tiếp tục tăng trưởng trên 10%.

Về công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026, bà Phạm Thị Thanh Tâm, Chủ tịch Công đoàn Dệt may Việt Nam cho biết tổ chức công đoàn phối hợp với Tập đoàn tiếp tục tổ chức Chương trình “Tết sum vầy-Ngày hội công nhân-Phiên chợ nghĩa tình” tại nhiều điểm trên cả nước với các nội dung: gian hàng ưu đãi giảm giá, gian hàng 0 đồng; tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh đặc biệt hoặc không về quê đón Tết; hỗ trợ chuyến xe, tấm vé nghĩa tình đưa đón người lao động về quê đón tết; cùng nhiều hoạt động bên lề khác như văn hóa văn nghệ, thi gói bánh chưng và bày mâm ngũ quả...

Tại cấp cơ sở, ngành cũng huy động nguồn lực của doanh nghiệp, xã hội hóa và nguồn tài chính công đoàn để thăm, tặng quà, chúc tết, hỗ trợ vé tàu xe đưa đón người lao động về quê đón Tết; tổ chức “Bữa cơm tất niên Công đoàn”.../.

Xuất khẩu dệt may cả nước tăng khoảng 11% so với cùng kỳ năm 2024 Theo đại diện Vinatex, đặc điểm nửa đầu năm 2025 là đơn hàng lớn, kế hoạch chủ động..., nên kim ngạch xuất khẩu của cả nước đã tăng tới 11% và mức tăng trưởng lợi nhuận ở mức 30-40% khá phổ biến.