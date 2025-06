Xuất khẩu dệt may cả nước tăng khoảng 11% so với cùng kỳ năm 2024

Mặc dù thị trường liên tục biến động, nhưng với sự chủ động, linh hoạt trong điều hành, Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) vẫn giữ được mạch tăng trưởng từ nửa cuối năm 2024. Đặc biệt, Vinatex đã chỉ đạo các doanh nghiệp ngành may trong toàn bộ hệ thống thực hiện chiến dịch “90 ngày làm việc thần tốc,” tận dụng tối đa các đơn hàng đã ký kết, nỗ lực cao độ, quyết tâm về đích các đơn hàng của quý 2 trong 90 ngày (trước 5/7/2025).

Thông tin trên được đại diện Vinatex đưa ra tại buổi gặp mặt báo chí nhằm thông tin kết quả sản xuất-kinh doanh và phong trào công nhân lao động 6 tháng năm 2025 vào chiều 20/6, tại Hà Nội.

Theo ông Lê Tiến Trường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinatex, trong 6 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu dệt may cả nước tăng trưởng khoảng 11% so với cùng kỳ năm trước. Không chỉ Vinatex (lợi nhuận tăng gấp 2 lần), các doanh nghiệp dệt may đã niêm yết trên sàn chứng khoán đều cho thấy tốc độ tăng trưởng lợi nhuận 6 tháng khá tốt.

Báo cáo của Vinatex cho thấy ước tính nửa đầu năm 2025, doanh thu hợp nhất của Vinatex ước đạt 9.035 tỷ đồng, bằng 49% kế hoạch năm và bằng 108% cùng kỳ 2024; Lợi nhuận hợp nhất ước đạt gần 556 tỷ đồng, bằng 61% kế hoạch năm và bằng 197% so với cùng kỳ.

“Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận tốt hơn tăng trưởng của doanh thu thì đương nhiên giá của 6 tháng đầu năm được cải thiện,” ông Lê Tiến Trường nói, đồng thời cho biết đơn hàng được chuẩn bị tương đối sớm.

Theo ông Trường, do quý 1, kinh tế thế giới khả quan hơn, tồn kho của các thị trường thấp hơn nên xu thế đặt hàng rõ rệt và không bị chia cắt thành nhỏ, giao ngắn như giai đoạn năm 2024.

“Khi đơn hàng bị chia nhỏ thì doanh nghiệp sẽ không chủ động dẫn đến chi phí phát sinh, giá cao và hiệu quả không cao, nhưng quý 1 năm nay có xu thế là đặt hàng quay trở lại, tức là có sự chuẩn bị từ 2-3 tháng đơn đặt hàng, cho nên quy mô sản xuất và kế hoạch sản xuất cũng chủ động hơn,” Chủ tịch Vinatex nói.

Bên cạnh đó, sau ngày 9/4, khi Mỹ hoãn thuế đối ứng trong 90 ngày, đơn hàng lại dồn dập và nhiều đơn hàng được yêu cầu giao sớm hơn nên có sự thỏa thuận lẫn nhau dẫn đến chi phí được phân bổ hợp lý hơn.

“Đặc điểm 6 tháng đầu năm là đơn hàng lớn, kế hoạch chủ động và đơn giá chấp nhận được, có hiệu quả, nên kim ngạch xuất khẩu của cả nước đã tăng tới 11% và mức tăng trưởng lợi nhuận ở mức 30-40% khá phổ biến,” ông Trường nói.

Ông Lê Tiến Trường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinatex thông tin về kết quả sản xuất-kinh doanh dệt may 6 tháng đầu năm. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Mặc dù có nửa đầu năm thuận lợi nhưng đại diện Vinatex cũng nhìn nhận xu hướng này sẽ khó dự báo cho thời gian tiếp theo. Thậm chí, dù đơn hàng tại nhiều đơn vị có thể đến tháng 8 và tháng 9, song cả khách hàng và người sản xuất đang phải tiếp tục thỏa thuận.

“Dù hoàn cảnh thế nào, doanh nghiệp vẫn phải chia sẻ một rủi ro là phải giữ được vị trí và niềm tin của khách hàng, không thể một phương án an toàn tuyệt đối cho nhà sản xuất,” ông Trường cho hay.

Theo kế hoạch năm 2025, Vinatex đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 18.315 tỷ đồng, tương đương năm 2024; Lợi nhuận trước thuế 910 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2024. Để thực hiện được mục tiêu thách thức trên, đại diện Vinatex cho biết tập đoàn sẽ tập trung vào nhóm giải pháp nhằm ổn định thị trường, tăng hiệu quả và sản phẩm khác biệt.

Cụ thể, Vinatex tập trung ổn định thị trường xuất khẩu, trong đó giữ vững đơn hàng từ Mỹ, Nhật, EU; Khai thác thêm thị trường mới; Tránh mất thị phần do cạnh tranh giá rẻ.

Cùng với đó, tập đoàn sẽ tận dụng đối đa năng lực sản xuất hiện có, tối ưu hiệu quả sử dụng máy móc thiết bị, tăng năng suất; Kiểm soát tốt chi phí, giảm tiêu hao; Sử dụng dashboard để quản trị sản xuất, đồng thời phát triển sản phẩm ngách, tạo giá trị riêng (ưu tiên sản phẩm kỹ thuật chống cháy; Gắn R&D với nhu cầu thực tế, đơn hàng thực); Phát triển sản xuất xanh-Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn…/.

