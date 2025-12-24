VPI dự báo giá xăng các loại giảm mạnh trong kỳ điều hành ngày mai 25/12

Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) dự báo giá bán lẻ xăng trong kỳ điều hành ngày mai 25/12 giảm mạnh 3,7-4,1% đưa giá xăng E5 RON 92 về mức 18.525 đồng/lít và xăng RON 95-III về mức 18.814 đồng/lít.

Mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng Machine Learning của Viện Dầu khí Việt Nam cho thấy tại kỳ điều hành ngày mai 25/12/2025, giá xăng dầu bán lẻ có thể giảm 1,9-4,1% so với kỳ điều hành trước đó, nếu Liên bộ Tài chính-Công Thương không trích lập, hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Theo ông Đoàn Tiến Quyết, chuyên gia phân tích dữ liệu của Viện Dầu khí Việt Nam, mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng mô hình mạng nơron nhân tạo (artificial neural network-ANN) và thuật toán học có giám sát (supervised learning) trong machine learning của Viện Dầu khí Việt Nam dự báo, giá bán lẻ xăng E5 RON 92 có thể giảm 714 đồng (3,7%) về mức 18.525 đồng/lít, còn xăng RON 95-III dự báo giảm 806 đồng (4,1%) về mức 18.814 đồng/lít.

Mô hình của Viện Dầu khí Việt Nam dự báo trong kỳ này giá dầu diesel có thể giảm 1,9% về mức 17.142 đồng/lít, dầu hỏa có thể giảm 1,9% về mức 17.585 đồng/lít, duy nhất chỉ có dầu mazut được dự báo có thể tăng 2,1% lên mức 13.439 đồng/kg.

Viện Dầu khí Việt Nam dự báo Liên bộ Tài chính-Công Thương kỳ này sẽ tiếp tục không trích lập hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Trái ngược với xu hướng giảm giá ở trong nước, trên thị trường thế giới, giá dầu tăng phiên thứ sáu liên tiếp tại châu Á.

Vào lúc 14 giờ 14 phút ngày 24/12 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent kỳ hạn tăng 0,27%, lên 62,55 USD/thùng; giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 0,34%, lên 58,58 USD/thùng. Giá cả hai loại dầu trên đều đã tăng khoảng 6% so với mức thấp nhất trong gần 5 năm vào phiên 16/12.

Giá dầu thế giới tăng do nhiều nguyên nhân. Theo ước tính ban đầu, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý 3/2025 được Cục Phân tích Kinh tế thuộc Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 23/12, kinh tế Mỹ tăng trưởng nhanh hơn dự báo, chủ yếu nhờ chi tiêu tiêu dùng mạnh mẽ.

Ông Phil Flynn, nhà phân tích cấp cao tại Price Futures Group, nhận định thị trường đang phân vân giữa việc lạc quan trước nhu cầu gia tăng nhờ tăng trưởng kinh tế mạnh, và lo ngại rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể phải kìm hãm đà tăng trưởng để kiểm soát lạm phát.

Trong khi đó, lượng dự trữ dầu thô của Mỹ tăng 2,39 triệu thùng trong tuần trước, trong khi lượng dự trữ xăng tăng 1,09 triệu thùng và dự trữ nhiên liệu chưng cất tăng 685.000 thùng. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ dự kiến sẽ công bố dữ liệu về dự trữ nhiên liệu chính thức vào ngày 29/12, muộn hơn thường lệ do kỳ nghỉ lễ Giáng sinh.

Về phía nguồn cung, sự gián đoạn xuất khẩu của Venezuela do lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các tàu ra vào nước này là yếu tố quan trọng nhất đẩy giá dầu lên cao, trong khi các hoạt động quân sự liên tục của Nga và Ukraine nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau cũng gây lo ngại về nguồn cung.

Theo dịch vụ theo dõi TankerTrackers.com, tàu chở dầu cỡ lớn mang cờ Panama Kelly, vốn đã rời Venezuela chở dầu vào tuần trước, nay đã quay trở lại vùng biển Venezuela sau khi Mỹ tiếp tục chặn bắt thêm nhiều tàu chở dầu. Ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích của UBS, cho rằng với năng lực lưu trữ tại Venezuela ngày càng hạn chế, rủi ro nước này buộc phải cắt giảm một phần sản lượng đang gia tăng.

Ngân hàng Barclays cho biết thị trường dầu được dự báo vẫn dư cung trong nửa đầu năm 2026. Tuy nhiên, mức dư cung này có thể thu hẹp xuống chỉ còn khoảng 700.000 thùng/ngày trong quý 4/2026, và nếu tình trạng gián đoạn kéo dài, thị trường có thể trở nên thắt chặt hơn nữa./.

