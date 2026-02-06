Hội chợ Mùa Xuân: Doanh thu một số gian hàng đạt hàng tỷ đồng

Chiều 6/2, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban chỉ đạo các Hội chợ Quốc gia đã trải nghiệm không gian Hội chợ Mùa Xuân.

Lượng khách đến hội chợ ngày đông, doanh thu một số gian hàng đạt hàng tỷ đồng.

Báo cáo nhanh với Phó Thủ tướng, ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), Trưởng Ban Tổ chức Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 cho biết, tính đến ngày 5/2/2026, số lượng khách tham quan, giao dịch tại Hội chợ đạt trên 100.000 lượt người trong 4 ngày Hội chợ.

Lượng khách đến Hội chợ ngày một gia tăng. Trong đó, lượng khách tăng cao vào thời điểm sau 10h sáng và sau 7h tối.

Để phục vụ hiệu quả hơn cho phân khúc khách hàng đến tham quan, giao dịch, mua hàng vào buổi tối, Ban Tổ chức Hội chợ đã quyết định kéo dài thời gian mở cửa Hội chợ thêm 1 tiếng (đến 22h00 hàng ngày các ngày cuối tuần từ 6-8/2/2026).

Đối với công tác truyền thông, các kênh truyền thông báo, đài đã đồng loạt đưa nhiều thông tin tích cực, đa dạng về Hội chợ với trên 200 tin, bài, đề cập nhiều khía cạnh nổi bật, đặc sắc của Hội chợ.

Nhiều KOLs, KOCs hưởng ứng đề nghị từ Ban Tổ chức đã và đang thực hiện một loạt hoạt động thông tin có sức lan tỏa cao về sản phẩm, doanh nghiệp, những trải nghiệm bất ngờ, thú vị về không gian văn hóa, lễ hội của Hội chợ để hỗ trợ thu hút sự quan tâm của doanh nghiệp, công chúng, xã hội đối với Hội chợ.

Thông tin về Hội chợ được truyền thông rộng rãi trên Tiktok, Facebook, Zalo... với hàng trăm lượt post. Fanpage Hội chợ đã đạt trên 400 nghìn view.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương đã phối hợp với Bộ phận marketing của VEC chuyển tải các bộ tư liệu truyền thông (media kit) của Hội chợ (gồm bộ thông tin gốc, các hình ảnh/video/lịch sự kiện cập nhật thường xuyên) tới các cơ quan Bộ, ngành, doanh nghiệp, người tham quan hội chợ. Bộ Công Thương cũng đã chỉ đạo báo Công Thương phối hợp với các KOL, KOC... hướng dẫn, tập huấn các chủ gian hàng livestream trực tiếp tại gian hàng của mình để giới thiệu trên trang fanpage chính thức của Hội chợ trên Tiktok và các nền tảng khác.

Về doanh thu, Ban Tổ chức thông tin, doanh thu của các Khu gian hàng địa phương trung bình khoảng 50 triệu đến 500 triệu đồng, trong đó, tỉnh Sơn La, Lào Cai nằm trong top doanh thu cao đạt đến hàng tỷ đồng.

Nhiều doanh nghiệp trong các phân khu do Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có đa dạng các chương trình khuyến mại, kích cầu, đưa thêm những sản phẩm chất lượng, có mẫu mã đẹp, đa dạng đến Hội chợ. Đến ngày 05/2/2026, 75% các gian có doanh thu tăng cao hơn so với 03 ngày đầu Hội chợ.

Bộ Công Thương đã đề nghị các ngân hàng, Viettel Post, VnPost cung cấp ngay các dịch vụ thanh toán, vận chuyển hàng hóa cho các chủ thể tham gia Hội chợ. Công ty VEC đã cung cấp làn đẩy trong khuôn viên hội chợ tạo điều kiện thuận lợi cho khách tham quan hội chợ; đã cho phép taxi vào đón khách trong sân hội chợ và tăng chuyến xe tram vận chuyển du khách vào ra khuôn viên hội chợ

Báo cáo thêm, bà Phạm Thị Hiền, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEC) cho biết bên cạnh việc bố trí xe điện chở bà con đi từ bãi xe buýt, VEC còn hỗ trợ người dân vận chuyển hàng từ trong khuôn viên hội chợ ra xe, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân.

VEC cũng đã mở rộng bãi đậu xe, tạo điều kiện cho người tiêu dùng thuận tiện nhất khi tham gia hội chợ; tăng cường an ninh, sơ cứu y tế và tặng các code giảm giá Xanh SM cho người tiêu dùng…

Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết thêm, để gia tăng nhu cầu giải trí cho người dân đến hội chợ, Bộ đã tăng cường các suất chiếu văn nghệ vào 3 khung giờ mỗi ngày. Hiện có 16 suất diễn tại các sân khấu chính để phục vụ bà con.

Nhiều điểm nhấn ấn tượng từ Hội chợ Mùa Xuân

Tham quan, trải nghiệm không gian Hội chợ Mùa Xuân, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh: “Sau lễ khai mạc Hội chợ Mùa Xuân ngày 2/2 cùng Thủ tướng Chính phủ, tôi trở lại Hội chợ với tư cách một người dân, để hoà mình vào không khí chung của sự kiện. Qua quan sát thực tế, tôi ghi nhận Hội chợ đã đạt được một số mục tiêu quan trọng mà chúng ta cần tiếp tục duy trì.”

Trước hết, Phó Thủ tướng ghi nhận, công tác trang hoàng, thiết kế không gian, trưng bày các gian hàng, từ góc độ thẩm mỹ, mỹ thuật đến yếu tố văn hóa, cơ bản đã đáp ứng yêu cầu của Ban Tổ chức và Ban Chỉ đạo đề ra. Hội chợ đã tạo dựng được một không gian thực sự để người dân đến tham quan, trải nghiệm và hưởng thụ sắc Xuân.

Đặc biệt, trong thời điểm hôm qua và hôm nay là tiết Lập Xuân, người dân vừa chuẩn bị cho một mùa Xuân mới, vừa được tận hưởng những giá trị kết tinh của văn hóa dân tộc thông qua không gian Hội chợ.

Đậm sắc màu Tây Nguyên tại Hội chợ Mùa Xuân 2026. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Thứ hai, xét về quy mô, có thể thấy Hội chợ Mùa Xuân có tính chất khác với Hội chợ Mùa Thu đã tổ chức năm 2025. Đây là Hội chợ Mùa Xuân lần đầu tiên được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Không gian Hội chợ rất rộng rãi; các gian hàng được bố trí ngăn nắp, khoa học, tạo cảm giác yên bình nhưng đồng thời giúp người dân đi lại, tham quan rất thoải mái, đúng với tinh thần đến để hưởng thụ mùa Xuân.

Thứ ba, Phó Thủ tướng đánh giá công tác dịch vụ và tổ chức Hội chợ được triển khai tương đối thuận lợi, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân, vừa tham quan, mua sắm, vừa chuẩn bị cho dịp Tết. Qua ghi nhận thực tế của lực lượng quản lý thị trường, có thể thấy chất lượng hàng hóa tại Hội chợ bảo đảm tốt. Hàng hóa Việt Nam chiếm tỷ lệ rất cao, có thể trên 90% là sản phẩm sản xuất tại Việt Nam, do chính người nông dân và doanh nghiệp Việt Nam làm ra, với chất lượng tốt, mẫu mã và bao bì ngày càng được cải thiện.

Trực tiếp tham quan các gian hàng, kể cả gian hàng của các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa, Phó Thủ tướng ghi nhận mẫu mã sản phẩm rất đẹp, chất lượng bảo đảm, nhiều sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP. Như vậy, người dân đến Hội chợ không chỉ mua sắm mà còn được thưởng thức đặc sản của các vùng miền, góp phần mang lại một cái Tết ấm cúng, sung túc.

Bên cạnh đó, công tác dịch vụ phục vụ người dân được chuẩn bị khá chu đáo, từ khâu tổ chức giao thông, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận Trung tâm Triển lãm, cho đến việc hỗ trợ sau khi mua sắm, giúp việc vận chuyển hàng hóa ra về thuận tiện. Việc bố trí thêm các giỏ kéo hàng trong khuôn viên Hội chợ là rất thiết thực. Nếu không có những hỗ trợ này, việc mua sắm với số lượng nhiều sẽ gặp không ít khó khăn.

“Mặc dù Ban Tổ chức đã triển khai tốt các dịch vụ vận chuyển, giao hàng từ nơi mua đến tận gia đình người dân, song tâm lý “đi chợ về” vẫn rất đặc trưng. Cá nhân tôi cũng vậy, vẫn muốn mang sản phẩm về ngay để giới thiệu, chia sẻ với người thân hôm nay mình đã mua được những gì, thay vì phải chờ đợi hàng hóa được chuyển về sau. Vì vậy, tôi cho rằng cách tổ chức này là rất phù hợp với tâm lý người tiêu dùng,” Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Đối với công tác truyền thông, Phó Thủ tướng hoan nghênh và đánh giá cao công tác truyền thông trong những ngày vừa qua. Các kênh thông tin chính thống, trong đó có VOV, VTV, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Công Thương… đều liên tục đưa tin về Hội chợ Mùa Xuân. Điều này rất quan trọng, giúp người dân biết đến một sự kiện lớn, nếu không làm tốt truyền thông thì nhiều người sẽ không nắm được thông tin.

“Trên các nền tảng mạng xã hội, tôi cũng theo dõi thường xuyên. Buổi tối về tôi cũng xem phản hồi trên mạng, thấy việc quảng bá các gian hàng thủ công mỹ nghệ, đồ gốm sứ, đồ gỗ… được thực hiện khá tốt,” Phó Thủ tướng ghi nhận.

Người dân háo hức mua sắm tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Chuẩn bị sẵn sàng cho những ngày cuối tuần “cao điểm”

Bên cạnh việc đánh giá cao những kết quả thời gian qua, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cũng đề nghị, trong thời gian tới, Ban Tổ chức và các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện và làm tốt hơn nữa công tác chuẩn bị, đặc biệt cho dịp cuối tuần dự kiến người dân sẽ đến hội chợ rất đông.

Trước hết, Phó Thủ tướng đề nghị các cơ quan truyền thông tiếp tục duy trì, làm tốt công tác truyền thông để càng nhiều người dân tham gia Hội chợ càng tốt. “Không nhất thiết là đến đây phải mua sắm thật nhiều, mà trước hết là để hiểu được không gian, quy mô, giá trị văn hóa của Hội chợ, để người dân được hưởng thụ không khí mùa Xuân. Tôi rất mừng vì công tác truyền thông đã góp phần tạo ra hiệu ứng tích cực như vậy,” Phó Thủ tướng chia sẻ.

Về hàng hoá, dịch vụ phục vụ cho hội chợ, Phó Thủ tướng đề nghị các tỉnh thành, doanh nghiệp chuẩn bị hàng hoá cho những ngày sắp tới, tránh tình trạng chỉ mang hàng hoá đến trưng bày, không sẵn hàng cho bà con mua sắm.

Phó Thủ tướng gợi ý Ban Tổ chức cũng cần tính đến việc mời thêm các nhân vật thể thao, văn hóa có sức lan tỏa tham gia Hội chợ. Không chỉ nghệ sĩ, mà cả các vận động viên bóng đá, bóng chuyền của các địa phương đến giao lưu với người dân cũng sẽ tạo được hiệu ứng xã hội rất tích cực. Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn với các địa phương để duy trì và làm phong phú các hoạt động văn hóa, nghệ thuật vùng miền.

“Thực tế cho thấy, các hoạt động giới thiệu văn hóa địa phương mang lại hiệu quả rất tốt. Như hôm nay, các tiết mục văn hóa của đồng bào dân tộc Mông, dân tộc Tày đến từ Sơn La rất đặc sắc. Nếu mở rộng thêm, có thể mời các địa phương khác như Điện Biên với không gian cồng chiêng, hay các tỉnh Tây Nguyên như Đắk Lắk, Gia Lai…,” Phó Thủ tướng ghi nhận.

Đồng thời nhấn mạnh, không cần quá đông nghệ sỹ, chỉ cần một số nghệ nhân, thậm chí chính người dân địa phương tham gia trình diễn. Đây là những giá trị văn hóa truyền thống, nhiều loại hình đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, ăn sâu vào đời sống cộng đồng.

Ngoài ra, các tỉnh phía Bắc ở gần khu vực Hội chợ cũng có thể luân phiên giới thiệu những loại hình văn hóa đặc sắc như hát then, hát xoan, dân ca quan họ Bắc Ninh, chèo… Đây đều là những nét văn hóa rất hay, có sức hút lớn đối với người dân. Hội chợ vì thế không chỉ là câu chuyện của kinh tế, mua bán hàng hóa, mà còn là không gian văn hóa để mọi người cùng trải nghiệm, nhận thức và lan tỏa các giá trị truyền thống của dân tộc.

Cuối cùng, Phó Thủ tướng chỉ đạo, để chuẩn bị cho công tác tổng kết khi Hội chợ kết thúc, đề nghị các đơn vị thống nhất phương án phối hợp và thông tin kịp thời với Ban Tổ chức, thông báo rõ ràng cho bà con và doanh nghiệp về thời điểm kết thúc Hội chợ.

Việc thông tin sớm, đầy đủ là rất cần thiết để tránh tâm lý gấp gáp, nhất là đối với các địa phương, doanh nghiệp ở xa. Hội chợ kết thúc vào ngày 27 tháng Chạp, nhưng nếu các đơn vị lo thu dọn từ trước đó thì sẽ ảnh hưởng đến không gian chung và tâm lý tham gia của người dân. Vì vậy, đề nghị tạo điều kiện để các gian hàng có thêm thời gian trưng bày, phục vụ người dân đến hết thời gian Hội chợ.

Để chuẩn bị cho lễ bế mạc Hội chợ, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục phối hợp, chuẩn bị ngay chương trình nghệ thuật phục vụ bế mạc. Bên cạnh các chương trình nghệ thuật biểu diễn, cần xây dựng được 1 video clip tổng kết hội chợ. Việc chuẩn bị tốt video clip bế mạc sẽ giúp để lại dấu ấn sâu đậm, làm cơ sở để tổng kết, rút kinh nghiệm, từ đó tổ chức tốt hơn cho các kỳ Hội chợ tiếp theo.

Phó Thủ tướng hoan nghênh sự tham gia tích cực của các bộ, ngành liên quan, đặc biệt là nhiều gian hàng nông sản chất lượng cao đã tham gia hội chợ. Đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh quảng bá sản phẩm từ nay đến khi Hội chợ kết thúc.

Trong bối cảnh cạnh tranh thị trường ngày càng gay gắt, hàng Việt Nam cần tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị phần. Nhiều sản phẩm trong nước có tiềm năng rất lớn, nếu làm tốt từ khâu sản xuất, dịch vụ, phân phối đến xúc tiến thương mại thì hoàn toàn có thể vươn lên mạnh mẽ hơn.

“Tôi mong các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp tiếp tục chung tay, phối hợp chặt chẽ để Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất thành công trọn vẹn,” Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh./.