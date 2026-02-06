Cận Tết, chè Thái Nguyên bán chạy, sức mua tăng 30%

Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ, thị trường chè Thái Nguyên ghi nhận tín hiệu tích cực khi giá bán tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước, trong khi sản lượng tiêu thụ tăng mạnh khoảng 30%.

Đặc biệt, các dòng chè chất lượng cao được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn làm quà biếu Tết, điều này giúp người sản xuất, chế biến chè thêm phấn khởi.

Theo các cơ sở sản xuất, chế biến chè trên địa bàn tỉnh, nhu cầu tiêu thụ chè bắt đầu tăng từ đầu tháng Chạp và càng cận Tết nhu cầu này càng tăng mạnh. Thị hiếu khách hàng tập trung vào các sản phẩm chè cao cấp như: chè đinh, chè tôm nõn, chè đặc sản… được khách hàng trong và ngoài tỉnh đặt mua sớm với số lượng lớn. Giá chè tăng nhưng không đột biến, bảo đảm phù hợp với khả năng chi tiêu của người tiêu dùng.

Hợp tác xã Trà và Du lịch cộng đồng Tiến Yên (xã Tân Cương) hiện có gần 30 ha bao gồm cả diện tích chè liên kết với các hộ dân quanh vùng; trong đó có 5 ha đạt tiêu chuẩn hữu cơ, còn lại là Vietgap. Hợp tác xã thường xuyên duy trì quy trình trồng, chăm sóc, chế biến chè sạch, đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và giữ vững thương hiệu Tân Cương.

Bà Ngô Thị Vân, thành viên Ban quản trị Hợp tác xã Trà và Du lịch cộng đồng Tiến Yên cho biết, dịp cận Tết năm nay, lượng đơn hàng của Hợp tác xã tăng rõ rệt so với năm trước, chủ yếu là các sản phẩm chè chất lượng cao phục vụ làm quà biếu.

Người lao động tại Hợp tác xã chè Hảo Đạt, xã Tân Cương tất bật sản xuất chè dịp cận Tết. (Ảnh: Trần Trang/TTXVN)

“Giá chè có tăng nhẹ, tuy nhiên chúng tôi đã chủ động áp dụng khoa học kỹ thuật và cải tiến quy trình chăm sóc, thu hái và chế biến, tiết giảm chi phí trung gian nên vẫn giữ được mức giá hợp lý, đáp ứng nhu cầu của thị trường,” bà Vân chia sẻ.

Có thể thấy, việc chủ động ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, chế biến chè như chọn giống, chủ động nước tưới bằng hệ thống van xoay, bón phân hữu cơ kết hợp vi sinh, đốn chè bằng máy, phun thuốc bằng động cơ điện… đã giúp người trồng chè chủ động nước tưới theo đúng thời vụ, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng chè, đặc biệt là trong vụ Đông. Điều này cũng giúp cho giá chè ổn định hơn, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong dịp Tết.

Hợp tác xã chè Hảo Đạt (xã Tân Cương) cũng là doanh nghiệp tiên phong áp dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất và kinh doanh.

Cụ thể, tất cả các khâu chăm sóc, chế biến, đóng gói sản phẩm của đơn vị đều sử dụng máy móc, thiết bị hiện đại như: Hệ thống giám sát tưới chè tự động, hệ thống sao sấy bằng gas, máy đóng ấm tự động…

Áp dụng phần mềm quản lý vùng trồng, máy chấm công tự động, chữ ký số. Các sản phẩm của hợp tác xã đều được dán mã QR để quản lý chất lượng. Đơn vị cũng tích cực phát triển kênh bán hàng trực tuyến, qua mạng xã hội để quảng bá, đưa sản phẩm đến tay khách hàng dễ dàng, nhanh chóng.

Bà Đào Thanh Hảo, Giám đốc Hợp tác xã chè Hảo Đạt cho biết, việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất đã giúp hợp tác xã nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời ổn định giá bán. “Người tiêu dùng hiện nay rất quan tâm đến chất lượng, mẫu mã và nguồn gốc sản phẩm. Dịp Tết, nhu cầu chè cao cấp tăng mạnh, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng lượng tiêu thụ của hợp tác xã,” bà Hảo thông tin.

Máy đóng chè tự động được các hợp tác xã chè đầu tư để sản xuất chè dịp Tết. (Ảnh: Trần Trang/TTXVN)

Theo đánh giá của ngành chuyên môn, việc giá chè chỉ tăng nhẹ trong bối cảnh nhu cầu tăng cao là kết quả của quá trình tái cơ cấu sản xuất chè theo hướng bền vững.

Ông Nguyễn Tá, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Thái Nguyên cho biết, những năm gần đây, các hợp tác xã, cơ sở sản xuất chè trên địa bàn tỉnh đã chủ động áp dụng quy trình sản xuất an toàn, tăng cường cơ giới hóa, cải tiến kỹ thuật từ khâu chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh đến chế biến, bảo quản sản phẩm.

“Việc nâng cao chất lượng ngay từ vùng nguyên liệu đã giúp chè Thái Nguyên giữ vững uy tín, giá trị trên thị trường, đồng thời bảo đảm hài hòa lợi ích giữa người sản xuất và người tiêu dùng, nhất là trong những dịp cao điểm những ngày cận Tết,” ông Nguyễn Tá nhấn mạnh.

Với tín hiệu tích cực từ thị trường vụ đông, cùng sự chủ động của các Hợp tác xã và người trồng chè, chè Thái Nguyên tiếp tục khẳng định vị thế là sản phẩm nông nghiệp chủ lực, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao trong dịp Tết Nguyên đán./.

Thái Nguyên: Lễ hội Hương sắc trà Xuân - Vùng chè đặc sản Tân Cương Lễ hội “Hương sắc Trà Xuân - Vùng chè đặc sản Tân Cương,” diễn ra trong 3 ngày từ ngày 7 đến 9/2 (tứ ngày 10-12 tháng Giêng Âm lịch), với nhiều hoạt động sôi nổi và hấp dẫn du khách.