Điện Biên: Mang điện lưới quốc gia đến với đồng bào vùng cao Sáng Nhè

Ngày 6/2, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ khánh thành công trình đưa điện lưới quốc gia đến với bản Phảng Củ và bản Háng Chua, xã Sáng Nhè (tỉnh Điện Biên).

Đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thực hiện chủ trương phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Sự kiện còn là hoạt động cụ thể hưởng ứng Chương trình “Bừng sáng Điện Biên,” phấn đấu đến năm 2030 sẽ có trên 99% hộ dân tại tỉnh Điện Biên được sử dụng điện lưới quốc gia.

Tại lễ khánh thành, Thiếu tướng Vũ Văn Đấu, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên nhấn mạnh, việc hoàn thành công trình đưa điện lưới quốc gia đến với người dân hai bản Phảng Củ và Háng Chua không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với hạ tầng lưới điện của tỉnh, đáp ứng sự mong mỏi của đồng bào mà còn mở ra cơ hội phát triển mới cho nhân dân hai bản cũng như nhân dân xã Sáng Nhè.

Thành công của công trình còn là dấu mốc quan trọng trong Chương trình “Bừng sáng Điện Biên,” thể hiện tinh thần “Vì nhân dân phục vụ,” tạo nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để sớm hoàn thành và đóng điện vượt tiến độ, bảo đảm chất lượng.

Thiếu tướng Vũ Văn Đấu, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên phát biểu tại lễ khánh thành công trình đưa điện lưới quốc gia đến với bản Phảng Củ và bản Háng Chua, xã Sáng Nhè (Điện Biên). (Ảnh: Phan Quân/TTXVN)

Bản Phảng Củ và bản Háng Chua có gần 200 hộ dân là đồng bào dân tộc Mông sinh sống, thuộc diện đặc biệt khó khăn của tỉnh Điện Biên.

Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, các nhà tài trợ và tỉnh Điện Biên, ngày 8/1/2026, Công trình đưa điện lưới quốc gia đến bản Phảng Củ và bản Háng Chua, xã Sáng Nhè được khởi công.

Công trình có vốn đầu tư trên 17 tỷ đồng, gồm các hạng mục như đường dây trung áp 35 kV dài trên 5km với 50 cột, 2 trạm biến áp BMA; đường dây hạ áp 0,4 kV dài 5,278km với 88 cột; đồng thời lắp đặt công tơ, kéo dây, lắp bảng điện, bóng đèn đến 194/194 hộ dân.

Đặc biệt, qua khảo sát thực tế, phát sinh 13 hộ thuộc nhóm dân cư bản Mý Làng B và 2 hộ ở bản Háng Chua, đây là các hộ nằm xa tuyến chính, địa hình núi cao, vực sâu, chỉ có đường mòn đi bộ. Với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau,” ánh sáng điện đã được đưa đến từng hộ gia đình.

Mặc dù thi công trong điều kiện khó khăn, nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên và nỗ lực của đơn vị thi công, sự đồng thuận của nhân dân các bản, sau 32 ngày thi công, công trình cấp điện tại bản Phảng Củ và bản Háng Chua đã hoàn thành, vượt tiến độ đề ra, đảm bảo cấp điện cho người dân trước Tết Bính Ngọ 2026, trong niềm vui mừng, phấn khởi của đồng bào nơi đây.

Anh Thào A Khu, Trưởng bản Háng Chua, xã Sáng Nhè chia sẻ: "Hôm nay bà con dân bản chúng tôi rất vui và hạnh phúc, vì từ nay đã có ánh điện sáng. Có điện giúp người dân chúng tôi có thêm niềm tin, hy vọng, trẻ con có ánh điện để học bài vào tuổi tối, người lớn có thể xem ti vi, học cách làm ăn, trồng trọt, chăn nuôi tốt hơn. Từ nay bản làng sẽ dần đổi thay, cuộc sống bà con dân bản sẽ ngày một khấm khá hơn..."

Tặng quà Tết cho người dân xã Sáng Nhè, tỉnh Điện Biên. (Ảnh: Phan Quân/TTXVN)

Việc hoàn thành công trình cấp điện cho bản Phảng Củ và bản Háng Chua và vùng lân cận không chỉ góp phần nâng cao đời sống nhân dân mà còn góp phần giữ vững an ninh trật tự, phát triển kinh tế bền vững, từng bước thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền.

Đây cũng là minh chứng cụ thể cho sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số tại vùng sâu, vùng xa; thể hiện sức mạnh đại đoàn kết, sự chung sức, đồng lòng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cũng như trách nhiệm xã hội sâu sắc của các đơn vị tài trợ đối với địa phương còn nhiều khó khăn như tỉnh vùng cao Điện Biên.

Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên đã trao tặng Bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân đã có nhiều đóng góp xuất sắc, đảm bảo tiến độ và kỹ thuật công trình đưa điện lưới quốc gia đến với bản Phảng Củ và bản Háng Chua, xã Sáng Nhè./.

Đặc khu Côn Đảo chính thức vận hành lưới điện thông minh Việc đưa lưới điện thông minh vào vận hành giúp nâng cao chất lượng cung cấp điện, tối ưu quản lý, tạo nền tảng phát triển Côn Đảo theo hướng đặc khu kinh tế-sinh thái biển xanh, bền vững.