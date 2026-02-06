Triệt phá các vụ mua bán hóa đơn, trốn thuế quy mô lớn dịp cao điểm Tết

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2026, các đơn vị nghiệp vụ của Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế, thuế, qua đó liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều vụ việc có tính chất phức tạp, quy mô lớn.

Ngày 6/2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã phát hiện trên địa bàn các xã, phường ở khu vực Bình Dương cũ xuất hiện nhiều nhóm đối tượng thu mua sắt thép phế liệu để bán cho các công ty thép.

Do nguồn hàng thu mua từ cá nhân không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, các đối tượng đã cấu kết với đường dây mua bán hóa đơn nhằm hợp thức hóa đầu vào, trốn tránh nghĩa vụ thuế.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, các đối tượng đã thành lập hàng chục pháp nhân “bình phong”, sử dụng để mua trái phép hóa đơn giá trị gia tăng của các công ty “ma.”

Cụ thể, có tới khoảng 70 công ty được lập ra để mua hóa đơn của 50 công ty “ma” do Phạm Thị Ánh (ngụ tỉnh Bắc Ninh) thành lập, quản lý và sử dụng. Số hóa đơn xuất khống lên tới hàng nghìn tỷ đồng, được sử dụng để bán cho nhiều công ty thép nhằm hợp thức hóa chi phí đầu vào.

Nhận định đây là đường dây có tổ chức, hoạt động tinh vi, Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh, làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm. Qua đó, lực lượng chức năng đã làm rõ vai trò của Trương Thị Hồng trong việc tổ chức phát hành trái phép hóa đơn.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 9/2025 đến tháng 11/2025, Trương Thị Hồng đã thành lập và sử dụng pháp nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Thép Hoàng Minh Phát (mã số doanh nghiệp 6300372698; địa chỉ tại xã Phụng Hiệp, thành phố Cần Thơ).

Công ty này do Hà Đức Anh đứng tên Giám đốc, thực chất chỉ là người được thuê với mức lương 10 triệu đồng mỗi tháng, không trực tiếp điều hành hoạt động.

Thông qua pháp nhân trên, Trương Thị Hồng đã phát hành trái phép hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng khống, kèm theo nguồn hàng mua từ các cá nhân không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Tổng giá trị hàng hóa chưa thuế gần 31 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng gần 3,1 tỷ đồng, tổng cộng hơn 34 tỷ đồng, được sử dụng để Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thép VAS An Hưng Tường (địa chỉ tại phường Hòa Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh) kê khai thuế đầu vào.

Để tiếp tục hợp thức hóa dòng hàng, Trương Thị Hồng còn mua hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Đầu tư và Phát triển Vạn An Phát và Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp Tiến Long - đều là các pháp nhân “ma” do Phạm Thị Ánh thành lập và sử dụng.

Tổng giá trị các hóa đơn này chưa thuế hơn 30,7 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng hơn 3 tỷ đồng, tổng cộng trên 33,8 tỷ đồng. Qua hoạt động trên, Trương Thị Hồng đã thu lợi bất chính số tiền hàng trăm triệu đồng.

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm kinh tế, ngày 23/1/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trương Thị Hồng về tội “Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”, đồng thời thu hồi số tiền thu lợi bất chính để phục vụ công tác điều tra.

Cũng liên quan đến hành vi trốn thuế, ngày 6/2, Công an phường An Khánh (Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, đã phát hiện doanh nghiệp tư nhân Tigit Motorbikes, chi nhánh tại Khu chung cư phức hợp M2 Sarimi, do Nguyễn Lê Bá Quốc (sinh năm 1997, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh) làm chủ, có dấu hiệu trốn thuế.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, thay vì thực hiện thanh toán và hạch toán doanh thu qua tài khoản doanh nghiệp theo quy định, Nguyễn Lê Bá Quốc đã sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận toàn bộ tiền thanh toán của khách hàng.

Từ ngày 1/1/2024 đến ngày 13/8/2025, doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp đều được chuyển vào tài khoản cá nhân, với tổng doanh thu thực tế phát sinh hơn 2 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với số liệu kê khai thuế.

Theo kết luận giám định của cơ quan Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, doanh nghiệp tư nhân Tigit Motorbikes đã có hành vi trốn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp, với tổng số tiền thuế trốn hơn 470 triệu đồng.

Ngày 2/2/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Lê Bá Quốc để tiếp tục điều tra.

Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, việc liên tiếp phát hiện, xử lý các vụ việc nêu trên thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an trong việc đấu tranh với tội phạm kinh tế, gian lận thuế; qua đó góp phần bảo đảm trật tự quản lý kinh tế, bảo vệ nguồn thu ngân sách Nhà nước và xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh trên địa bàn thành phố./.