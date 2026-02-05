Truy tố cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với 23 bị can trong vụ án "Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ), Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân (Công ty Hoàng Dân) và các đơn vị, địa phương có liên quan.

Trong đó, bị can Hoàng Văn Thắng (cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ) bị truy tố tội "Nhận hối lộ."

Cùng bị truy tố về tội danh này còn có các bị can: Trần Tố Nghị (cựu Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ); Nguyễn Hải Thanh (cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, kiêm Giám đốc Ban 4); Trần Văn Lăng (cựu Giám đốc Ban 2) và Lê Văn Hiến (cựu Giám đốc Ban 8).

Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân) bị truy tố về 3 tội, gồm: "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng," "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng," "Đưa hối lộ."

Ngoài ra, có 14 bị can bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và 3 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng."

Theo cáo trạng, do có quan hệ từ trước, Nguyễn Văn Dân đã cấu kết, thỏa thuận chi tiền cho Hoàng Văn Thắng (cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ) và một số cán bộ thuộc Cục Quản lý xây dựng công trình, để các đối tượng này tác động, chỉ đạo Giám đốc các ban.

Đồng thời, Nguyễn Văn Dân thỏa thuận chi tiền để Giám đốc các ban chỉ đạo cấp dưới cung cấp hồ sơ, dữ liệu giá thầu trước thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu, tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân và liên danh trúng 5 gói thầu tại 4 dự án.

Viện Kiểm sát xác định, bị can Nguyễn Văn Dân phạm vào tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng,” gây thiệt hại tài sản Nhà nước tổng cộng hơn 251 tỷ đồng tại 5 gói thầu thuộc 4 dự án; tội “Đưa hối lộ,” số tiền đưa hối lộ hơn 40,2 tỷ đồng.

Cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) Hoàng Văn Thắng nhận hối lộ số tiền 200.000 USD (tương đương 4,54 tỷ đồng); đối với số tiền 500 triệu đồng và 50.000 USD nhận của Trần Văn Lăng (cựu Giám đốc Ban 2) vào dịp lễ, tết, không xác định là của hối lộ, nhưng có nguồn gốc là của Nguyễn Văn Dân nên cần phải thu hồi để khắc phục hậu quả cho Nhà nước./.

