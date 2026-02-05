Á khôi cuộc thi sắc đẹp bị tạm giữ vì hành vi môi giới mại dâm

Ngày 5/2, Công an thành phố Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát hình sự thuộc tổ địa bàn Long Biên, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hà Nội) vừa kiểm tra, bắt quả tang vụ việc mua bán dâm xảy ra trên địa bàn.

Đáng chú ý, trong số những người liên quan có B.T.P.L (sinh năm 2004), thường trú tại xã Phúc Sơn, thành phố Hà Nội, là Á khôi 1 của một cuộc thi sắc đẹp tổ chức ở Việt Nam năm 2025.

Theo cơ quan Công an, tối 13/1, khi kiểm tra một nhà nghỉ trên địa bàn phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội, lực lượng Công an bắt quả tang các đối tượng gồm B.T.P.L (người chủ mưu môi giới); N.T.Q và Q.T.D đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Toàn bộ các đối tượng cùng tang vật đã được đưa về trụ sở cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra, làm rõ.

Cơ quan Công an xác định, do không có công việc và nguồn thu nhập ổn định, B.T.P.L đã tham gia hoạt động bán dâm khi khách mua dâm có nhu cầu. Không dừng lại ở đó, B.T.P.L còn tham gia môi giới mại dâm, giữ vai trò đầu mối liên hệ, điều phối người bán dâm, trực tiếp trao đổi với khách mua dâm về giá cả và địa điểm, qua đó hưởng tiền chênh lệch môi giới.

Thông qua các mối quan hệ xã hội, B.T.P.L đã kết nối với các đối tượng mua dâm, thỏa thuận giá bán dâm và điều động nhiều người khác tham gia đường dây bán dâm. B.T.P.L gửi hình ảnh gợi cảm của các cô gái bán dâm cho khách mua dâm nhằm mời chào, giới thiệu và để khách lựa chọn.

Sau khi khách đồng ý, đối tượng này trực tiếp trao đổi, thỏa thuận giá cả, thống nhất địa điểm và điều động người bán dâm đến theo yêu cầu. Các giao dịch được trao đổi qua điện thoại và các ứng dụng nhắn tin, tiền được chuyển khoản trước khi thực hiện hành vi mua bán dâm.

Qua xác minh ban đầu, giá bán dâm của các đối tượng gồm B.T.P.L; N.T.Q và Q.T.D dao động từ khoảng 4 đến 6 triệu đồng mỗi lượt. Ngoài số tiền thỏa thuận ban đầu, khi thực hiện hành vi mua bán dâm, B.T.P.L còn thu thêm tiền từ khách mua dâm và hưởng lợi bất chính từ hoạt động môi giới.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hà Nội) đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của từng đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật./.

