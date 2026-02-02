Cần Thơ: Liên tiếp bắt 3 đối tượng bị truy nã

Công an thành phố Cần Thơ cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã liên tiếp bắt giữ 3 đối tượng có quyết định truy nã.

Cụ thể, ngày 30/1/2026, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Cần Thơ) phối hợp với Công an phường Long Hoa (tỉnh Tây Ninh) vây bắt đối tượng truy nã nguy hiểm Thạch Liêu Hải Định (sinh năm 2002, thường trú ấp Trường Thành B, xã Trường Khánh, thành phố Cần Thơ) khi đang lẩn trốn trên địa bàn.

Định đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Cần Thơ) khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng vào ngày 21/10/2025 nhưng sau đó đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Trong đợt cao điểm này, lực lượng cảnh sát hình sự đã bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Bùi Việt Hào (sinh năm 2004, trú ấp 7, xã Vĩnh Viễn, thành phố Cần Thơ).

Đối tượng bị truy nã về các hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng và bị bắt giữ vào ngày 19/12/2025 khi đang ẩn náu tại địa bàn đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang).

Đối tượng còn lại là Trần Tuấn Anh (sinh năm 1985, thường trú ấp Phú Tân A, xã Phú Hữu, thành phố Cần Thơ) bị truy nã về hành vi tổ chức đánh bạc. Qua rà soát và xác minh, các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ Tuấn Anh vào ngày 2/1/2026 khi đang lẩn trốn trong rừng cao su thuộc địa bàn xã Minh Thạnh (Thành phố Hồ Chí Minh).

Việc kịp thời phát hiện và bắt giữ các đối tượng có tính chất nguy hiểm cao đã góp phần ngăn chặn các nguy cơ tiềm ẩn gây mất an ninh trật tự trên địa bàn và các khu vực lân cận.

Thời gian tới, Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục tăng cường xác minh và truy bắt các đối tượng đang có quyết định truy nã; đồng thời kêu gọi các đối tượng ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Cơ quan Công an đề nghị, người dân khi phát hiện đối tượng truy nã cần thông báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất. Mọi hành vi chứa chấp hoặc che giấu người bị truy nã đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định./.

