Tây Ninh: Điều tra vụ hai người tử vong tại nhà riêng

Ngày 30/1, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ việc nghiêm trọng khiến hai người tử vong tại nhà riêng, cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Cụ thể, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 29/1, lực lượng chức năng phường Long Hoa tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện hai người tử vong trong một căn nhà tại hẻm số 37, khu phố Trường Phước, phường Long Hoa.Trước đó, bà V.T.N (ngụ phường Long Hoa) nhiều lần gọi điện cho con gái là chị P.T.B (40 tuổi, ngụ khu phố Trường Lộc, phường Long Hoa) nhưng không liên lạc được.

Nghi có chuyện bất thường, bà N đến nhà con gái để kiểm tra thì phát hiện cổng, cửa chính và cửa phòng ngủ đều khóa trái từ bên trong.

Sau khi nhờ thợ mở khóa vào nhà, gia đình phát hiện chị B cùng một người đàn ông tên Đ.T.H (khoảng 50 tuổi, chưa rõ lai lịch cụ thể) đã tử vong trong phòng ngủ. Tại hiện trường, nhiều đồ đạc bị xáo trộn, xuất hiện các vết máu và có hai con dao trong phòng.

Nhận được tin báo, Công an phường Long Hoa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an tỉnh Tây Ninh nhanh chóng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra.

Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, công tác khám nghiệm được hoàn tất; thi thể các nạn nhân được bàn giao cho gia đình lo hậu sự theo quy định.

Theo thông tin ban đầu, chị B đã ly hôn chồng và có hai con, người đàn ông tử vong được xác định có quan hệ tình cảm với nạn nhân trong thời gian ngắn trước khi xảy ra vụ việc.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật./.

