Hà Nội đón nhận danh hiệu Thành phố học tập toàn cầu

Tối 29/1, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Thành viên mạng lưới “Thành phố học tập toàn cầu" của UNESCO.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo Thủ đô.

Thành phố Hà Nội cũng đã tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách, ưu tiên đầu tư nguồn lực cho giáo dục và đào tạo, xây dựng môi trường học tập mở, linh hoạt, bao trùm, tạo điều kiện để mọi người dân được học tập suốt đời./.