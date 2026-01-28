Thủ tướng Chính phủ thăm Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh

Chiều 27/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đi thăm và động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng Chính phủ bày tỏ sự vui mừng khi quay lại trung tâm sau 13 năm kể từ khi mô hình Trung tâm Hành chính công đầu tiên của cả nước được nghiên cứu và thành lập tại tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng nhận xét đội ngũ cán bộ sau 13 năm đã trưởng thành hơn, có nhiều kinh nghiệm, bản lĩnh và kiến thức hơn.

Chia sẻ với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại trung tâm, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, mục tiêu cuối cùng của Trung tâm là phục vụ nhân dân, giảm bớt thủ tục rườm rà, giảm chi phí và thời gian đi lại cho người dân. Đồng thời, yêu cầu đối với cán bộ cần có thái độ làm việc chủ động, tận tâm, trách nhiệm và mềm mỏng.

Tuyệt đối phải thực hiện công khai, minh bạch, đúng hạn, đúng giờ; nếu hồ sơ không được giải quyết phải giải thích rõ lý do, trả lời rõ ràng cho người dân việc gì làm được, việc gì không làm được và đúng thời hạn quy định.

Trung tâm cần bố trí người trực tiếp nhận hồ sơ 24/24h, không kể thời gian, không kể không gian, từ đó phục vụ người dân tốt hơn.