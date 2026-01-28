Thường trực Ban Bí thư chủ trì tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và Phu nhân

Ngày 27/1, tại Hà Nội, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và đoàn cấp cao về nước, thể hiện mối quan hệ hợp tác chặt chẽ.

Chiều 27/1, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào chuẩn bị rời Hà Nội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, đồng chí Trần Cẩm Tú trân trọng cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Đồng chí bày tỏ trân trọng và đánh giá cao việc đồng chí Thongloun Sisoulith đến Việt Nam, quốc gia đầu tiên thăm trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào ngay sau thành công tốt đẹp của đại hội nhiệm kỳ mới của mỗi Đảng./.