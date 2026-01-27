Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ và đồng hành của bạn bè quốc tế

Ngày 27/1, tại Hà Nội, được sự ủy quyền của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy; Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Võ Thành Hưng đã đồng chủ trì buổi Thông báo về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV tới các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Tại buổi thông báo, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung gửi lời cảm ơn tới sự tham dự và quan tâm của bạn bè, đối tác quốc tế đối với Đại hội lần thứ XIV của Đảng; nhấn mạnh sự kiện trọng đại này không chỉ đánh giá nhiệm kỳ 5 năm nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII mà còn là một dấu mốc lịch sử, mở ra chặng đường phát triển mới, thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết Đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, thông qua các văn kiện quan trọng và bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV gồm 200 đồng chí, bao gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Ban Chấp hành Trung ương đã bầu Bộ Chính trị gồm 19 ủy viên.

Về văn kiện Đại hội, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết một điểm mới quan trọng của Đại hội lần thứ XIV của Đảng là cách tiếp cận trong xây dựng văn kiện, đánh giá toàn diện chặng đường 40 năm đổi mới, kết tinh trí tuệ, ý chí, khát vọng của toàn Đảng, toàn dân, phản ánh tư duy đổi mới và quyết tâm phát triển mạnh mẽ của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Việt Nam coi trọng sự ủng hộ, hợp tác của bạn bè quốc tế và khẳng định sẽ tiếp tục là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Tại sự kiện, nhiều Đại sứ, Trưởng các cơ quan ngoại giao đã có những chia sẻ, đánh giá về những thành tựu phát triển của Việt Nam trong thời gian qua và gửi lời chúc, kỳ vọng vào những định hướng phát triển của Việt Nam trong thời gian tới.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh những thành tựu mà Việt Nam đạt được ngày nay có sự đóng góp quan trọng của sự ủng hộ, hợp tác và đồng hành của bạn bè quốc tế. Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ đó trong thời gian tới, vì mục tiêu chung là hòa bình, ổn định, phát triển bền vững của khu vực và thế giới, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân./.

Trang thông tin đặc biệt về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng do TTXVN xuất bản, có địa chỉ: https://daihoidang.vn là một chuyên trang quy mô lớn, cung cấp cho bạn đọc những thông tin chính thống, đầy đủ và kịp thời các hoạt động tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với 5 loại hình thông tin (văn bản, ảnh, video, đồ họa và dữ liệu), bằng 6 ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp, Nga, Tây Ban Nha và Trung Quốc.