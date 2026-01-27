HĐND Hà Nội thông qua loạt nghị quyết định hình không gian phát triển Thủ đô

Ngày 27/1, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ 31) để xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng cho sự phát triển của Thủ đô.

Dự kỳ họp có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông; Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bùi Huyền Mai; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành của thành phố...

Chủ tọa điều hành kỳ họp. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận, biểu quyết thông qua các nghị quyết: Điều chỉnh, bổ sung tổng nguồn Kế hoạch đầu tư công năm 2026 ngân sách cấp thành phố; thực hiện khoản 4 Điều 7 Nghị quyết số 258/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội (về tiêu chí, mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để triển khai các dự án trên địa bàn thành phố); điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030; Đề án khu đô thị đa mục tiêu trên địa bàn thành phố Hà Nội; chủ trương đối với Đề án “Đô thị Hà Nội thông minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Báo cáo đề xuất xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm.

Cũng tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua chủ trương đầu tư một số dự án triển khai theo Nghị quyết số 258/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô, gồm Dự án đầu tư, cải tạo phát huy giá trị khu vực hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ theo phương thức đối tác công tư PPP, loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT); Dự án trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang, tái thiết đô thị theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT); Báo cáo đề xuất sửa đổi Luật Thủ đô; Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 45/2024/NQ-Hội đồng Nhân dân ngày 10/12/2024 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội quy định giá cụ thể dịch vụ khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội quản lý; quy định về thu hút, trọng dụng người có tài năng của thành phố.

Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Anh Tuấn, nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ do được điều chuyển công tác khác.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Hội đồng Nhân dân thành phố cũng bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các ông: Nguyễn Minh Long, Giám đốc Sở Nội vụ; Cù Ngọc Trang, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Nguyễn Ngọc Tú, Giám đốc Sở Tài chính.

Bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh, với tinh thần đổi mới, trí tuệ và dân chủ, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết và quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng đối với sự phát triển của Thủ đô.

Thành công của Kỳ họp thứ 31 là bước khởi đầu quan trọng cho các kế hoạch, chương trình công tác của năm 2026. Ngay sau kỳ họp này, Ủy ban Nhân dân thành phố, các cấp, ngành khẩn trương triển khai các nghị quyết đã được thông qua.

Những công việc trọng tâm, cấp thiết đòi hỏi các cấp, các ngành cần thống nhất, khẩn trương, trách nhiệm, bắt tay ngay vào công việc với tinh thần làm ngay, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả và làm đến cùng.

Thành phố không bỏ lỡ thời cơ như lời chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm đối với Thủ đô: Mỗi quyết sách, dự án đầu tư đều phải đảm bảo vừa giữ được cốt cách truyền thống, vừa định hình được không gian văn hóa, đồng thời tạo ra năng lực đổi mới, tất cả để mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân và tạo ra những chuyển biến đột phá ngay trong năm 2026.

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố thông tin kết quả kỳ họp tới cử tri, giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện để các quyết sách sớm đi vào cuộc sống./.

