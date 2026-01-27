Thành phố Hồ Chí Minh định vị là địa phương hàng đầu về hút khách MICE

Ngành Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, gắn với không gian đô thị hợp nhất, chú trọng phát triển sản phẩm du lịch có chiều sâu, nâng cao chất lượng dịch vụ và năng lực cạnh tranh.

Đặc biệt, Thành phố định vị là địa phương hàng đầu về hút khách MICE qua hình thành chuỗi sản phẩm liên thông và tăng giá trị trải nghiệm cho du khách.

Tiên phong chính sách hút khách quốc tế

Theo đó, Nghị quyết số 62/2025/NQ-Hội đồng Nhân dân quy định Chính sách hỗ trợ thu hút các đoàn khách du lịch đến Thành phố Hồ Chí Minh tham dự hội nghị, hội thảo, triển lãm kết hợp tham quan du lịch (MICE), được Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông qua vào tháng 12/2025, đã đánh dấu bước đột phá về tư duy và công cụ chính sách để ngành Du lịch Thành phố bước vào năm 2026 khởi sắc, cũng như đón đầu những cơ hội mới.

Đây cũng là chính sách hỗ trợ du lịch mang tính đặc thù, thể hiện vai trò tiên phong của Thành phố Hồ Chí Minh trong phát triển du lịch MICE chuyên nghiệp, chất lượng cao và có khả năng cạnh tranh quốc tế.

Khác với những hình thức hỗ trợ mang tính hành chính, ngắn hạn trước đây, chính sách hỗ trợ du lịch MICE của Thành phố Hồ Chí Minh được thể chế hóa bằng Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân, tạo lập khuôn khổ pháp lý cao nhất, ổn định, minh bạch và có tính dự báo dài hạn.

Chính sách không chỉ là giải pháp kích cầu du lịch, mà còn là một mô hình chính sách công hoàn chỉnh, gắn kết chặt chẽ giữa cơ chế ngân sách, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ với mục tiêu nâng cao trải nghiệm và quảng bá thương hiệu điểm đến.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng cho rằng, Thành phố sau hợp nhất đang bước vào một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của tích hợp tài nguyên đồng bộ hạ tầng, tư duy vùng, tầm nhìn quốc tế.

Đoàn khách MICE Ấn Độ tham quan địa đạo Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)

Đối với du lịch, đây là cơ hội chưa từng có để hình thành chuỗi sản phẩm liên hoàn mang chuẩn quốc tế, cạnh tranh trực tiếp với những điểm đến lớn trong khu vực; đưa Thành phố trở thành trung tâm du lịch thông minh của Đông Nam Á, địa chỉ của những sự kiện tầm khu vực và thế giới.

Ông Dũng nhấn mạnh, ngành Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh nên đặt ra cho mình một khát vọng lớn, trở thành trung tâm du lịch sáng tạo hàng đầu châu Á vào năm 2030; thu hút những dòng khách có giá trị cao, kéo dài thời gian lưu trú và mở rộng chi tiêu; dẫn dắt du lịch xanh, du lịch bền vững và du lịch số của cả nước; tạo ra siêu vùng du lịch mạnh mẽ trải dài từ đô thị trung tâm đến biển, đảo, rừng ngập mặn, sông nước và hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao.

Một ngành du lịch mạnh là ngành biết cách tạo ra những trải nghiệm khiến người ta muốn quay trở lại, không chỉ một lần.

Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, chính sách thu hút khách MICE trong năm 2026, được triển khai từ cuối năm 2025, đã tạo động lực mới cho doanh nghiệp về cơ hội bứt phá trên đường đua quốc tế.

Do đó, doanh nghiệp đã cập nhật và triển khai thông tin này đến mạng lưới đối tác quốc tế trên toàn cầu, nhận được sự hưởng ứng khá tích cực từ các đối tác này, nên có thể kỳ vọng lượng khách MICE đến Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, cũng như đến Việt Nam nói chung trong năm 2026 sẽ có sự tăng trưởng đột phá.

Đối với thu hút khách quốc tế, các đơn vị du lịch-lữ hành phân tích thêm, Sở Du lịch Thành phố hàng năm đều đã có những chương trình xúc tiến du lịch thường niên rất cụ thể và thiết thực, nhưng doanh nghiệp cần những chương trình chi tiết hơn.

Bởi trên cơ sở chương trình chi tiết, doanh nghiệp mới có thể lồng ghép vào trong sản phẩm của mình, giới thiệu đến khách quốc tế đăng ký mua tour vì mong muốn tham gia sự kiện, thay vì doanh nghiệp chỉ thu hút những khách hàng thông thường đến Việt Nam nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.

Ghi nhận của nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda, lượt tìm kiếm chỗ ở tại Việt Nam từ du khách quốc tế năm 2025 đã tăng 21% so với năm 2024 cho thấy, du lịch Việt Nam bước vào năm 2026 với tín hiệu tích cực.

Liên quan đến thị trường khách quốc tế, ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Quốc gia Agoda Việt Nam chia sẻ, sự gia tăng về mức độ quan tâm của khách quốc tế cho thấy Việt Nam đang không ngừng củng cố vị thế điểm đến hàng đầu khu vực, nhờ khả năng kết nối thuận lợi, chính sách thị thực cải thiện, cùng trải nghiệm du lịch đa dạng.

Xét về số lượng tìm kiếm lưu trú tại Việt Nam, Hàn Quốc tiếp tục là thị trường quốc tế dẫn đầu bảng top 5 với mức quan tâm tìm kiếm của năm 2025, tăng 15% so với cùng kỳ 2024.

Nâng tầm thương hiệu du lịch địa phương

Với thông điệp “Cởi mở-Trẻ trung-Sống động-Hứng khởi-Hướng về tương lai”, ngành Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 đặt mục tiêu đổi mới mạnh mẽ tư duy, tiếp tục thực hiện các chương trình phát triển sản phẩm du lịch, nâng tầm điểm đến, đổi mới công tác quảng bá, nâng cao thương hiệu du lịch Thành phố trong khu vực và trên thế giới.

Khách du lịch tham quan Di tích quốc gia đặc biệt Dinh Độc Lập, điểm du lịch nổi tiếng tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Để hiện thực hóa những mục tiêu này, Trung tâm Xúc tiến Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin về kế hoạch triển khai đa dạng chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch ngay từ tháng 1/2026.

Bà Nguyễn Cẩm Tú, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hướng đến mục tiêu nâng tầm thương hiệu du lịch Thành phố, hầu hết chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch thường niên, định kỳ hay mới đều phải chủ động thiết kế thêm hoạt động mới, tạo sức hút du khách trong và ngoài nước.

Đồng hành cùng ngành Du lịch Thành phố, Trung tâm Xúc tiến Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp du lịch-lữ hành tuyên truyền các chương trình trên ấn phẩm quảng bá, trang thông tin điện tử và một số kênh xúc tiến của doanh nghiệp tại mạng lưới hội chợ, triển lãm, cả trong lẫn ngoài nước.

Trong đó, có thể kể đến những sự kiện nổi bật như Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 12 năm 2026; Lễ hội Sông nước Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 năm 2026; Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 22 năm 2026; Chương trình Dấu Ấn hè; Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 20 năm 2026 (ITE HCMC 2026); Tuần lễ Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 6 năm 2026…

Đặc biệt, lần đầu tiên chương trình Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026, cũng là sự kiện nổi bật thường niên của ngành Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, được tổ chức đồng bộ tại ba địa điểm: phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), phường Thủ Dầu Một (Bình Dương cũ) và phường Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu cũ), thể hiện tinh thần đoàn kết, hội tụ và phát triển mạnh mẽ của Thành phố.

Một số chuyên gia chỉ ra rằng, Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị hợp nhất quy mô lớn, không gian du lịch rộng mở, tài nguyên phong phú và cơ hội hợp tác đa dạng hơn, đặt ra yêu cầu phải có tầm nhìn lớn hơn, sự phối hợp chặt chẽ hơn.

Vì vậy, ngành Du lịch Thành phố cần khẩn trương bước vào giai đoạn mới với quyết tâm phát triển sản phẩm mang dấu ấn bản sắc, tiên phong trong chuyển đổi số; đặc biệt xây dựng văn hóa nghề nghiệp-đạo đức du lịch-tinh thần hiếu khách như giá trị cốt lõi.

Phố Tây Bùi Viện - điểm du lịch hấp dẫn du khách quốc tế, là điểm nhấn hoạt động kinh tế về đêm tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Mặt khác, ngành Du lịch Thành phố tiếp tục phát triển mạnh mẽ du lịch thông minh-với dữ liệu lớn, bản đồ số, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng cá nhân hóa…, tạo nên một hệ sinh thái hiện đại, thuận tiện và cạnh tranh quốc tế.

Trên cơ sở này, ngành Du lịch Thành phố đảm bảo mục tiêu trở thành điểm đến mà du khách có thể cảm nhận sự khác biệt ngay từ khoảnh khắc đầu tiên như: thành phố của du lịch đêm mang tính biểu tượng, du lịch sông nước văn minh và an toàn, du lịch văn hóa-sáng tạo giàu chiều sâu, du lịch y tế đạt chuẩn quốc tế, du lịch MICE xứng tầm khu vực./



