Gian hàng Việt Nam tạo dấu ấn tại Hội chợ Du lịch Quốc tế FITUR 2026

Trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế FITUR 2026 diễn ra tại Madrid, Tây Ban Nha, gian hàng Việt Nam đã và đang trở thành điểm nhấn thông qua chuỗi hoạt động xúc tiến giao thương, quảng bá văn hóa và ẩm thực, qua đó thúc đẩy hợp tác du lịch song phương với các đối tác châu Âu.

Gian hàng Việt Nam do Hiệp hội Văn hóa và Du lịch Việt Nam tại châu Âu (VNCT) phối hợp với Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp tổ chức, thu hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp du lịch Việt Nam.

Hoạt động này nhằm tăng cường hiện diện của du lịch Việt Nam tại thị trường châu Âu, đồng thời mở rộng kết nối với các đối tác quốc tế trong lĩnh vực lữ hành, xúc tiến du lịch và truyền thông.

Ngay trong ngày khai mạc 21/1, sự kiện “HOLA VIETNAM!” cùng tiệc cocktail giới thiệu ẩm thực Việt Nam đã thu hút đông đảo quan khách, đối tác lữ hành và cơ quan xúc tiến du lịch quốc tế.

Bên cạnh đó, các hoạt động kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B), biểu diễn văn hóa - nghệ thuật và các cuộc gặp gỡ song phương Việt Nam - Tây Ban Nha được tổ chức xuyên suốt thời gian hội chợ, góp phần tạo không gian giao lưu trực tiếp, hiệu quả.

Phát biểu bên lề sự kiện, Chủ tịch VNCT Lê Y Linh cho biết mục tiêu lớn nhất của việc tham gia FITUR là khẳng định sự hiện diện ngày càng rõ nét của du lịch Việt Nam bên cạnh các cường quốc du lịch, qua đó giới thiệu những sản phẩm mới và tiềm năng đa dạng của điểm đến Việt Nam tới cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha.

Theo bà Lê Y Linh, từ năm 2024 đến nay, VNCT đã đóng vai trò đầu mối tổ chức sáu gian hàng Việt Nam tại các hội chợ du lịch quốc tế chuyên nghiệp, gồm hai kỳ tại Tây Ban Nha, hai kỳ tại Italy và hai kỳ tại Pháp.

Khách hàng tìm hiểu thông tin về các điểm đến du lịch của Việt Nam. (Ảnh: TTXVN phát)

Các hoạt động này nhận được sự đồng hành của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp và Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam tại châu Âu, qua đó góp phần mở rộng mạng lưới đối tác, gia tăng lượng khách và thị phần tại các thị trường tiềm năng.

Về phần mình, ông Lưu Vạn Khang, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Tây Ban Nha, đánh giá FITUR 2026 là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp hai bên gặp gỡ trực tiếp, hiểu rõ thị trường và mở rộng hợp tác sau hội chợ.

Đánh giá rất tích cực về triển vọng du lịch Việt Nam tại thị trường Tây Ban Nha, ông Khang cho hay du khách nước này ngày càng quan tâm đến các điểm đến lịch sử, thiên nhiên, trải nghiệm và ẩm thực - vốn là những thế mạnh nổi bật của "đất nước hình chữ S."

Hội chợ Du lịch Quốc tế FITUR là một trong những sự kiện du lịch lớn và có uy tín hàng đầu thế giới, diễn ra thường niên tại Trung tâm Triển lãm IFEMA, thủ đô Madrid của Tây Ban Nha.

Đây được coi là điểm hẹn chiến lược của ngành du lịch toàn cầu, đặc biệt đối với các thị trường nói tiếng Tây Ban Nha và Mỹ Latinh, đồng thời là cửa ngõ quan trọng để tiếp cận thị trường châu Âu.

Theo Ban Tổ chức, diễn ra từ ngày 21-26/1, hội chợ năm nay dự kiến quy tụ hơn 9.000 doanh nghiệp và tổ chức du lịch đến từ trên 150 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng hàng trăm nghìn lượt khách tham quan./.

Ngoại giao văn hóa: “Cây cầu” kết nối, phát triển du lịch châu Âu-Việt Nam Trên hành trình hội nhập, quảng bá quốc tế, du lịch Việt Nam đang ngày càng tinh tế hơn trong cách tiếp cận thị trường, không chỉ bán sản phẩm mà là trao gửi trải nghiệm và câu chuyện văn hóa.