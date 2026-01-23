Giới chuyên gia: Xu hướng mua vàng của các ngân hàng trung ương vẫn tiếp diễn

Tờ China Daily dẫn phân tích của giới chuyên gia trong ngành cho rằng việc tăng lượng vàng dự trữ vẫn là định hướng chiến lược dài hạn của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC tức ngân hàng trung ương), khi Trung Quốc nỗ lực tối ưu hóa cơ cấu dự trữ ngoại hối, trong khi các yếu tố cơ bản hỗ trợ sự tăng giá vàng dài hạn vẫn hiện hữu.

Dự trữ vàng của Trung Quốc đạt 74,15 triệu ounce vào cuối tháng 12/2025, tăng 30.000 ounce so với tháng trước đó, mức tăng tương đương với tháng 11/2025.

Nhà phân tích kinh tế vĩ mô hàng đầu Wang Qing, tại Orient Golden Credit Rating International, cho rằng việc PBoC tiếp tục mua vàng trong bối cảnh giá vàng tăng liên tục và đạt mức cao kỷ lục nhiều lần cho thấy nỗ lực tối ưu hóa cấu trúc dự trữ ngoại hối của nước này.

Theo nhà phân tích này, từ góc độ cải thiện cơ cấu dự trữ ngoại hối, thúc đẩy một cách ổn định, thận trọng quá trình quốc tế hóa đồng nhân dân tệ, và ứng phó với những thay đổi trong môi trường toàn cầu, việc tăng lượng vàng dự trữ vẫn là định hướng chiến lược dài hạn của ngân hàng trung ương Trung Quốc.

Trong khi đó, nhà kinh tế trưởng Wen Bin tại Ngân hàng Dân sinh Trung Quốc, nhận định logic cơ bản hỗ trợ sự tăng giá vàng dài hạn vẫn còn nguyên.

Một mặt các cuộc xung đột địa chính trị ngày càng gay gắt và sự cạnh tranh giữa các cường quốc đã làm suy yếu thêm niềm tin của thị trường vào độ tin cậy của đồng USD. Mặt khác trong bối cảnh xu hướng "phi USD hóa," các ngân hàng trung ương trên thế giới tiếp tục tối ưu hóa cơ cấu dự trữ ngoại hối bằng cách tăng lượng vàng dự trữ.

Nhà kinh tế trưởng Ming Ming tại CITIC Securities, cho rằng có khả năng cao giá vàng sẽ tiếp tục tăng. Ông đưa ra hai lý do chính: sự kết hợp giữa chính sách tiền tệ nới lỏng và chính sách tài khóa mở rộng của Mỹ cùng các chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump đã làm gia tăng áp lực lạm phát đình trệ ở Mỹ.

Các nhà phân tích tại CITIC Securities cho biết trong một báo cáo gần đây rằng so với năm 2025, họ kỳ vọng sự ổn định hơn trong quan hệ kinh tế và thương mại Trung Quốc-Mỹ vào năm 2026.

Do đó, một trong những động lực chính thúc đẩy giá vàng tăng trong năm ngoái - sự bất ổn xung quanh chính sách kinh tế và thương mại của Mỹ và các rào cản thương mại gia tăng - có thể sẽ có tác động hạn chế vào năm 2026.

Tuy nhiên, theo giới phân tích, dù là quan hệ kinh tế và thương mại Trung Quốc-Mỹ hay tình hình tại các điểm nóng địa chính trị, sự cải thiện đáng kể khó có thể xảy ra vào năm 2026. Do đó, các ngân hàng trung ương toàn cầu dự kiến sẽ duy trì động lực mua vàng mạnh mẽ trong suốt cả năm 2026./.

Thị trường tài chính-tiền tệ thế giới đối diện với đợt rung lắc mới Các thị trường toàn cầu chịu ảnh hưởng từ đe dọa áp thuế của Mỹ, gây biến động đồng euro, USD, và vàng trong bối cảnh tranh chấp thương mại và chính trị.