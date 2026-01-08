Lãi suất ngân hàng ngày 8/1: Một ngân hàng bất ngờ tăng lãi suất tới 9,65%/năm

Những ngày đầu tháng 1/2026, thị trường tiền gửi tiếp tục ghi nhận diễn biến sôi động khi cuộc đua lãi suất huy động giữa các ngân hàng thương mại chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Sau VPBank và MSB, Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình (ABBank) vừa trở thành cái tên tiếp theo điều chỉnh tăng mạnh lãi suất, với mức tăng trải rộng trên hầu hết các kỳ hạn, cho cả tiền gửi trực tuyến và tại quầy.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhu cầu huy động vốn đầu năm gia tăng, thanh khoản hệ thống chịu áp lực nhất định, buộc nhiều ngân hàng phải đẩy mạnh ưu đãi nhằm thu hút và giữ chân dòng tiền nhàn rỗi của khách hàng cá nhân.

Cuộc đua lãi suất tiếp tục “nóng”

Theo biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến dành cho khách hàng cá nhân lĩnh lãi cuối kỳ được ABBank cập nhật từ ngày 8/1, ngân hàng này đã điều chỉnh tăng lãi suất ở toàn bộ các kỳ hạn từ 1 đến 60 tháng, với mức tăng dao động từ 0,4% đến 1,2%/năm.

Đáng chú ý, các kỳ hạn ngắn ghi nhận mức tăng khá mạnh. Lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 1 tháng tăng thêm 0,9%/năm, kỳ hạn 2 tháng tăng 0,7%/năm, cùng được nâng lên mức 4%/năm. Lãi suất các kỳ hạn từ 3 đến 5 tháng cũng được điều chỉnh tăng thêm 0,4%/năm, lên 4,2%/năm.

Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 1/2024, lãi suất tiền gửi kỳ hạn dưới 6 tháng tại ABBank vượt qua ngưỡng 4%/năm, cho thấy xu hướng tăng lãi suất đang lan rộng sang cả các kỳ hạn ngắn, vốn thường ổn định trong thời gian dài.

Ở các kỳ hạn trung và dài, ABBank niêm yết lãi suất tiết kiệm trực tuyến mới ở mức 6,5%/năm cho toàn bộ các kỳ hạn từ 6 đến 60 tháng. Trong đó, lãi suất kỳ hạn 6 tháng và 24 tháng tăng mạnh nhất, lên tới 1,2%/năm.

Các kỳ hạn từ 7-11 tháng và từ 13-18 tháng tăng 1,1%/năm. Riêng kỳ hạn 12 tháng tăng 0,9%/năm, trong khi các kỳ hạn dài từ 36 đến 60 tháng tăng 0,4%/năm. Trước đó, vào giữa tháng 12/2025, ABBank cũng đã tăng 0,8%/năm lãi suất tiền gửi trực tuyến đối với các kỳ hạn dài.

Song song với kênh trực tuyến, ABBank cũng điều chỉnh tăng lãi suất tiết kiệm tại quầy. Theo biểu lãi suất mới, tiền gửi kỳ hạn 1-2 tháng lĩnh lãi cuối kỳ được niêm yết ở mức 3,8%/năm, sau khi tăng lần lượt 0,8%/năm và 0,6%/năm.

Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 3-5 tháng tại quầy được nâng lên 4%/năm. Với các kỳ hạn từ 6 đến 60 tháng, ABBank niêm yết mức lãi suất 6,3%/năm, qua đó trở thành ngân hàng có lãi suất huy động cao nhất thị trường đối với nhóm kỳ hạn 6-11 tháng khi gửi tại quầy.

Lãi suất cho khách hàng VIP lên tới 9,65%/năm

Đáng chú ý, ABBank đồng thời công bố trở lại mức lãi suất đặc biệt lên tới 9,65%/năm, đưa ngân hàng này trở lại vị trí dẫn đầu thị trường về lãi suất dành cho khách hàng lớn.

Tuy nhiên, để được hưởng mức lãi suất này, khách hàng phải đáp ứng điều kiện gửi tiền kỳ hạn 13 tháng với số dư tối thiểu lên tới 1.500 tỷ đồng.

Ngoài ra, một số ngân hàng khác cũng đang áp dụng lãi suất đặc biệt cho nhóm khách hàng có quy mô tiền gửi lớn.

Vikki Bank niêm yết lãi suất 8,4%/năm với điều kiện tiền gửi từ 999 tỷ đồng;

PVCombank áp dụng mức 9%/năm cho khoản tiết kiệm từ 2.000 tỷ đồng;

HDBank công bố lãi suất 8,1%/năm cho tiền gửi từ 500 tỷ đồng;

MSB áp dụng mức 8%/năm cho khoản tiền gửi tương tự.

Trong khi đó, LPBank và ACB lần lượt niêm yết lãi suất đặc biệt 6,5%/năm và 6,3%/năm với điều kiện tiền gửi từ vài trăm tỷ đồng trở lên.

Ở chiều ngược lại, Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) lại có động thái điều chỉnh giảm nhẹ lãi suất đối với tiền gửi tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 3 tháng.

Cụ thể, lãi suất áp dụng cho khoản tiền gửi dưới 200 triệu đồng giảm 0,05%/năm xuống còn 4,65%/năm, trong khi lãi suất dành cho tiền gửi từ 200 triệu đồng trở lên giảm 0,1%/năm, cũng xuống mức 4,65%/năm. Các kỳ hạn còn lại tại ACB hiện vẫn được giữ nguyên.

Tổng thể, lãi suất ngân hàng ngày 8/1 cho thấy cuộc đua huy động vốn tiếp tục nóng lên ngay từ đầu năm, với sự tham gia mạnh mẽ của nhiều ngân hàng thương mại cổ phần, trong khi lãi suất đặc biệt dành cho khách hàng lớn được đẩy lên những mức cao hiếm thấy trên thị trường./.

