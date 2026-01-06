Bộ trưởng Bộ Tài chính: Sẵn sàng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026

Tổng kết năm 2025, ngành Tài chính ghi nhận thu ngân sách vượt 35%, GDP đạt 8%. Trên nền tảng đó, tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tài chính-ngân sách Nhà nước năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 (ngày 6/1), Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đã khẳng định quyết tâm cải cách thể chế, sẵn sàng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026.

Dấu ấn điều hành

Mở đầu hội nghị được kết nối trực tuyến tới 33 điểm cầu trên cả nước, tư lệnh ngành Tài chính đã chia sẻ chặng đường của năm 2025 với những khó khăn, thách thức "vượt ngoài dự báo." Đặc biệt là những biến động bất định của thị trường tài chính toàn cầu và sự tàn phá nặng nề của thiên tai, biến đổi khí hậu.

"Năm 2025 là năm có rất nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự đoàn kết, thống nhất, ngành Tài chính đã khắc phục khó khăn để đạt được những kết quả rất đáng khích lệ," Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.

Minh chứng rõ nét nhất cho nỗ lực này là kết quả kinh tế vĩ mô với mức tăng trưởng GDP năm 2025 ước đạt khoảng 8%, góp phần đưa quy mô nền kinh tế bước sang một trang mới. Theo đó, GDP bình quân đầu người đã vượt ngưỡng 5.000 USD, gấp 1,4 lần so với năm 2020. Việt Nam vào nhóm nước có thu nhập trung bình cao đồng thời cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch và những biến động địa chính trị.

Năm 2025, trong bối cảnh thực hiện chính sách tài khóa mở rộng, chấp nhận giảm thu để nuôi dưỡng nguồn thu, Bộ Tài chính đã chủ động đề xuất các gói miễn, giảm, gia hạn thuế, phí và tiền thuê đất với quy mô hỗ trợ lên tới gần 251 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, chính sách "khoan thư sức dân" này đã trở thành "liều thuốc" trợ lực kịp thời cho doanh nghiệp, người dân vượt qua giai đoạn khó khăn.

Bên cạnh đó, những nỗ lực "thắt lưng buộc bụng" của bộ máy hành chính đã tiết kiệm chi thường xuyên, để dồn lực cho đầu tư phát triển. Nhờ đó, tỷ lệ chi đầu tư phát triển đã tăng lên mức 32-33% tổng chi ngân sách Nhà nước, góp phần đưa hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm, đặc biệt là 3.345 km đường bộ cao tốc về đích đúng hạn.

Chính sách "khoan thư sức dân" này đã trở thành "liều thuốc" trợ lực kịp thời cho doanh nghiệp, người dân vượt qua giai đoạn khó khăn. (Ảnh: Vietnam+)

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, mặc dù thực hiện miễn giảm thuế quy mô lớn, song tổng thu ngân sách Nhà nước đến ngày 31/12/2025 vẫn đạt khoảng 2,65 triệu tỷ đồng, vượt gần 35% dự toán và tăng 30,3% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, cơ cấu thu đã chuyển dịch theo hướng bền vững hơn khi nguồn thu chủ yếu đến từ hoạt động sản xuất kinh doanh, trong khi thu từ dầu thô giảm.

"Chúng ta đã điều hành chính sách tài khóa chủ động, quyết liệt, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm... Đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý thu gắn với chuyển đổi số để thu đúng, thu đủ", Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng chia sẻ.

Bên cạnh thành tựu về con số, năm 2025 còn ghi nhận cuộc "cách mạng" về tổ chức bộ máy của ngành Tài chính. Thực hiện chủ trương tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, Bộ đã giảm được tới 37% các đơn vị đầu mối từ Trung ương đến địa phương. Đây là một áp lực rất lớn, nhưng theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, sự vận hành thông suốt của bộ máy mới ngay trong quá trình sắp xếp đã cho thấy tính đúng đắn và quyết tâm chính trị cao độ của toàn ngành.

Sẵn sàng tâm thế

Hội nghị đã dành phần lớn thời gian để thảo luận về những thách thức và nhiệm vụ của năm 2026 - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, trong đó áp lực điều hành chính sách tài chính để thúc đẩy vốn đầu tư xã hội đạt khoảng 40% GDP là một bài toán khó. Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 từ 10% trở lên như Quốc hội và Chính phủ đề ra, ngành Tài chính xác định phải có những đột phá về tư duy và thể chế.

"Bộ Tài chính nói riêng và toàn ngành Tài chính phải quyết liệt, quyết tâm hơn nữa, tiếp tục đổi mới tư duy, cách làm toàn diện trên tất cả các mặt công tác," Bộ trưởng Thắng chỉ đạo.

Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 được xác định là tiếp tục hoàn thiện thể chế theo tinh thần "kiến tạo cho sự phát triển." Bộ Tài chính sẽ đẩy mạnh phân cấp, phân quyền triệt để, theo phương châm "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm." Điều này nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực tài chính cho đầu tư phát triển, đặc biệt là thu hút dòng vốn chất lượng cao vào các lĩnh vực mới nổi như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và trung tâm tài chính quốc tế.

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tài chính-ngân sách Nhà nước năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026, ngày 6/1. (Ảnh: Vietnam+)

Một điểm sáng được kỳ vọng trong năm 2026 của ngành Tài chính là sự thăng hạng của thị trường chứng khoán Việt Nam. Sau khi được tổ chức FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp trong năm 2025, nhiệm vụ đặt ra là phải duy trì sự ổn định, minh bạch và tiếp tục phát triển các sản phẩm tài chính hiện đại. Với quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đã đạt gần 78% GDP, thị trường chứng khoán đang ngày càng khẳng định vai trò là kênh dẫn vốn quan trọng bậc nhất cho nền kinh tế.

Về các chỉ tiêu cụ thể cho năm 2026, ngành Tài chính đặt mục tiêu thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 2,52 triệu tỷ đồng, tăng 28,6% so với dự toán năm 2025. Bội chi ngân sách Nhà nước được kiểm soát ở mức 4,2% GDP, đảm bảo an ninh tài chính quốc gia.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đã nhấn mạnh bước sang năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, trong khi tình hình thế giới tiếp tục có nhiều yếu tố bất lợi, khó lường, nền kinh tế vẫn còn có những hạn chế thách thức cần tiếp tục tập trung giải quyết. Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã xác định các mục tiêu rất cao. Tăng trưởng kinh tế năm 2026 phấn đấu từ 10% trở lên nhưng phải giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát khoảng 4,5%, bảo đảm các cân đối lớn, làm tốt công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững và bao trùm.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu toàn ngành cần rút ra những bài học quý, kinh nghiệm hay để làm tốt hơn, hiệu quả hơn trong thời gian tới.

“Bộ Tài chính nói riêng và toàn ngành Tài chính phải quyết liệt, quyết tâm hơn nữa, tiếp tục đổi mới tư duy, cách làm toàn diện trên tất cả các mặt công tác; Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các bộ, cơ quan, địa phương để kịp thời hiện thực hóa chủ trương của Đảng, Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra ngày càng cao,” Bộ trưởng nói./.

