Thủ tướng: Mục tiêu tăng trưởng hai con số là một "ngọn núi cao" cần chinh phục

Chiều 6/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết công tác tài chính, ngân sách, đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của ngành tài chính.

Hội nghị do Bộ Tài chính tổ chức tại Hà Nội, trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố.

Dự hội nghị có các Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc, Nguyễn Chí Dũng; lãnh đạo bộ, ngành, cơ quan Trung ương, tỉnh, thành phố.

Hội nghị đánh giá năm 2025, trước bối cảnh tình hình có nhiều khó khăn, thách thức, ngành tài chính tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, triển khai đồng bộ các giải pháp tài chính, góp phần củng cố ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Bộ Tài chính được tổ chức lại theo mô hình mới, trên cơ sở hợp nhất Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sáp nhập Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ từ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và một số chức năng, nhiệm vụ từ Ủy ban Giám sát tài chính; giảm khoảng 3.600 đầu mối, tương ứng 37,7%, nhưng chất lượng quản lý nhà nước được nâng lên rõ rệt.

Ngành tài chính tiên phong trong xây dựng thể chế, với việc tham mưu Bộ Chính trị ban hành các Nghị quyết chiến lược gồm Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghị quyết 59-NQ/TW, Nghị quyết 66-NQ/TW, Nghị quyết 68-NQ/TW; xây dựng, trình Quốc hội khối lượng lớn các dự án luật có phạm vi điều chỉnh rộng, tác động sâu sắc đến nền kinh tế. Bộ chủ trì trình Quốc hội 15 dự án luật, nghị quyết.

Ngày Tài chính góp phần đưa thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức lên thị trường mới nổi thứ cấp. Đặc biệt, ngành đóng góp quan trọng triển khai Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam, các khu thương mại tự do và thí điểm xây dựng thị trường tài sản mã hóa (Sandbox), tạo nền tảng quan trọng để Việt Nam bắt nhịp với các xu thế tài chính, thương mại toàn cầu.

Ngành chủ động triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chuyển đổi số. Bộ Tài chính đặt mục tiêu đến năm 2030, toàn bộ cơ sở dữ liệu chuyên ngành được xây dựng, cập nhật, kết nối và chia sẻ đầy đủ, thống nhất, bảo đảm “sạch” và “sống”, tích hợp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính. Các hệ thống thông tin và dịch vụ công của Bộ sẽ từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data), qua đó nâng cao chất lượng phục vụ, hỗ trợ ra quyết định và tăng cường hiệu quả chỉ đạo, điều hành.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng báo cáo tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của ngành tài chính. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Bộ Tài chính tham mưu kịp thời, thực hiện hiệu quả các giải pháp đột phá, tạo đà tăng tốc cho nền kinh tế; điều hành chi ngân sách theo hướng linh hoạt, tiết kiệm và hiệu quả, qua đó góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 8% trở lên, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn.

Bộ trình cấp có thẩm quyền ban hành nhiều nghị quyết, góp phần thúc đẩy để chi ngân sách đạt 2,4 triệu tỷ đồng, đưa tiến độ giải ngân vốn đầu tư công bứt phá rõ rệt khi 11 tháng của năm 2025 tăng khoảng 155.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024, góp phần thực hiện mục tiêu giải ngân gần 1 triệu tỷ đồng vốn đầu tư công - mức cao nhất từ trước tới nay. Việc này đã tạo nên một cuộc cách mạng về hạ tầng chiến lược với hơn 3.000km đường bộ cao tốc, Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất và nhiều công trình hạ tầng trọng điểm khác hoàn thành chính thức đi vào hoạt động.

Trong 11 tháng của năm 2025, vốn FDI thực hiện tăng 8,9% so với cùng kỳ, đạt mức cao nhất trong 5 năm qua. Doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh đầu tư ra nước ngoài, với tổng vốn tăng 2,5 lần so với cùng kỳ, nhiều doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Thu ngân sách nhà nước lập kỷ lục mới đi cùng sự khởi sắc của nền kinh tế và quản lý tài chính hiệu quả. Dự kiến tổng thu ngân sách cả năm đạt gần 2,55 triệu tỷ đồng, vượt 29,9 % dự toán, góp phần có thêm nguồn lực cho phát triển đất nước. Số lượng doanh nghiệp gia nhập thị trường trong năm 2025 đạt mức kỷ lục với gần 297,5 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 27,4% so với năm 2024. Đặc biệt, chiến dịch “60 ngày cao điểm” đã hỗ trợ cho trên 2,3 triệu hộ kinh doanh sẵn sàng xóa bỏ thuế khoán từ ngày 1/1/2026.

Bộ Tài chính đã chủ động, kịp thời tham mưu và triển khai đồng bộ các giải pháp tài chính-ngân sách, bố trí khoảng 6,8 nghìn tỷ đồng hỗ trợ các tỉnh, thành phố phục vụ công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân và từng bước phục hồi kinh tế – xã hội. Bộ khẩn trương xuất cấp 27,9 nghìn tấn gạo cùng nhiều loại vật tư, thiết bị cứu hộ, cứu nạn từ nguồn dự trữ quốc gia, kịp thời hỗ trợ cho 18 địa phương trên cả nước.

Các doanh nghiệp bảo hiểm được yêu cầu đẩy nhanh công tác giám định, bồi thường, tạm ứng chi trả, bảo đảm nhanh chóng, đầy đủ quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm. Ngành thuế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực tài chính đồng thời triển khai linh hoạt các biện pháp hỗ trợ an sinh và tài chính, góp phần giúp người dân sớm ổn định đời sống, phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026 của ngành tài chính. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tại hội nghị, thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới các đại biểu lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thủ tướng cho biết năm 2025, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, dưới sự lãnh đạo của Đảng, tình hình kinh tế-xã hội nước ta tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt những kết quả quan trọng, cao hơn năm 2024 trên hầu hết các lĩnh vực, đạt và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu chủ yếu.

Trong thành tựu chung của đất nước, có đóng góp rất quan trọng của ngành tài chính, với 8 thành tựu nổi bật, khái quát bằng 32 từ: “Tham mưu chính xác, bộ máy tinh gọn, thể chế hoàn thiện, thu chi có dư, doanh nghiệp đổi mới, vĩ mô ổn định, nhân dân hạnh phúc, đất nước phát triển."

Thủ tướng phân tích 8 kết quả nổi bật bằng những nội dung, con số cụ thể và nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi những nỗ lực vượt bậc và những đóng góp rất quan trọng của ngành tài chính trong năm qua.

Thủ tướng thẳng thắn chỉ rõ một số thách thức mà ngành cần vượt qua về giải ngân vốn đầu tư công, phát triển kinh tế tư nhân và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, hay về áp lực điều hành. kinh tế vĩ mô…

Nêu các nguyên nhân của tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm để làm tốt hơn nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ năm 2026 là năm có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, là năm đầu triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026-2030 và thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Cả nước phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số; yêu cầu ngành tài chính triển khai phương châm hành động với 24 từ: “Khát vọng hùng cường-Thể chế tiên phong-Điều hành hiệu quả-Số hóa đi đầu-Thu chi đột phá-Tài chính bền vững."

Thủ tướng phân tích các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện phương châm trên, chỉ đạo Bộ và ngành tài chính phải tiên phong về đổi mới tư duy và thể chế, xứng đáng là cơ quan tham mưu tổng hợp điều phối kinh tế vĩ mô; chuyển thể chế là điểm nghẽn sang lợi thế cạnh tranh quốc gia, từ “quản lý” sang “kiến tạo hệ sinh thái phát triển."

Ngành cần tham mưu, đề xuất các giải pháp điều hành chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm an ninh tài chính quốc gia, với “tầm nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn” để Việt Nam tiến xa hơn ra biển lớn, vươn cao lên vũ trụ và tiến sâu vào lòng đất.

Ngành xây dựng cơ chế chính sách để phát triển hộ kinh doanh thành doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ thành doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp lớn thành lớn hơn - đa quốc gia. Ngành đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và hạ tầng chiến lược, trong đó tập trung nguồn lực cho các siêu dự án “thay đổi trạng thái-xoay chuyển tình thế” như Đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam, đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng, hệ thống trục cao tốc liên vùng... với phương châm “vốn chờ dự án, không để dự án chờ vốn."

Bộ và ngành tài chính phải góp phần quan trọng vào vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp chính quyền để bộ máy mới hoạt động ổn định, thông suốt; thực hiện tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm."

Các bên liên quan phát triển mạnh mẽ kinh tế tư nhân và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; tiếp tục tiên phong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và đẩy mạnh hội nhập tài chính quốc tế, sớm khai trương Sàn giao dịch tài sản mã hoá, triển khai Cổng đầu tư một cửa quốc gia.

Lưu ý phải làm tốt công tác truyền thông chính sách và tạo đồng thuận xã hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 là một "ngọn núi cao" cần phải chinh phục, đòi hỏi sự nỗ lực gấp bội của từng cán bộ ngành tài chính.

Với tinh thần “Đã nói là làm, đã làm là phải có sản phẩm hiệu quả”, “phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm," Thủ tướng tin tưởng ngành tài chính sẽ tiếp tục phát huy vai trò trụ cột, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2026, khơi thông mọi nguồn lực tài chính để biến khát vọng thành hiện thực, tạo tiền đề vững chắc, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình./.

