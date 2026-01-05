Bộ trưởng Bộ Tài chính giao 7 nhiệm vụ trọng tâm cho ngành chứng khoán

Tại Lễ đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm 2026 của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, được tổ chức tại Hà Nội vào sáng 5/1, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, trước những thách thức với nhiều biến động khó lường, ngành chứng khoán tiếp tục phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa theo hướng chủ động, linh hoạt.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo ngành chứng khoán tập trung triển khai 7 nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể là tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý nhằm phát triển thị trường chứng khoán ổn định, an toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững, hội nhập; đảm bảo tận dụng được các lợi thế khi thị trường được nâng hạng.

Ngành chứng khoán tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp đã được phê duyệt tại Đề án nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

Để chính thức được nâng hạng thị trường vào tháng 9/2026, cần tiếp tục khẩn trương tháo gỡ, giải quyết các vướng mắc, tồn tại, hoàn thiện các thủ tục, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí nâng hạng trên cơ sở đề xuất của các tổ chức xếp hạng, các tổ chức đầu tư toàn cầu nhằm tăng độ mở của thị trường, phù hợp với các thông lệ quốc tế và tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam; trong đó, lưu ý khắc phục những hạn chế về khả năng tiếp cận thị trường của các công ty môi giới toàn cầu; tăng cường hợp tác, hội nhập quốc tế và khu vực, nâng cao hình ảnh vị thế của Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Các đại biểu thực hiện nghi thức đánh cồng khai trương giao dịch chứng khoán đầu năm 2026. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Bộ trưởng cũng yêu cầu ngành chứng khoán đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa hạ tầng giao dịch và thanh toán, ứng dụng công nghệ mới vào hoạt động giám sát thị trường chứng khoán, phù hợp với xu thế phát triển toàn cầu.

Ngành chứng khoán phát triển đa dạng các sản phẩm trái phiếu, sản phẩm phái sinh, các loại chứng chỉ lưu ký niêm yết tại nước ngoài, các loại chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán mới, các công cụ tài chính xanh.

Ngành chứng khoán tiếp tục triển khai các giải pháp đa dạng hóa cơ sở nhà đầu tư trong nước, thu hút nhà đầu tư nước ngoài; trong đó, chú trọng triển khai hiệu quả Đề án Tái cơ cấu nhà đầu tư và phát triển ngành quỹ đầu tư chứng khoán.

Cùng đó, ngành chứng khoán tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các hành vi thao túng, gian lận nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật trên thị trường.

Cuối cùng, ngành chứng khoán tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức về đầu tư minh bạch, tuân thủ pháp luật, khuyến khích các nhà đầu tư hướng đến đầu tư dài hạn, nâng cao nhận thức về đầu tư an toàn, góp phần phát triển thị trường ổn định, bền vững.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, nhiệm vụ của ngành chứng khoán thời gian tới còn rất nặng nề, Bộ Tài chính sẽ hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho ngành chứng khoán hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng Bộ Tài chính cho rằng, với sự phối hợp của các cơ quan quản lý và sự tham gia của doanh nghiệp, nhà đầu tư, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển theo hướng ổn định, bền vững, phát huy vai trò là kênh huy động vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế và công cụ hỗ trợ điều hành vĩ mô của Chính phủ.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ là năm mở đầu cho một chu kỳ phát triển mới của nền kinh tế, mà còn là năm mở đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước - kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức đánh cồng. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Theo Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương, bước sang năm 2026 - năm kỷ niệm 30 năm hình thành và phát triển ngành Chứng khoán (1996-2026), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác định trọng tâm không chỉ là duy trì tăng trưởng, mà là xây dựng một thị trường vận hành an toàn, minh bạch, ổn định, có khả năng chống chịu và thích ứng với mô hình thị trường mới trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cam kết quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính, triển khai đồng bộ các giải pháp mang tính chiến lược nhằm nâng cao chất lượng, chiều sâu và tính bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Theo đó, cơ quan quản lý tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý; duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nâng hạng; hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin trên nền tảng hệ thống KRX, gắn với chuyển đổi số toàn diện trong quản lý, giám sát và vận hành thị trường; triển khai cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP), bảo đảm vận hành vào đầu năm 2027.

Cùng với việc phân loại và tổ chức lại thị trường cổ phiếu niêm yết, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ xây dựng, tổ chức vận hành và giám sát hiệu quả các thị trường mới như thị trường giao dịch carbon, thị trường tài sản mã hóa và thị trường giao dịch chuyên biệt cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Cơ quan quản lý cũng tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát để giữ vững kỷ cương thị trường; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; nâng cao năng lực các tổ chức trung gian; cải thiện quản trị công ty niêm yết và thúc đẩy hợp tác quốc tế, tiếp thu thông lệ tốt phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

Song song đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiếp tục triển khai các giải pháp đa dạng hóa và tái cơ cấu cơ sở nhà đầu tư theo hướng cân bằng, bền vững, trọng tâm là phát triển ngành quỹ đầu tư, khuyến khích sự tham gia của các nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư dài hạn trong và ngoài nước.

Cùng với đa dạng hóa sản phẩm, hàng hóa, cơ quan quản lý sẽ đẩy mạnh IPO (bán cổ phần lần đầu ra công chúng) gắn với niêm yết, thúc đẩy doanh nghiệp FDI lên sàn; phối hợp xây dựng cơ chế chào bán trái phiếu ra công chúng cho doanh nghiệp dự án theo mô hình PPP (hình thức hợp tác giữa Nhà nước và khu vực tư nhân trong đầu tư, xây dựng, vận hành các dự án hạ tầng, trong đó hai bên cùng chia sẻ nguồn lực, lợi ích và rủi ro) và trái phiếu hạ tầng, qua đó huy động hiệu quả nguồn vốn trung và dài hạn cho các dự án hạ tầng, năng lượng, giao thông và các lĩnh vực ưu tiên của nền kinh tế.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho rằng, với sự điều hành của Chính phủ, sự chỉ đạo của Bộ Tài chính và sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương cùng các chủ thể tham gia thị trường, thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2026 sẽ phát triển theo hướng ổn định, bền vững và tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Năm 2025, trong bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, thị trường tài chính - tiền tệ biến động và nền kinh tế trong nước chịu tác động từ các yếu tố bất lợi bên ngoài, kinh tế vĩ mô Việt Nam vẫn giữ ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng GDP ước đạt hơn 8%, vượt mục tiêu Quốc hội đề ra.

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục phát triển tích cực về quy mô, chất lượng và năng lực vận hành; hoạt động ổn định, an toàn, minh bạch và có thanh khoản cao. VN-Index liên tục lập đỉnh mới, đến đầu tháng 12 tăng gần 38% so với cuối năm trước; giá trị giao dịch bình quân đạt trên 29.000 tỷ đồng/phiên; vốn hóa thị trường cổ phiếu tăng khoảng 35%; số lượng tài khoản nhà đầu tư vượt 11,6 triệu.

Đáng chú ý, hệ thống KRX được đưa vào vận hành an toàn, thông suốt, tạo bước tiến về hạ tầng công nghệ, cùng với việc FTSE Russell công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp, góp phần thúc đẩy sự phát triển tích cực của thị trường trong năm 2025./.

