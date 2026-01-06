Hải Phòng phát triển sâu rộng, tạo vị thế từ hai yếu tố nền tảng

Hải Phòng đang có kết nối giao thương với trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Kinh tế và văn hóa chính là nền móng xây dựng mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa thành phố Cảng với các quốc gia trên thế giới ngày càng rộng mở, đi vào chiều sâu.

Tạo vị thế từ kinh tế và văn hóa

Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng thông tin, thành phố hiện đã thu hút gần 50 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của các nhà đầu tư đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có rất nhiều thương hiệu toàn cầu như LG, Bridgestone, Pegatron, Aeon, Deep C...

Ông Phạm Văn Thép, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cho biết, những kết quả ấn tượng này được xây dựng dựa trên nhiều yếu tố, trong đó nền tảng hạ tầng và môi trường đầu tư vượt trội là những yếu tố then chốt quyết định, nổi bật trong đó là hệ thống cảng biển quy mô lớn gắn với hoạt động logistics hiện đại, đặc biệt là hệ thống cảng nước sâu Lạch Huyện - một trong 20 cảng nước sâu của châu Á với 23 bến có chiều dài 15km.

Thành phố hiện đang tích cực triển khai các thủ tục về quy hoạch, đầu tư để phát triển Hệ thống cảng nước sâu Nam Đồ Sơn cùng các lợi thế khác về đường hàng không, đường bộ.

Cùng với đó, Hải Phòng có hệ thống khu công nghiệp, khu kinh tế và đặc biệt là Khu Thương mại tự do chính là những yếu tố quan trọng tạo nên sức hấp dẫn cạnh tranh khác biệt cho Hải Phòng.

Theo ông Ko Tae Yeon, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KOCHAM), những năm qua, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động tại khu công nghiệp và khu kinh tế của Hải Phòng đóng vai trò thiết yếu đối với thu ngân sách, xuất khẩu và việc làm của thành phố.

Hải Phòng là một trong những địa phương có hoạt động đầu tư của Hàn Quốc sôi động nhất, với các dự án chiếm khoảng 25% tại các khu công nghiệp lớn, Hàn Quốc luôn nằm trong nhóm quốc gia dẫn đầu về vốn đăng ký.

Các doanh nghiệp có những đóng góp vào việc phát triển nguồn nhân lực địa phương thông qua tăng cường đào tạo tại doanh nghiệp, đẩy mạnh hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp, chương trình nâng cao năng lực quản lý.

Cùng với thu hút đầu tư, Hải Phòng đã chủ động tổ chức hoạt động xúc tiến, quảng bá tiềm năng, lợi thế ra nước ngoài, trong đó có nghiên cứu chuyên đề về xúc tiến đầu tư, thương mại tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Mexico...

Nhiều hoạt động do đích thân Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu dẫn đầu.

Hải Phòng còn sở hữu các giá trị nổi bật về văn hóa, đồng sở hữu hai di sản thế giới được UNESCO công nhận là Vịnh Hạ Long- Quần đảo Cát Bà và Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc. Ngoại giao văn hóa được thành phố đặc biệt chú trọng.

Hải Phòng đã tổ chức và tham dự 29 sự kiện ngoại giao văn hóa, đón tiếp các đoàn khách quốc tế đến từ nhiều nơi trên thế giới...

Tất cả các yếu tố này khắc họa hình ảnh một Hải Phòng năng động, phát triển dựa trên bề sâu văn hóa và lịch sử, tạo sức hấp dẫn riêng của thành phố Cảng anh hùng - xứ Đông văn hiến.

Mở rộng kết nối

Bà Trần Thị Quỳnh Trang, Giám đốc Sở Ngoại vụ Hải Phòng, năm 2026, ngành tiếp tục tham mưu cho thành phố và triển khai các giải pháp để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại toàn diện, thu hút ngoại lực phục vụ thiết thực cho sự phát triển kinh tế, xã hội của thành phố nhằm tiếp tục khẳng định hình ảnh Hải Phòng năng động, hiện đại, hội nhập sâu rộng, giàu bản sắc.

Một nhiệm vụ được ngành đặc biệt tập trung là các hoạt động ngoại giao văn hóa, phát huy lợi thế "sức mạnh mềm" của các di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận thông qua các chiến dịch quảng bá quốc tế, quy mô lớn cho quần thể quần đảo Hạ Long-Cát Bà và di sản Côn Sơn-Kiếp Bạc, gắn ngoại giao văn hóa với quảng bá du lịch để đưa Hải Phòng trở thành điểm đến toàn cầu.

Tại hội nghị tổng kết công tác đối ngoại năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 do Sở Ngoại vụ Hải Phòng tổ chức ngày 6/1, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn nhận định Hải Phòng rất chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong triển khai công tác đối ngoại của địa phương, gắn kết chặt chẽ giữa ngoại giao kinh tế và văn hóa, mở rộng mối quan hệ quốc tế.

Năm 2026, Sở Ngoại vụ Hải Phòng cần tập trung tham mưu cho thành phố mở rộng quan hệ xây dựng lòng tin chiến lược với các đối tác quốc tế. Ngành tiếp tục thúc đẩy ngoại giao để chuyển giao tri thức, khoa học công nghệ, kết nối chuỗi cung ứng với các nhà đầu tư nước ngoài; nâng tầm ngoại giao văn hóa và quảng bá di sản với quy mô quốc tế.

Trong năm 2026, công tác đối ngoại của thành phố Hải Phòng tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm về ngoại giao chính trị, kinh tế, văn hóa đối ngoại đảng và đối ngoại nhân dân...

Đối với ngoại giao kinh tế, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng định hướng, thành phố tiếp tục đa phương hóa đa dạng hóa các quan hệ đối tác, chú trọng thu hút có chọn lọc các dự án FDI, ưu tiên thu hút vào các ngành kinh tế mũi nhọn, các dự án có giá trị gia tăng cao, sử dụng công nghệ tiên tiến.

Hải Phòng đẩy mạnh hợp tác quốc tế phục vụ chuyển đổi xanh, giảm phát thải nhà kính, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2025.

Đối với ngoại giao văn hóa, cần tiếp tục gắn kết chặt chẽ văn hóa với chính trị đối ngoại và ngoại giao kinh tế, đẩy mạnh quảng bá bản sắc văn hóa và con người Hải Phòng.../.

