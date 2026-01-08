Giá dầu châu Á tăng trở lại trước dữ liệu Mỹ và diễn biến tại Venezuela

Giá dầu châu Á đã tăng trở lại trong phiên giao dịch 8/1, kết thúc chuỗi hai ngày giảm liên tiếp. Động lực chính thúc đẩy thị trường là do lượng dầu thô dự trữ của Mỹ sụt giảm nhiều hơn dự báo, cùng với làn sóng mua vào của giới đầu tư liên quan đến các diễn biến mới nhất tại Venezuela.

Khoảng 14 giờ 18 phút ngày 8/1 theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent biển Bắc tăng 29 xu Mỹ (0,48%) lên 60,25 USD/thùng. Còn giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ (WTI) tăng 26 xu Mỹ (0,46%) lên 56,25 USD/thùng.

Yếu tố thúc đẩy đà tăng trên thị trường dầu là báo cáo mới nhất từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), theo đó dự trữ dầu thô thương mại của Mỹ đã giảm 3,8 triệu thùng xuống còn 419,1 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 2/1.

Tâm điểm chú ý của thị trường hiện dồn về phía khu vực Nam Mỹ, khi Mỹ đang thực hiện các bước đi quyết liệt nhằm kiểm soát dòng chảy năng lượng.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/1 thông báo rằng chính quyền lâm thời ở Venezuela sẽ bàn giao cho Mỹ khoảng 30-50 triệu thùng dầu thô chất lượng cao hiện đang chịu chế tài. Theo tuyên bố công khai, số dầu này sẽ được bán theo giá thị trường.

Theo kế hoạch được công bố, Tổng thống Donald Trump đã chỉ thị cho Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright khẩn trương thi hành việc tiếp nhận và vận chuyển số dầu này. Dầu sẽ được chuyên chở bằng các tàu chuyên dụng và đưa thẳng đến các cảng dỡ hàng tại Mỹ, không qua trung gian hay quốc gia thứ ba.

Chính quyền của Tổng thống Trump cho biết đây là một hành động nhằm ổn định tình hình năng lượng và việc bán dầu theo giá thị trường sẽ bảo đảm giá trị thực cho tài sản quốc gia của Venezuela.

Bất chấp đà hồi phục trong phiên 8/1, triển vọng thị trường vẫn chịu áp lực lớn từ lo ngại dư cung. Trước đó, hai loại dầu chủ chốt này đều giảm giá hơn 1% trong hai ngày liên tiếp.

Ngân hàng Morgan Stanley ước tính thị trường toàn cầu có thể dư thừa tới 3 triệu thùng/ngày trong nửa đầu năm 2026.

Ông Mitsuru Muraishi, nhà phân tích tại công ty dịch vụ tài chính Fujitomi Securities, nhận định xu hướng giảm có khả năng sẽ tiếp diễn và giá dầu WTI có thể rớt xuống dưới mốc 54 USD/thùng./.

