Giá dầu thế giới giảm mạnh do biến động tại Venezuela và tình trạng dư cung

Giá dầu thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 6/1 khi thị trường đối mặt với tình trạng dư cung và những biến động tại Venezuela.

Chốt phiên này, giá dầu Brent biển Bắc giảm 1,7% xuống 60,70 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 2% còn 57,13 USD/thùng.

Các chuyên gia trong ngành dầu khí nhận định nguồn cung dầu toàn cầu trong năm 2026 nhiều khả năng vẫn ở mức đủ, bất kể Venezuela - quốc gia thành viên của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) - có tăng sản lượng hay không.

Ngân hàng Morgan Stanley cho rằng thị trường có thể dư thừa nguồn cung lên tới 3 triệu thùng/ngày trong nửa đầu năm 2026. Trong khi đó, một số nhà kinh tế nhận định khi tình trạng dư cung toàn cầu ngày càng rõ nét, thị trường có thể đối mặt với một đợt giảm giá dầu mới trong ngắn hạn.

Viện Dầu mỏ Mỹ (API) cho biết tồn kho dầu thô của Mỹ đã giảm 2,77 triệu thùng trong tuần trước. Các nhà phân tích dự báo tồn kho dầu thô của Mỹ sẽ tăng khoảng 500.000 thùng trong tuần kết thúc vào ngày 2/1.

Trong Triển vọng Năng lượng Ngắn hạn (STEO) mới nhất, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dự báo giá dầu Brent sẽ giảm xuống mức trung bình 55 USD/thùng trong quý 1/2026 và duy trì quanh mức giá này trong phần còn lại của năm.

Đây là hệ quả của tình trạng sản lượng dầu toàn cầu tăng và nhu cầu thấp trong mùa Đông, những yếu tố được dự báo sẽ đẩy nhanh quá trình tích lũy tồn kho dầu./.