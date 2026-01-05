Giá dầu sụt giảm sau các diễn biến tại Venezuela

Giá dầu thô giảm trong phiên giao dịch sáng ngày 5/1 tại châu Á, khi các nhà giao dịch bắt đầu xem xét những hệ lụy từ việc lực lượng Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đối với nguồn cung dầu thô toàn cầu, cũng như những tác động sâu rộng tới ngành năng lượng của quốc gia Nam Mỹ này.

Cụ thể, giá dầu Brent đã lùi về sát ngưỡng 60 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao dịch quanh mức 57 USD/thùng.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 3/1, Tổng thống Donald Trump cho biết các lệnh trừng phạt đối với ngành dầu mỏ Venezuela vẫn sẽ được duy trì.

Tuy nhiên, ông cũng cho biết thêm rằng các công ty của Mỹ sẽ tham gia hỗ trợ tái thiết cơ sở hạ tầng và khôi phục sản lượng, dù đây có thể là một quá trình kéo dài.

Sau khi thực hiện chiến dịch quân sự nhắm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro, Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện tuyên bố ông đã có những kế hoạch quy mô lớn dành cho ngành công nghiệp dầu mỏ và trữ lượng tài nguyên khổng lồ của quốc gia này.

Vốn từng là một cường quốc sản xuất dầu mỏ, song sản lượng của Venezuela đã sụt giảm mạnh trong 20 năm qua. Hiện tại, sản lượng của nước này chỉ chiếm chưa đầy 1% nguồn cung toàn cầu và chủ yếu được xuất khẩu sang Trung Quốc.

Áp lực từ Mỹ lên chính quyền Tổng thống Maduro thời gian gần đây, bao gồm cả việc bắt giữ các tàu chở dầu thô của Venezuela, đã buộc quốc gia này phải bắt đầu đóng cửa một số giếng dầu.

Ông Trump khẳng định rằng những công ty Mỹ sẽ bán một lượng lớn dầu cho các bên mua trên toàn cầu, bao gồm cả những khách hàng hiện tại và các đối tác mới.

Ngày 4/1, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Marco Rubio tuyên bố Mỹ sẽ sử dụng dầu mỏ như một đòn bẩy để thúc đẩy những thay đổi sâu rộng hơn tại Venezuela.

Theo các nguồn tin thân cận, hệ thống cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Venezuela không bị ảnh hưởng bởi các hoạt động quân sự của Mỹ tại thủ đô Caracas và những bang khác.

Ở một diễn biến khác, Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và những quốc gia sản xuất dầu liên minh, hay còn gọi là nhóm OPEC+, vẫn giữ nguyên kế hoạch tạm dừng tăng sản lượng trong quý đầu tiên của năm 2026.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh thị trường toàn cầu đang đối mặt với tình trạng dư thừa và liên minh này vẫn đang chờ đợi những thông tin rõ ràng hơn về nguồn cung từ phía Venezuela./.

