Giá dầu sẽ giảm xuống dưới 60 USD/thùng trong năm 2026

Báo The National của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) dẫn đánh giá của giới phân tích cho rằng thị trường dầu mỏ thế giới đang bước vào giai đoạn mất cân bằng cấu trúc, với sản lượng dầu thô dự kiến tăng trưởng gấp khoảng ba lần so với nhu cầu.

Nhà phân tích Ahmad Assiri, thuộc công ty môi giới Pepperstone có trụ sở tại Australia , nhận định sự mất cân bằng này cho thấy tình trạng dư thừa nguồn cung ngày càng tăng, có thể định hình lại bối cảnh giá cả và thử thách chính sách của các nhà sản xuất lớn.

Theo chuyên gia này, thị trường dầu mỏ đang bước vào năm 2026 với một nghịch lý thú vị, khi nhu cầu tiếp tục tăng trưởng ở mức ổn định trong khi nguồn cung lại tăng trưởng nhanh gần ba lần so với nhu cầu.

Giá dầu Brent sẽ đối mặt với áp lực giảm giá trong năm 2026 và có khả năng giảm xuống dưới 60 USD/thùng sau khi ghi nhận mức giảm lớn nhất kể từ năm 2020 trong năm 2025, do tăng trưởng nguồn cung tiếp tục vượt xa mức tăng nhu cầu.

Điều này sẽ làm gia tăng áp lực tài chính lên các nhà sản xuất dầu mỏ ở vùng Vịnh và buộc Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, còn gọi là OPEC+, tăng cường giám sát kế hoạch khôi phục sản lượng ngay cả khi tiêu thụ toàn cầu tiếp tục mở rộng.

Nhu cầu dầu toàn cầu được dự báo tăng khoảng 900.000 thùng/ngày lên 105,5 triệu thùng/ngày trong năm 2025.

Năm 2026 dự kiến sẽ chứng kiến mức tăng tương tự, nhưng năm 2027 sẽ ghi nhận mức tăng trưởng nhu cầu mạnh hơn.

Tuy nhiên, nguồn cung được dự báo sẽ mở rộng với tốc độ gấp ba lần mức tăng nhu cầu trong năm 2026, do sản lượng cao hơn từ các thành viên OPEC+.

Ông Assiri nhận xét: "Trong bối cảnh đó, áp lực giảm giá là không thể phủ nhận. Giá dầu Brent có khả năng giảm xuống dưới 60 USD/thùng trong năm 2026, xuống 50 USD/thùng vào quý IV/2026 và có thể kết thúc năm 2026 ở mức thấp hơn nữa".

Những lo ngại về tình trạng dư thừa nguồn cung dầu mỏ sắp xảy ra đã gia tăng khi các nhà sản xuất gia tăng sản lượng. OPEC+, do Saudi Arabia và Nga dẫn đầu, đã bắt đầu khôi phục nguồn cung vào tháng 4/2025 khi nhóm này tìm cách giành lại thị phần đã mất trong những năm cắt giảm sản lượng.

Hiện tại, OPEC+ đang tạm dừng tăng thêm sản lượng trong quý I/2026 do nhu cầu yếu hơn theo mùa.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo nguồn cung sẽ vượt cầu 3,85 triệu thùng/ngày vào năm 2026, tương đương gần 4% tổng mức tiêu thụ toàn cầu.

Các nhà phân tích tại ngân hàng đầu tư Goldman Sachs (Mỹ) dự báo giá dầu Brent và WTI sẽ tiếp tục giảm lần lượt xuống mức trung bình năm 2026 là 56 USD/thùng và 52 USD/thùng.

Goldman Sachs đánh giá Nga vẫn là yếu tố biến động chính, đồng thời cảnh báo về rủi ro giảm giá nếu Nga và Ukraine đạt được một thỏa thuận hòa bình, qua đó giúp sản lượng của Nga dần phục hồi, hoặc nếu nền kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại.

Trong kịch bản này, giá dầu Brent có thể chỉ đạt mức trung bình 51 USD/thùng năm 2026./.

