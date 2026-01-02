Làn sóng đóng cửa lan rộng trong lĩnh vực bán lẻ của Mỹ

Ngành bán lẻ Mỹ vừa khép lại một năm đầy biến động với hơn 8.200 cửa hàng đóng cửa - một trong những con số cao nhất từng được ghi nhận.

Áp lực từ chi phí thuế quan gia tăng, gánh nặng nợ nần và sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng đang tiếp tục bào mòn sức khỏe của lĩnh vực này.

Dữ liệu từ hãng nghiên cứu Coresight Research cho thấy số lượng cửa hàng đóng cửa tại Mỹ trong năm 2025 đã tăng 12% so với mức 7.325 của năm 2024. Con số này đang tiến dần đến ngưỡng kỷ lục gần 10.000 cửa hàng vào năm 2020.

Trao đổi với kênh truyền thông CNN, Coresight cho biết làn sóng đóng cửa ảnh hưởng tới hầu hết các phân khúc: từ hiệu thuốc, cửa hàng bách hóa, quán cà phê đến các chuỗi bán lẻ giá rẻ.

Đáng chú ý, nhiều nhà bán lẻ lớn chỉ đích danh thuế quan nhập khẩu là nguyên nhân chủ chốt buộc họ phải thu hẹp mạng lưới. Trong khi gánh nặng nợ lớn, đặc biệt là hệ quả từ các thương vụ mua lại bằng đòn bẩy tài chính (LBO) của các quỹ đầu tư tư nhân, cũng là yếu tố ảnh hưởng then chốt.

Ngay cả phân khúc bán lẻ giá rẻ vốn được coi là bền bỉ cũng không trụ vững. Theo tổ chức Tax Foundation, chỉ riêng những thay đổi liên quan tới chính sách thuế quan trong năm 2025 đã khiến mỗi hộ gia đình Mỹ tốn thêm trung bình 1.200 USD chi phí sinh hoạt.

Nhìn về tương lai, tạp chí Forbes cảnh báo ngành bán lẻ chuyên biệt tại Mỹ có thể chạm “điểm gãy” trong năm 2026.

Theo tờ báo này, lãi suất cao kéo dài, xu hướng mua sắm trực tuyến tiếp tục xảy ra và sự cạnh tranh gay gắt từ các nhà bán lẻ đại chúng sẽ đẩy nhiều doanh nghiệp vay nợ quá mức vào tình trạng mất khả năng thanh toán, trong đó những công ty mang gánh nặng nợ lớn sẽ đối mặt rủi ro cao nhất./.

Ngành bán lẻ mỹ phẩm Mỹ: Đại siêu thị dùng robot và VR "đối đầu" TikTok, Amazon Trong cuộc đối đầu với TikTok, Amazon, tương lai ngành bán lẻ mỹ phẩm sẽ không chỉ được quyết định bởi giá cả, mà còn bởi việc ai hiểu người tiêu dùng sâu hơn và mang lại trải nghiệm thuyết phục hơn.