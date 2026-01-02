Những đồn đoán quanh chính sách sản lượng dầu của OPEC+

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cùng các đối tác, còn gọi là OPEC+, nhiều khả năng sẽ duy trì chính sách sản lượng ổn định tại cuộc họp dự kiến diễn ra vào ngày 4/1, bất chấp những rạn nứt chính trị ngày càng gia tăng giữa hai thành viên chủ chốt là Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) liên quan đến xung đột tại Yemen.

Thông tin trên được ba đại diện OPEC+ tiết lộ với báo giới. Cuộc họp lần này có sự tham gia của 8 quốc gia thuộc OPEC+, gồm Saudi Arabia, Nga, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Kazakhstan, Kuwait, Iraq, Algeria và Oman - nhóm các nước hiện đang khai thác khoảng một nửa tổng sản lượng dầu thô toàn cầu.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh giá dầu thế giới đã giảm hơn 18% trong năm 2025, mức sụt giảm mạnh nhất kể từ năm 2020, do lo ngại nguồn cung toàn cầu dư thừa.

Trước đó, trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 12/2025, nhóm 8 nước này đã nâng mục tiêu sản lượng thêm khoảng 2,9 triệu thùng/ngày, tương đương gần 3% nhu cầu dầu mỏ toàn cầu. Tuy nhiên, trước áp lực giá dầu lao dốc, tại cuộc họp hồi tháng 11, OPEC+ đã nhất trí tạm dừng kế hoạch tăng sản lượng trong ba tháng đầu năm 2026, gồm tháng 1, 2 và 3.

Cuộc họp sắp tới được kỳ vọng sẽ tái khẳng định cam kết này nhằm hạn chế rủi ro giá dầu tiếp tục giảm sâu trong bối cảnh thị trường vẫn đối mặt với triển vọng dư cung.

Căng thẳng giữa Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất - hai quốc gia hậu thuẫn các phe đối lập trong cuộc xung đột kéo dài gần một thập kỷ tại Yemen - leo thang trở lại trong tháng trước, khi một lực lượng thân Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất giành quyền kiểm soát một số khu vực ở miền Nam Yemen từ tay chính phủ do Saudi Arabia hậu thuẫn.

Tuy nhiên, các nguồn tin trong OPEC+ cho biết hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy bất đồng chính trị này sẽ tác động đến các cuộc thảo luận chính sách tại cuộc họp ngày 4/1.

Trong phiên giao dịch đầu tiên của năm 2026, giá dầu thế giới giảm nhẹ sau khi ghi nhận mức sụt giảm mạnh nhất theo năm kể từ 2020. Thị trường hiện đang giằng co giữa lo ngại dư cung và các rủi ro địa chính trị, bao gồm xung đột Nga-Ukraine cũng như những diễn biến mới liên quan đến xuất khẩu dầu của Venezuela.

Tính đến 20h ngày 2/1 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent Biển Bắc giảm 51 xu Mỹ xuống còn 60,34 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 52 xu Mỹ, xuống 56,90 USD/thùng./.

