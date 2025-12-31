Trung Quốc áp thuế bổ sung 55% đối với thịt bò của một số nước từ năm 2026

Ngày 31/12, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo nước này sẽ áp mức thuế quan bổ sung 55% đối với thịt bò nhập khẩu từ một số quốc gia, trong đó có Brazil, Australia và Mỹ, nếu khối lượng nhập khẩu vượt hạn ngạch.

Theo thông báo, biện pháp trên sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 và kéo dài trong vòng 3 năm.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết tổng hạn ngạch nhập khẩu năm 2026 là 2,7 triệu tấn, trong đó Brazil được phân bổ phần lớn nhất với 41,1%, tiếp theo là Argentina với 19% và Uruguay với 12,1%.

Bộ Thương mại Trung Quốc đã phân bổ hạn ngạch 205.000 tấn cho Australia và 164.000 tấn cho Mỹ. Tổng hạn ngạch tăng lên hàng năm, đạt 2,8 triệu tấn vào năm 2028.

Năm 2024, Trung Quốc nhập khẩu 1,34 triệu tấn thịt bò từ Brazil, 594.567 tấn từ Argentina, 216.050 tấn từ Australia, 243.662 tấn từ Uruguay, 150.514 tấn từ New Zealand và 138.112 tấn từ Mỹ.

Trong tuần trước, các hiệp hội ngành thịt bò Trung Quốc đã kêu gọi chính phủ áp dụng ngay các biện pháp ứng phó trước cuối năm nay nhằm ổn định thị trường và sinh kế của người chăn nuôi trong nước.

Kể từ năm 2023, ngành chăn nuôi bò của Trung Quốc đã chịu thiệt hại lớn do nhiều yếu tố, bao gồm cả nhập khẩu, khiến nhiều người chăn nuôi phải giết mổ bò giống để giảm chi phí.

Giá thịt bò tại nước này đã có xu hướng giảm trong những năm gần đây mà nguyên nhân theo các nhà phân tích là do nguồn cung dư thừa và nhu cầu chững lại.

Trung Quốc đã nhập khẩu kỷ lục 2,87 triệu tấn thịt bò vào năm 2024. Lượng thịt bò nhập khẩu của Trung Quốc trong giai đoạn tháng 1-11/2025 giảm 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống 2,59 triệu tấn./.

