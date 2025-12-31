Giá dầu đi xuống dù căng thẳng địa chính trị chi phối thị trường

Giá dầu thế giới chốt phiên 30/12 đi xuống sau một ngày đầy biến động. Tâm lý thị trường đang bị giằng xé giữa sự thất vọng về triển vọng hòa bình Nga-Ukraine và những lo ngại gia tăng về căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Bên cạnh đó, các yếu tố về nguồn cung như lệnh phong tỏa của Mỹ đối với dầu từ Venezuela và thời tiết xấu ảnh hưởng đến xuất khẩu tại vùng Caspi cũng góp phần nâng đỡ giá "vàng đen."

Giá hợp đồng dầu Brent giao kỳ hạn (đáo hạn vào ngày 30/12) giảm nhẹ 2 xu (tương đương 0,03%) xuống 61,92 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 13 xu (0,22%) và chốt phiên ở mức 57,95 USD/thùng.

Hy vọng về một thỏa thuận hòa bình đã mờ nhạt sau khi Nga cáo buộc phía Ukraine tấn công một nơi ở của Tổng thống Vladimir Putin, động thái mà phía Ukraine bác bỏ là vô căn cứ.

Ông Matt Portillo, chuyên gia phân tích tại ngân hàng đầu tư Tudor, Pickering Holt nhận định trở ngại mới nhất này có thể khiến các chi phí bù đắp rủi ro quay trở lại thị trường hàng hóa.

Đồng quan điểm, ông Dennis Kissler, Phó chủ tịch cấp cao tại công ty tài chính BOK Financial cho rằng việc thỏa thuận hòa bình bị trì hoãn sẽ hỗ trợ giá dầu, mặc dù tác động thực tế lên dòng chảy xuất khẩu là không lớn.

Tại Trung Đông, căng thẳng leo thang khi liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu thực hiện các cuộc không kích tại Yemen.

Ngoài ra, giới giao dịch cũng thận trọng trước cảnh báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng hành động quân sự nếu Iran tái khởi động chương trình hạt nhân.

Dù rủi ro gián đoạn nguồn cung khá lớn, nhưng lo ngại về tình trạng dư cung toàn cầu vẫn đang kìm hãm đà tăng của giá dầu.

Ông Ed Meir, nhà phân tích tại công ty môi giới Marex dự báo giá dầu có xu hướng giảm trong quý 1/2026 do tình trạng dư thừa nguồn cung ngày càng lớn./.

