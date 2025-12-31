Giá vàng SJC tiếp tục giảm nhẹ, giao dịch quanh mức 154,4 triệu đồng

Sáng nay (31/12), giá vàng SJC giảm 300.000 đồng/lượng, trong khi đó giá vàng nhẫn không có biến động, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng giảm thêm 1 đồng.

Tại thời điểm 10 giờ, giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji niêm yết từ 152,4-154,4 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng; Công ty Phú Quý giao dịch từ 151,9-154,9 triệu đồng/lượng, cũng giảm tương ứng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch từ 152,5-155,5 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra); Công ty Phú Quý thông báo giá vàng nhẫn giao dịch từ 151-154 triệu đồng/lượng, không có biến động so với ngày 30/12.

Trên thị trường thế giới, đồng kim loại quý hiện đang giao dịch quanh ngưỡng 4.354 USD/ounce, giảm 6 USD. Mức giá này tương đương khoảng 138,4 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank.

Như vậy, giá vàng thế giới đang thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 15,3 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.121 đồng/USD, giảm 3 đồng so với ngày 30/12. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh giảm 3 đồng.

Theo đó, với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 26.047-26.377 đồng/USD (mua vào/bán ra). Ngân hàng VietinBank thông báo tỷ giá USD từ 26.072-26.377 đồng/USD (mua vào/bán ra)

Ngân hàng BIDV giao dịch 26.077-26.377 đồng/USD (mua vào/bán ra). Ngân hàng Eximbank giao dịch 26.050-26.377 đồng/USD (mua vào/bán ra)./.