Kinh tế

Kinh doanh

Giá vàng SJC tiếp tục giảm nhẹ, giao dịch quanh mức 154,4 triệu đồng

Giá vàng SJC hôm nay tiếp tục giảm nhẹ trong khi giá vàng nhẫn đi ngang, tỷ giá ngân hàng cũng điều chỉnh, ảnh hưởng đến thị trường vàng trong nước.

Hạnh Dung
Giá vàng SJC tiếp tục giảm nhẹ, giao dịch quanh mức 154,4 triệu đồng. (Ảnh: Vietnam+)
Sáng nay (31/12), giá vàng SJC giảm 300.000 đồng/lượng, trong khi đó giá vàng nhẫn không có biến động, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng giảm thêm 1 đồng.

Tại thời điểm 10 giờ, giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji niêm yết từ 152,4-154,4 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng; Công ty Phú Quý giao dịch từ 151,9-154,9 triệu đồng/lượng, cũng giảm tương ứng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch từ 152,5-155,5 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra); Công ty Phú Quý thông báo giá vàng nhẫn giao dịch từ 151-154 triệu đồng/lượng, không có biến động so với ngày 30/12.

Trên thị trường thế giới, đồng kim loại quý hiện đang giao dịch quanh ngưỡng 4.354 USD/ounce, giảm 6 USD. Mức giá này tương đương khoảng 138,4 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank.

Như vậy, giá vàng thế giới đang thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 15,3 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.121 đồng/USD, giảm 3 đồng so với ngày 30/12. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh giảm 3 đồng.

Theo đó, với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 26.047-26.377 đồng/USD (mua vào/bán ra). Ngân hàng VietinBank thông báo tỷ giá USD từ 26.072-26.377 đồng/USD (mua vào/bán ra)

Ngân hàng BIDV giao dịch 26.077-26.377 đồng/USD (mua vào/bán ra). Ngân hàng Eximbank giao dịch 26.050-26.377 đồng/USD (mua vào/bán ra)./.

