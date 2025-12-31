Kinh tế

Giá vàng ngày 31/12: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Cập nhật bảng giá vàng hôm nay (31/12) tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji.

Vàng bày bán tại công ty vàng Bảo Tín Minh Châu. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)
Vàng bày bán tại công ty vàng Bảo Tín Minh Châu. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Vào lúc 2 giờ 7 phút sáng 31/12 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 0,8% lên 4.364,70 USD/ounce. Giá vàng Mỹ giao kỳ hạn cũng chốt phiên tăng 1% lên 4.386,30 USD/ounce.

Trước đó, trong phiên đầu tuần, kim loại quý này đã ghi nhận mức giảm theo ngày lớn nhất kể từ tháng 10 do áp lực chốt lời sau khi chạm đỉnh lịch sử 4.549,71 USD/ounce vào thứ Sáu tuần trước (26/12).

Ông Peter Grant, Phó Chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại công ty môi giới giao dịch Zaner Metals nhận định sau phiên giao dịch đầy biến động với áp lực chốt lời mạnh vào đầu tuần, thị trường hiện đã ổn định trở lại và xu hướng giao dịch nhìn chung vẫn thuận lợi.

Tính chung đến phiên này của năm 2025, giá vàng đã tăng tới 66%. Đây là mức tăng mạnh nhất kể từ năm 1979 của kim loại quý này, được thúc đẩy bởi sự hội tụ của các yếu tố như Mỹ nới lỏng lãi suất, các điểm nóng địa chính trị, hoạt động mua vào mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương và dòng tiền đổ vào các quỹ ETF.

Tại Việt Nam, sáng 31/12, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 152,70-154,70 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 31/12:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

screenshot-2025-12-31-082037.png

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

screenshot-2025-12-31-083719.png

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji:

screenshot-2025-12-31-083929.png
