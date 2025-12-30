Giá các kim loại quý lao dốc trong phiên 29/12

Giá các kim loại quý giảm mạnh trong phiên 29/12, với giá bạc và bạch kim giảm từ mức cao kỷ lục đạt được vào đầu phiên, do hoạt động chốt lời sau những đợt tăng giá gần đây.

Giá vàng giao ngay giảm 4,5% xuống 4.330,79 USD/ounce vào lúc 1 giờ 51 phút sáng ngày 30/12 (theo giờ Việt Nam), sau khi đạt mức kỷ lục 4.549,71 USD/ounce vào phiên cuối tuần trước. Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn giao tháng 2/2026 của Mỹ giảm 4,6% xuống 4.343,60 USD/ounce.

Giá bạch kim giảm 14,5% xuống 2.096,53 USD/ounce, sau khi chạm mức đỉnh 2.478,50 USD/ounce vào đầu phiên, trong khi giá bạc giảm 9,5% xuống 71,66 USD/ounce, cũng giảm so với mức cao kỷ lục 83,62 USD/ounce đạt được trước đó trong phiên. Giá palladium giao ngay giảm 15,9% xuống 1.617,47 USD/ounce.

Giá vàng đã tăng khoảng 65% trong năm nay. Giá bạch kim và palladium cũng đang trên đà tăng trong cả năm. Bạc đã vượt trội hơn tất cả với mức tăng giá 147% tính đến thời điểm hiện tại, nhờ vào vai trò là khoáng sản quan trọng, tình trạng thiếu hụt nguồn cung và nhu cầu ngày càng tăng từ ngành công nghiệp và nhà đầu tư.

Ông David Meger, Giám đốc phụ trách giao dịch kim loại của công ty môi giới High Ridge Futures, tin rằng tình trạng hạn chế nguồn cung vẫn là yếu tố giúp giá bạc có triển vọng tích cực trong năm 2026.

Liên quan đến tình hình xung đột tại Ukraine, Điện Kremlin ngày 29/12 cho biết Nga sẽ xem xét lại lập trường của mình trong các cuộc đàm phán hòa bình sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào dinh thự Tổng thống Nga.

Vàng là một tài sản trú ẩn an toàn truyền thống, thường tăng giá trong thời kỳ bất ổn kinh tế và địa chính trị.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 30/12, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 156,00-158,00 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng tiếp tục giảm mạnh, giao dịch quanh mức 158 triệu đồng Giá vàng trong nước tiếp tục giảm mạnh do giá thế giới lao dốc, khiến giá vàng SJC giảm còn khoảng 158 triệu đồng/lượng hôm nay.